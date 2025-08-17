El panorama del distrito 11 y el aviso de Schalper: “Voy a dejar los pies en la calle para que ganemos 6-0 y que la izquierda se quede sin representación”

RN, que perdió su representación en el distrito que comprende las comunas de Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura luego del cambio de militancia de Catalina del Real (hoy en Republicanos), apunta a recuperar su espacio en esa zona de la capital a través de Diego Schalper. La UDI y Evópoli cuentan con figuras que van a la reelección, lo mismo que en el pacto "Derecha Unida". En el oficialismo, en tanto, el único representante del sector, Tomás Hirsch, se repostulará como uno de los rostros principales de la lista "Verdes, Regionalistas y Sociales". Por el lado de "Unidad por Chile", el Frente Amplio apuesta por aprovechar la base electoral del alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, mediante las candidaturas de Constanza Schonhaut e Isidora Alcalde.

El distrito 11, que comprende las comunas de Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, presenta un panorama muy distinto a otras zonas del país en términos electorales. Se trata de uno de los territorios de mayor fuerza para la derecha y, contraparte, de mayor debilidad para el actual oficialismo.

De los seis disputados del distrito 11 que se encuentran en ejercicio, cinco son de derecha, mientras que solo uno es parte del oficialismo. Por la derecha están Guillermo Ramírez (UDI), Catalina del Real (Republicanos), Cristián Araya (Republicanos), Gonzalo de la Carrera (Nacional Libertario) y Francisco Undurraga (Evópoli), mientras que la izquierda solo cuenta con Tomás Hirsch (Acción Humanista).

En ese panorama, se puede ver que RN no cuenta con representación en la zona. La tenía hasta 2023, ya que Catalina del Real había sido electa como militante de partido, sin embargo se cambió de militancia y pasó a formar parte de las filas del Partido Republicano.

Con ese panorama, Rodrigo Galilea, presidente de RN, le pidió a Diego Schalper no ir a la reelección por el distrito 15 (Región de O’Higgins), y de esa manera poder competir en el citado distrito 11.

“El desafío que me han planteado es cómo hacemos para retomar un trabajo parlamentario en ese distrito que es importante para RN. He tomado la decisión y efectivamente voy por ese distrito”, declaró al respecto el propio Schalper, en entrevista con el programa Mesa Central.

En ese sentido, el militante RN apuntó lo siguiente: “Creo que va a ser un distrito bien acontecido. Ya que va a ir dividida la izquierda, y Tomás Hirsch va a ir en una lista distinta a los candidatos del Frente Amplio. Voy a dejar los pies en la calle para que ganemos 6-0 y que la izquierda se quede sin representación”.

Cabe consignar que por RN también se presentará Claudia Mora, mientras que por la UDI irá a la reelección Guillermo Ramírez, quien hará dupla con la exconvencional Constanza Hube. En Evópoli, en tanto, se repostulará Francisco Undurraga y estará acompañado por Tomás Kast.

Por Republicanos se repostularán Catalina del Real y Cristián Araya, mientras que Gonzalo de la Carrera no ha dado luces de ir a la reelección.

El escenario del oficialismo

Tomás Hirsch, el único representante del oficialismo en el distrito 11, buscará su tercer periodo consecutivo en la Cámara Baja, siendo uno de los rostros principales del pacto “Verdes, Regionalistas y Sociales”, que congrega a Acción Humanista con la Federación Regionalista Verde Social, junto a otros movimientos.

Tomás Hirsch, una de las principales cartas de “Verdes, Regionalistas y Sociales”. Foto: Agencia Uno

Mientras que en “Unidad Por Chile”, el Frente Amplio apuesta por conseguir un escaño en la Cámara Baja en este complejo distrito, fundamentalmente a través de la buena base electoral de Miguel Concha, alcalde de Peñalolén y único jefe comunal del oficialismo en dicha zona de la capital.

Para ello, la colectividad liderada por Constanza Martínez cuenta con dos candidatas: la exconvencional constituyente del distrito Constanza Schünhaut y la exconcejala de Las Condes Isidora Alcalde.