Las presiones que llevaron al senador Chahuán a declinar una candidatura como diputado y el lío que se armó en RN para buscar un reemplazo

Si bien las conversaciones para que el legislador continuara por cuatro años más en el Congreso estaban avanzadas, Chahuán terminó desechando esa opción. La determinación se dio luego de una fuerte presión en el sector para renovar la política y acusaciones de "obsesión de poder". La baja de Chahuán provocó un nuevo desorden en el partido, que busca opciones para competir en la región a pocas horas del cierre del plazo para inscribir postulantes.

“Una nueva chahuanada“. Así describían -a modo de broma- algunos miembros de RN la decisión del senador Francisco Chahuán de no postular en noviembre como candidato a diputado, que ahora tiene a la colectividad buscando de urgencia una nueva opción para el distrito 7 (Viña del Mar).

El legislador, mediante una publicación en sus redes sociales, dio a conocer el viernes esta determinación. Allí reconoció que hubo “insistentes solicitudes” para que emprendiera una candidatura a la Cámara de Diputados y que las encuestas le daban alentadores cifras. Sin embargo, relevó que se necesita dar paso a “nuevos liderazgos” y dijo creer en la “renovación política”.

En RN, sin embargo, aseguran que las conversaciones para que Chahuán compitiera como diputado estaban avanzadas y que ese era el escenario que se había configurado en las últimas semanas.

De hecho, en el entorno del senador aseguran que se habían hecho las averiguaciones para tener certeza de que su postulación no corría riesgo de ser rechazada debido a la Ley antidíscolos, si se considera que en abril había renunciado a RN ante su fallido intento por competir en las primarias de Chile Vamos. A los dos meses volvió a militar.

De hecho, en el partido aseguran que se trataba de una solicitud que le había hecho la directiva liderada por Rodrigo Galilea y que a la vista se tenían a la vista encuestas que mostraban que con ello RN podía garantizar obtener dos representantes.

Además, conocedores señalan que con Chahuán arriba de la mesa se había hecho un ajuste en la planilla de candidatos de RN para ese distrito. En esta se consideraba a llevar como postulantes a Andrés Celis, Samira Chahuán y al actual senador Chahuán, dejando fuera de la carrera al exconvencional Ruggero Cozzi, debido a la regla de paridad.

En los últimos días, no obstante, hubo presiones públicas dentro del sector para que Chahuán decantara esa postulación.

Alcaldes y concejales de comunas del distrito enviaron una carta en El Mercurio de Valparaíso en la que bregaron por “abrir paso a nuevos liderazgos” y llamaron a que la política “sea un espacio para servir y no para servirse”. En la misma misiva daban su apoyo a la candidata Samira Chahuán, que también es impulsada por RN y que si bien comparte el mismo apellido que el senador, no es familiar directa.

Lo mismo manifestó a través de otro texto el senador Kenneth Pugh, del comité RN y que en 2017 fue elegido debido a la alta votación de Chahuán. “Se requiere que ingresen al Congreso nuevas personas, jóvenes y talentosas”, planteó.

También hubo una carta del arquitecto y excandidato a alcalde de Viña del Mar, Iván Poduje, en la que dio su apoyo a Samira Chahuán y señaló que la “obsesión por el poder de los mismos de siempre también amenaza la renovación de liderazgos que pueden dar un nuevo impulso a la región”.

En el entorno del senador Chahuán aseguran que si bien tuvo disposición a continuar su carrera política en el Congreso —pese a que dentro de sus planes estaba ser ministro—, ese tipo de mensajes influyeron en su decisión de declinar una candidatura.

También indican que resintió el no haber visto señales de apoyo desde la directiva, aunque en el partido otros aseguran que Chahuán podría estar mirando con interés la alcaldía de Viña del Mar.

Búsqueda de candidatos

Con todo, el descarte de su postulación provocó otro lío dentro de RN, debido a que hoy, a pocas horas del cierre de plazo para inscribir candidaturas, se continúa buscando nombres para competir.

Y es que además de Chahuán, en las últimas horas Ruggero Cozzi también descartó competir. “Producto de las indefiniciones partidarias de las últimas semanas, así como de la necesidad de retomar con mayor dedicación mis compromisos laborales y familiares, he tomado la decisión de desistir de mi candidatura y dejar ese espacio a otros candidatos”, manifestó en una carta enviada a los consejeros regionales de RN.

Así, en el partido se mencionan opciones como la de Nicolás Cerda, exvicepresidente de RN y cercano a Chahuán, aunque también algunos afirman que se han hecho nuevos intentos para convencer al senador de que postule por otros cuatro años dentro del Congreso.