“Ninguna persona puede promover actos que la ley tipifica como delincuencia”: Marco Enríquez-Ominami carga contra Franco Parisi por “convocatoria ilegal”

ME-O y Parisi se presentarían este lunes a la misma hora en el Servel para inscribir sus respectivas candidaturas. Ante ello, el cineasta dice que el líder del PDG no cuenta con la autorización correspondiente. "Hemos sabido que el señor Franco Parisi ha llamado públicamente a sus seguidores a concurrir al mismo lugar y hora, sin permiso y en infracción a la ley", fue parte de lo que manifestó.

Marco Enríquez-Ominami, quien consiguió las firmas que exige el Servel para presentarse como candidato independiente en las elecciones presidenciales de noviembre, realizó una dura acusación en contra de Franco Parisi, uno de sus contrincantes en la carrera por llegar a La Moneda.

El cineasta y el líder del PDG se presentarían este lunes 18 de agosto a la misma hora en el Servel (11:00 horas), sin embargo ME-O manifestó que solo él cuenta con el permiso correspondiente. Es decir, acusó que al líder del PDG de realizar una “convocatoria ilegal”.

“Hemos sabido que el señor Franco Parisi ha llamado públicamente a sus seguidores a concurrir al mismo lugar y hora, sin permiso y en infracción a la ley”, expresó Enríquez-Ominami a través de un comunicado. “Recordamos que todas las personas y organizaciones deben respetar la normativa vigente”, agregó.

Tras ello, quien se postulará por quinta vez consecutiva a la presidencia subió el tono. “En un Estado de derecho, ninguna persona puede promover actos que la ley tipifica como delincuencia”, planteó, añadiendo que “no es aceptable que un candidato a la más alta función del Estado, la Presidencia de la República, promueva este tipo de comportamiento”.

Luego, quien fuera líder del extinto PRO hizo un llamado directo al economista y líder del Partido de la Gente. “Exigimos al señor Franco Parisi que cancele de inmediato su convocatoria ilegal y que instruya públicamente tanto a él mismo como a sus seguidores a no concurrir al lugar el día lunes 18 de agosto”, lanzó.

“En caso contrario, deberá asumir personalmente las consecuencias legales de sus actos y de cualquier alteración del orden público derivada de su convocatoria irregular”, complementó.

Cabe consignar que este lunes 18 de agosto, a las 23:59, vence el plazo para inscribir las candidaturas -tanto presidenciales como parlamentarias- en el Servel, de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el 16 de noviembre.