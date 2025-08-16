La arremetida de La Cisterna contra San Miguel tras nombrar “Salvador Allende” nuevo centro médico: “La historia no se puede eliminar por decreto”

Por cinco votos a favor, dos en contra y una abstención, el Concejo Municipal de La Cisterna aprobó el nombre que tendrá el nuevo centro de salud. "En este contexto donde se trata de enlodar y disminuir el legado de Salvador Allende, nosotros lo reconocemos", fue parte de lo que manifestó Joel Olmos, alcalde de dicha comuna.

Tras la controversia que se vivió en San Miguel luego de que el Concejo Municipal de dicha comuna decidiera que la avenida Salvador Allende volviese a llamarse Salesianos, el nombre del ex Presidente sigue estando en la noticia en el Gran Santiago.

Y es que en La Cisterna, comuna vecina de San Miguel, decidieron nombrar como “Doctor Salvador Allende” un nuevo centro de especialidades médicas. La determinación tuvo tintes de respuesta a lo ocurrido en el Concejo sanmiguelino.

“El Concejo Municipal ha decidido nombrarlo como Centro de Especialidades de Salud Dr. Salvador Allende Gossens, en homenaje a un expresidente y médico que impulsó políticas en materia de salud y dignidad para nuestro país”, informó la Municipalidad de La Cisterna, a través de sus redes sociales.

“El nuevo centro de salud, en donde estuvo ubicado el Cesfam Eduardo Frei hasta el mes de julio de este año, contará con profesionales especializados para tratamientos y enfermedades, siendo una oportunidad que facilita la atención, acorta la espera y da dignidad mediante un derecho fundamental como lo es la salud”, agregó.

Esta propuesta, planteada por el alcalde Joel Olmos -hasta hace algunos días militante de Acción Humanista-, obtuvo cinco votos a favor, dos en contra y una abstención.

Además del propio Olmos, quienes aprobaron la propuesta fueron los concejales Iván Borcoski (PS), Mónica Quezada (PC), Alejandro Urrutia (PR) y Carola Espíndola (FA). En tanto, César Antillanca (Republicanos) y Gonzalo Aguayo (RN) la rechazaron, mientras Maritza Salas se abstuvo.

Olmos destaca el legado de Allende y apunta a San Miguel

En declaraciones que brindó luego de la aprobación del nombre “Doctor Salvador Allende” para el nuevo centro médico, el alcalde Joel Olmos apuntó directamente a San Miguel y la iniciativa liderada por su par Carol Bown (UDI).

“Recordar al doctor Allende es reconocer al exministro de Salud y expresidente del Colegio Médico, es valorar los programas masivos de vacunación que él impulsó y la política del medio litro de leche diario para todos los niños y las niñas, establecida durante su mandato. Esta medida fue tan efectiva en la lucha contra la desnutrición infantil, que se mantiene hasta nuestros días, y que incluso la dictadura no se atrevió a interrumpir”, partió manifestando.

“Mientras en otras comunas intentan borrar el innegable legado del doctor Allende, en La Cisterna reafirmamos que la historia no se puede eliminar por decreto”, agregó.

En sus redes sociales, Olmos también se refirió a este nombramiento, expresando que “en este contexto donde se trata de enlodar y disminuir el legado de Salvador Allende, nosotros lo reconocemos, porque vemos su valor a nivel internacional, el reconocimiento que incluso nos lleva a decir que hoy Chile cuenta con la menor tasa de mortalidad infantil de toda Latinoamérica”.