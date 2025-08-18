Iván Poduje se suma a campaña de José Antonio Kast y colabora en propuestas de vivienda: “Eso no me hace ser republicano”

Hasta la Región de Antofagasta se trasladó el candidato presidencial del Partido Republicano para lanzar su campaña rumbo a la primera vuelta. Entre los presentes en el acto de hoy llamó la atención la presencia del urbanista, quien hasta hace un tiempo era crítico de la figura de Kast. En el último tiempo, no obstante, ha comenzado a forjar un vínculo con el exdiputado. "Votaré por Kast de nuevo, y voto por quien quiero. Eso a mí no me hace ser republicano", dijo Poduje hace unos días. Y aseguró no ser de derecha.

Camiones y banderas chilenos fueron los principales elementos utilizados en el lanzamiento de campaña del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, desde la Región de Antofagasta. Hasta allá llegaron los principales rostros de la colectividad, entre parlamentarios, miembros de la directiva y candidatos al Congreso, como el exalcalde de La Florida.

Entre los presentes, no obstante, hubo un invitado que llamó la atención de los presentes: el arquitecto Iván Poduje. Con lentes de sol, el excandidato a la alcaldía de Viña del Mar se pudo ver en la transmisión del evento aplaudiendo distintos ejes del discurso del abanderado republicano.

“Veo ahí a un gran arquitecto, alguien que nos motiva día a día a cambiar el mundo. Gracias”, dijo Kast cuando durante su discurso cruzó su mirada con Poduje.

Según señalan cercanos al excandidato a la alcaldía de Viña del Mar, este se encuentra respaldando la opción del abanderado republicano. De hecho, sostienen que hasta hace unos meses está colaborando en la elaboración de propuestas ligadas al área de la vivienda e infraestructura, algo que se había mantenido en reserva hasta que Poduje optó por aparecer hoy públicamente en la campaña con Kast.

Fue el mismo urbanista el que llamó al candidato y pidió una reunión, en la que acordaron trabajar juntos. Kast, de hecho, en mayo presentó el “Plan Tu Casa” para enfrentar la crisis de vivienda en el país.

Su respaldo al candidato lo hizo transparentó hace unos días durante una conversación en en el programa de YouTube Off the Record. “Votaré por Kast de nuevo, y voto por quien quiero. Eso a mí no me hace ser republicano”, dijo.

El giro de Poduje

Precisamente, en la derecha no pasó inadvertido su respaldo si se considera que hace menos de un año marcaba claras diferencias con él. “No me representa José Antonio Kast como candidato, ni la forma en que él piensa, ni menos las posturas conservadoras sobre ciertos temas. No representan la modernidad de lo que Chile necesita”, dijo Poduje en una entrevista concedida a The Clinic en octubre de 2024.

“Nunca lo he apoyado”, subrayó.

En todo caso, las relaciones con los republicanos habían tenido su punto de quiebre en el proceso constitucional de 2023 cuando Poduje fue un férreo crítico del proyecto de nueva Constitución promovido ese año por la tienda de José Antonio Kast.

“Yo no soy republicano, si los republicanos me dieron como caja”, dijo Poduje en el programa Off the record, recordando ese momento.

Sin embargo, justificó su actual respaldo: “Yo voto con libertad, y si apoyo a JAK ahora, lo hago con libertad”.

Y añadió: “La verdad es que tengo una pega que me permite tener esta libertad, puedo decir lo que quiero decir. No tengo nada que ver con Chile Vamos. Tampoco soy de derecha, no sé ni lo que soy. Yo soy libre y digo lo que se me para porque no tengo patrón”.

Contactado por The Clinic, Poduje explicó: “Más que un distanciamiento, lo que hubo fue una diferencia de opinión porque voté En Contra, pero hace rato eso se resolvió”.

Y añadió: “Estoy muy de acuerdo con las ideas que él tiene, con las ideas que ha propuesto. Estoy muy motivado a hacer posible que las ciudades mejores y masificar la casa propia, que son las líneas que ha definido como ejes de su programa”.

Poduje, por lo demás, hace unos meses ha mostrado cercanía con el discurso de Kast a través de sus redes sociales y ha respaldado a candidatos del partido, como Javiera Rodríguez. También ha sido crítico de la candidatura de Evelyn Matthei, apuntando contra el empresario Juan Sutil, quien se incorporó en las últimas semanas para su área estratégica.

En 2016, Poduje había colaborado en la fallida precandidatura presidencial de Ricardo Lagos. Más tarde, en 2020, se había sumado a fines de ese año al equipo que comenzaba a formar Matthei para una incipiente candidatura, que finalmente no llegó a puerto.