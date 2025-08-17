Terence Stamp y una incansble búsqueda por la reinvención: Ícono del Swinging London, villano en Superman y mujer transgénero en Australia

Desde su prematuro salto al estrellato con "Billy Bud", sus trabajos en Italia con Pier Paolo Passolini y Federico Fellini, la fama global con Superman I y II, como también con el desafiante rol de Bernardette en "Las Aventuras de Priscilla, reina de desierto", el recientemente fallecido Terence Stamp mostró su capacidad para dar vida a distintos personajes y enfrentar diferentes desafíos. Pudo ser James Bond, huyó a India y también participó en el universo Star Wars.

Compartir

Este domingo se dio a conocer la noticia del fallecimiento a los 87 años de Terence Stamp, reconocido actor británico que supo ser dueño de una carrera marcada por la versatilidad y la permanente reinvención.

A través de un comunicado, sus familiares destacaron que Stamp “deja una extraordinaria obra, tanto como actor como escritor, que seguirá inspirando y conmoviendo a las personas durante muchos años”.

Al informar sobre su fallecimiento, medios de todo el planeta lo han recordado como el villano de Superman, sin embargo su extensa carrera fue mucho más que su rol como el General Zod.

Su debut cinematográfico se produjo en 1962 y fue inmejorable. Interpretó a un tripulante de la HMS Avenger en “Billy Bud” -La fragata infernal-, papel que le brindó un prematuro salto al estrellato.

De hecho, por dicho rol recibió una nominación al Óscar -la única de su carrera- en la categoría mejor actor de reparto.

Luego vino “The Collector” (1965), donde dio vida a un joven tímido e introvertido que coleccionaba mariposas. Por este papel ganó el premio Mejor Actor en el Festival de Cannes de 1965.

La fama alcanzada en los años 60 lo alzó como un ícono del movimiento Swinging London. Por lo mismo, Telegraph comentó que “Stamp parecía ser la respuesta británica a Clint Eastwood o Robert Redford. Se unió a un grupo de figuras glamurosas como Mick Jagger, David Bailey y Jean Shrimpton”.

Su ruptura con la modelo y actriz Jean Shrimpton, a fines de los 60, lo llevó a cambiar de aires. Dando cuenta de su capacidad de versatilidad, se trasladó a Roma para trabajar con destacados directores como Pier Paolo Passolini y Federico Fellini.

Pudo ser James Bond tras la salida de Sean Connery, pero diferencias con el director Harry Saltzman impidieron que esto se concretara. Frustrado por aquello, huyó hacia India.

Durante los 70, refugiado en India, se alejó del cine y se concentró en una búsqueda espiritual. Practicó yoga y adoptó el celibato hasta que en 1978, aceptó una oferta que lo volvería a poner en el primer plano de la fama mundial: ser el villano General Zod en Superman I y II (1978 y 1980, respectivamente).

En los 80 vinieron títulos como The Hit (1984), Legal Eagles (1986) y Wall Street (1988).

Terence Stamp como mujer transgénero

Un de los papeles más desafiantes en la carrera de Terence Stamp fue el Bernardette, una mujer transgénero, en la cinta de comedia australiana “Las Aventuras de Priscilla, reina de desierto” (1994).

Bajo la dirección de Stephen Elliot, Stamp dio vida a esta mujer transgénero que, junto con dos drag queens, protagoniza una aventura por el interior de Australia en un autobús turístico llamado Priscilla.

Sobre este rol, el propio Terence Stamp dijo en una entrevista a Reuters, en 2019, verse en la necesidad de explorar “una especie de lado femenino más desarrollado en mi naturaleza”.

“Tuve que pensar en cómo sería nacer en un cuerpo equivocado”, destacó y remarcó que “nacer en un cuerpo que no fuera el mismo que mis emociones”.

En su extensa carrera, este versátil actor británico también formó parte del universo Star Wars, al interpretar al Canciller Valorum en “La amenaza fantasma” (1999).

Su última producción en cine fue “Last night in Soho” (2021), un filme de terror sicológico que justamente estaba ambientada en la moda de los 60 en Londres, en el que tuvo una fugaz aparición.