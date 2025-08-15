La ruta de la prieta: para comerla en versión chilena, española, uruguaya y más

A la parrilla, en una empanada o en un pincho. Rellena con cebolla, arroz o incluso queso. Como sea una prieta, o más de una, siempre viene bien. Como dicen por ahí, “pura proteína”.

Prieta, morcilla, rellena, moronga… como sea que le quieran decir, es un embutido elaborado en base a sangre cocida, por lo general de chancho, más grasa, cebolla, arroz, nueces y muchas otras cosas; dependiendo del estilo de la misma. De origen europeo -en España las hay de infinitas variedades- son muy populares prácticamente en toda América. En Chile tiene no pocos adeptos y por lo mismo se les puede encontrar tanto en grandes supermercados (en versiones industriales), como en parrillas y otros tipos de restaurantes, además de algunas antiguas carnicerías tradicionales que por ahí van quedando. Son versátiles en la cocina y al igual que como con las longanizas o las empanadas, siempre hay alguien que asegura tener el dato de la mejor prieta. Yo no me atrevo a tanto, así que mejor les dejo varias y distintas opciones. Obviamente, todas muy sabrosas.

La favorita de Bourdain

La verdad es que el capítulo del programa No Reservations, de Anthony Bourdain, dedicado a Chile no fue del todo feliz. Sin embargo, su momento mejor logrado -y el más alabado por el fallecido cocinero- fue su visita al tradicional restaurante El Hoyo, donde saboreó lengua, pernil y una prieta que le pareció “de lo mejor de su visita a Chile”. Bourdain ya no está, el local original tampoco, pero las buenas prietas de El Hoyo siguen gozando de muy buena salud. ¿Dónde? En pleno Barrio Italia, donde desde hace un par de semanas funciona una nueva versión de este popular recinto, con una carta ahora más amplia, pero que no deja de lado sus clásicos. Así las cosas, es posible comer en este nuevo lugar las mismas prietas ($9.990) con papas cocidas ($3.990) de siempre. Más presentaciones resultan innecesarias.

Condell 818, Providencia

Un festín de morcillas

Debo aclarar que no me da un centímetro de vergüenza repetirme con el Bar de La Ostia en esta ruta, porque si hablamos de prieta no lo podemos pasar por alto. Primero, porque es uno de los pocos lugares en Santiago donde trabajan la variedad de prietas rellenas con arroz y que, claro, aquí llaman morcillas. Y segundo, porque tienen varias preparaciones que incluyen este producto. Tomen nota. Pueden encontrar una tapa de morcilla ($.5900), con varios trozos del producto que vienen en una fuente, listos para degustar así con la mano o con algo de pan. También tienen varios pinchos con morcilla. ¿El mejor? Obvio que el Messi ($2.700), con morcilla, huevo frito de codorniz encima y un toque de merquén. Un golazo.

Orrego Luco 65, teléfono 223351422, Providencia.

Un bombazo

Seguimos con los comedores de inspiración hispana, en este caso el tradicional Carrer Nou y que a estas alturas de la vida tiene un clásico en su carta de bar: las Bombas de Morcilla ($8.900), que son cuatro bolas de morcilla envueltas en papas confitadas y servidas sobre un alioli de ajos asados. Y encima de cada bombita, unas tiras de pimiento del piquillo. O sea, para repetirse.

Miguel Claro 1802, teléfono 227271161, Providencia.

De variados gustos

Otro restaurante de comida extranjera en donde se pueden comer muy buenas prietas. Me refiero a la parrilla La Uruguaya, donde no tiene una, sino que tres variedades de -en este caso- morcillas. Una rellena con nuez, otra agridulce y una tercera con queso. Se pueden pedir al plato ($2.990) o comprar envasadas al vacío por $11.990 el kilo. Obviamente, son morcillas elaboradas por La Uruguaya y no se pueden conseguir en ninguna otra parte. ¿Mi recomendación? Ir un día a la parrilla y probarlas todas. Luego, llevarse a casa una bolsita con la morcilla que más les gustó.

www.lauruguaya.cl

Lo más tradicional

¿Quieren comer un simple pero exquisito plato de prietas con papas cocidas? Vayan al Barrio Franklin, más específicamente al restaurante El Parrón, donde llevan décadas sirviendo esta delicia. Cuesta $6.900 y las prietas son elaboradas en una carnicería del sector. Son realmente buenas, de las mejores de la ciudad. Por lo mismo, no necesitan más que unas papas al lado y listo. Menos es más.

Santa Rosa 2135, teléfono 229963011, Santiago.

¿Una empanada?

Si van al restaurante Happening seguro van a comer carne, porque es una de las mejores parrillas de Santiago. Pero antes de la carne, les recomiendo pedir una de sus muy buenas empanadas de prieta ($4.700), que vienen tres y están muy, pero muy, buenas. La masa frita y levemente crocante combina muy bien con ese interior blando y casi dulce. Una delicia ideal para calentar motores antes de la carne.

Apoquindo 3090, teléfono 223621092, Las Condes.

Sólo para llevar

No se puede cerrar una ruta dedicada a las prietas sin antes mencionar a Don Lolo, la carnicería de Casablanca especializada en preparaciones en base a chancho que desde hace 40 años viene forjando una clientela más que fiel. Obviamente, las prietas tienen un papel importante en la oferta de este lugar y para no pocos son de las mejores -al menos- de la Zona Central. El kilo cuesta $9.500 y tienen un relleno suave, pero que no alcanza ser dulce, muy particular y rico. Por algo casi todos lo que pasan por Casablanca, pasan por donde Don Lolo.

Matucana 252, teléfono 322741308, Casablanca.