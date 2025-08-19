Bolsa de Santiago confirma negociaciones con Territoria, empresa detrás del MUT, por venta del emblemático edificio bursátil del centro de Santiago

La Bolsa de Santiago confirmó, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que a inicios de este año comenzaron las conversaciones con Territoria para la venta del icónico edificio bursátil.

Nuam, el holding controlador de las bolsas de Santiago, Colombia y Perú, confirmó públicamente las tratativas con la empresa Territoria para la compraventa de su histórico edificio, ubicado en La Bolsa 64, en la comuna de Santiago.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Nuam indicó que fue el 17 de enero de este año que informó al regulador, de manera reservada, la existencia de negociaciones con Territoria para la eventual adquisición del icónico inmueble inaugurado en 1917.

Así, en razón a los artículos de prensa que han abordado las gestiones que está realizando la empresa que ha llevado adelante proyectos como el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) para quedarse con el edificio bursátil, Nuam decidió hacer esto público.

“Se comunica al mercado que esta Bolsa de Valores efectivamente se encuentra realizando gestiones con la empresa Territoria SpA que tienen por fin la posible venta del edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago”, declaró en el hecho esencial firmado por Patricio Rojas, gerente general de la Bolsa de Santiago.

Al ser consultados sobre el tema, desde GPS Property mencionan que, en base a los 13.000 metros cuadrados informados en la página del Servicio de Impuestos Internos (SII), el valor del emblemático recinto es de 38 UF/m2.

La consultora inmobiliaria detalla que “el valor de 38 UF por metro cuadrado que atribuimos al edificio de la Bolsa de Santiago no surge de manera arbitraria, sino que se sustenta en operaciones recientes de compraventa realizadas en el centro de la capital”.

Asimismo, destacan que en los últimos años, inmuebles de similares características, ubicados en el eje financiero y patrimonial del centro de Santiago, se han transado en rangos de valores equivalentes, lo que les permite “establecer una referencia objetiva y consistente con el comportamiento real del mercado. Esta valorización refleja tanto la ubicación estratégica del activo como el nivel de liquidez y demanda que conserva este sector, aun en un contexto desafiante para el mercado inmobiliario”.

Respecto de los detalles del proyecto que buscan desarrollar en la edificación, desde Territoria declinaron referirse al tema.

La visión de Territoria sobre el centro

Territoria es una compañía que desarrolla proyectos urbanos orientados a las personas, buscando crear espacios en la ciudad que impacten positivamente en la vida de las personas. Además, la integran tres socios: Francisco Rencoret en el cargo de presidente; Ignacio Salazar como gerente general; y Nicolás García como gerente de finanzas.

Algunos de los proyectos de Territoria son La Pastora (1997), El Regidor (2004), Magdalena (2006), Hotel Awasi (2006), Luz (2008), Isidora 3000 – Hotel W (2009), Territoria El Bosque (2012) y también el Mercado Urbano Tobalaba (MUT). En construcción están los proyectos Campus Santander y Territoria Santa Lucía.

En cuanto a la visión de la firma sobre el centro de Santiago, sector que se ha visto afectado en los últimos años por el deterioro urbano, ha trascendido que el objetivo es generar una revalorización del barrio. Al menos así lo planteó Ignacio Salazar en julio de 2024, cuando aseguró a Diario Financiero (DF) que “la oportunidad que nosotros vamos a fomentar y a empujar de crear un polo urbano, es gigantesca”.

“Y esta idea de que el centro está deteriorado, con todos los esfuerzos que se están haciendo desde la Municipalidad de Santiago hasta la Gobernación por mejorar el estándar de seguridad y urbano -partiendo por el eje Alameda Providencia-, van a hacer de este un lugar interesantísimo y un proyecto muy exitoso, estoy seguro. Yo creo en el centro. Y si es posible nosotros vamos a profundizar nuestra apuesta por el centro de Santiago. Una ciudad que no tiene un centro vibrante no es una ciudad vibrante”, comentó a DF en ese entonces.



