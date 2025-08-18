El reset del equipo de Camila Vallejo: directora de comunicaciones reforzó a Tomás Vodanovic y cinco cargos clave partieron al comando de Jara

La ministra Camila Vallejo ha sufrido varias modificaciones en su gabinete en las últimas semanas producto de la campaña electoral. La última de ellas fue Emilia Malig, directora de Comunicaciones, quien se sumó al equipo de Tomás Vodanovic, en Maipú, como jefa de gabinete.

Compartir

El jueves de la semana pasada, la directora de Comunicaciones de la vocera Camila Vallejo, Emilia Malig, presentó su renuncia a la ministra. No era la primera en salir del Ministerio: en las semanas anteriores ya habían renunciado la jefa de gabinete, Susana González; la subsecretaria Nicole Cardoch; la periodista Noelia Campos; el community manager de la Subsecretaría, Diego Cornejo; la fotógrafa Valentina Palavecino; la directora del Observatorio de Participación Ciudadana, Carmen Luz Morales, quien se fue al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); y el director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Ignacio Achurra, quien irá de candidato a diputado por el Frente Amplio.

En el caso de Malig, este lunes se sumó al equipo del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), como jefa de gabinete. Vodanovic fue quien la llamó hace varias semanas para incorporarse a su equipo, ya que ambos son cercanos en la militancia desde hace años y a la periodista le pareció atractivo asumir un rol más político.

Malig es militante histórica del Frente Amplio, ya que es fundadora de Revolución Democrática y fue parte de las movilizaciones estudiantiles en la Universidad Católica cuando militaba en la Nueva Acción Universitaria (NAU).

Por otro lado, la mayoría de las salidas fueron con motivo de apoyar la candidatura de Jeannette Jara: en ese listado están González, Cardoch, Campos, Cornejo y Palavecino.

Por ahora en el equipo de Vallejo, en todo caso, no están contempladas grandes incorporaciones, sino que más bien darle confianza a personas del mismo equipo. En esa línea, el abogado Matías Rojas, asesor jurídico del Ministerio, asumió como jefe de gabinete.

La dirección de Comunicaciones de Vallejo estará a cargo de la periodista Fernanda Rojas, quien ya integraba el gabinete.