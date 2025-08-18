“Terrible y previsible”: las opiniones divididas que dejó el final para Carrie en el cierre de “And Just Like That”

El cierre de "And Just Like That" dejó a los fanáticos divididos. Mientras algunos celebraron el camino que recorrió Carrie, otros criticaron un desenlace que consideraron pobre y desconectado de la esencia de la serie. En redes sociales abundaron los comentarios que lo calificaron como un final indigno para una historia tan icónica.

“Party of One” de 43 minutos. Ese fue el último episodio, anticipado para algunos, de la serie “And Just Like That”. Se trata de la serie que siguió los pasos de Carrie Bradshaw y sus amigas 20 años después de “Sex and the City”, donde todas -ya mujeres de 50 años- deben enfrentar una etapa diferente en sus vidas.

Tras la muerte de su esposo “Mr. Big” (Chris Noth), Carrie debe enfrentar el duelo y la viudez donde en el último capítulo de la temporada encontró nuevamente el amor. El final generó opiniones divididas en redes sociales, donde algunos afirmaron que fue un final indigno para una serie emblemática como esta. “El final de And Just Like That no tenía ni ganas de existir (…) Mientras lo mirás te replanteás todo tu vínculo con la serie, volvés a prestarle atención, no hay ni medio personaje conocido en cámara, Carrie tiene tutú, fin”, señaló un usuario de X. En el mismo posteo, personas aseguran que no pudieron terminar de ver el capítulo por lo malo que era.

Por la vereda del frente hay fanáticos que quedaron conformes con cómo terminó “And Just Like That”. “Me hizo llorar, Carrie entendiendo que todo este tiempo no estaba sola, sino que estaba con ella misma. Gracias por darle un final digno a Carrie Bradshaw”, afirma una fanática de la serie.

¿Qué dijo la crítica sobre “And Just Like That”?

En su crítica, Vogue recalca que “es hora de despedirnos. Y en un giro inesperado, podemos hacerlo con tranquilidad, sabiendo que Carrie ha terminado justo donde debe estar: bailando sola en su hogar, una casa desmesurada con un atuendo aún más extravagante“.

“Para ser claros, esta no es una situación triste. ¡Todo lo contrario! Como personaje que siempre se ha definido por su búsqueda de hombres, que Carrie concluya la serie como soltera se siente como una decisión audaz y profundamente refrescante. Claro que vivir feliz sin pareja no debería verse como un acto radical, sobre todo en 2025“, añade el artículo. También destacan que “Carrie no espera a que nadie le responda. Ni se lamenta por la exesposa de otro, ni intenta desesperadamente descifrar un emoji. En cambio, se pasea por su casa escuchando ‘You’re the First, the Last, My Everything’ de Barry White, una canción que suele sonar en las bodas. Pero aquí está, disfrutándolo sola, porque estar felizmente soltera es una celebración igual de digna”.

Por otro lado, The Guardian destaca que se trató de un final abrupto que provocó rumores de un cierre anticipado ante la decisión de HBO de cancelar la serie. Sin embargo, en su crítica destacan que “en algún punto del camino, ‘And Just Like That’ se volvió buena. No tan buena como ‘Sex and the City’, para ser claros. Pero se convirtió en el tipo de escapismo cálido y absurdo que se deslizaba como un cosmopolitan clásico”.

“Por suerte, todos los guionistas de televisión saben que ambientar un episodio en Acción de Gracias implica resoluciones conmovedoras en compañía de amigos y familiares. Lamentablemente, estamos hablando de los guionistas de ‘And Just Like That’, así que eso no ocurrió”, destaca el artículo y critican que el clímax de la noche incluyó un baño tapado.