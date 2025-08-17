“Se recomienda acompañar con una copa de vino tinto”: empanada chilena aparece entre los 50 “mejores pasteles salados” del planeta

En un nuevo ranking elaborado por Taste Atlas, la empanada chilena quedó en el puesto 34 en la categoría "mejores pasteles salados". En un listado ampliamente poblado por elaboraciones europeas, la preparación nacional se alzó como la tercera mejor a nivel latinoamericano.

Compartir

La empanada chilena fue ubicada entre los 50 “mejores pasteles salados” del mundo, en un nuevo ranking elaborado por el reconocido sitio Taste Atlas.

En el listado que se dio a conocer este domingo, la empanada chilena apareció en el casillero 34, con una puntuación de 4.2.

En su descripción sobre esta preparación nacional, Taste Atlas expuso lo siguiente: “Las empanadas chilenas se preparan comúnmente con masa de harina de trigo rellena de cebolla, carne molida, aceitunas, pasas y huevos duros. Estas empanadas semicirculares suelen hornearse”.

“Aunque se preparan y consumen durante todo el año, son especialmente populares durante las Fiestas Patrias en septiembre”, agregó.

Asimismo, el citado portal comentó que “durante las festividades de Semana Santa, la carne de vacuno está prohibida por motivos religiosos, por lo que estas empanadas suelen rellenarse de queso y mariscos. Se recomienda acompañar las empanadas chilenas con una copa de vino tinto”.

Empanada chilena, tercera a nivel latinoamericano

El ranking de los “mejores pasteles salados” del mundo de Taste Atlas está ampliamente poblado por elaboraciones europeas, sobre todo de países del este del Viejo Continente.

De hecho quedó en primer lugar es el “pazarske mantije” de Serbia. Sobre esta preparación, el mencionado sitio describió lo siguiente: “La masa se estira primero, se unta con mantequilla y luego se rellena con carne molida, sal, pimienta, cebolla y un poco de aceite. Una vez rellena, se forman bolitas, se colocan en una sartén y se hornean, tradicionalmente en hornos antiguos, lo que les da su sabor y aroma únicos”.

En segundo lugar quedó el “burek” de Bosnia y Herzegovina, mientras que en el tercer puesto se instaló el “banitsa sas sirene” de Bulgaria.

A nivel latinoamericano, la empanada chilena se alzó como la tercera mejor ubicada, siendo superada por el “pastel” de Brasil (séptimo puesto mundial) y las “empanadas tucumanas” de Argentina (décimo lugar).