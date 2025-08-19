Repentina llegada de Felipe Kast, un empoderado Demócratas y ajustes al filo: las frenéticas horas de la oposición para inscribir candidatos

Las directivas de Chile Vamos y Demócratas estuvieron reunidos hasta la madrugada para presentar su nómina de candidatos al Congreso. La jornada, sin embargo, estuvo a ratos estancada al tratar de resolver una serie de conflictos, entre ellos, el espacio que dejaba Felipe Kast al descartar su repostulación al Senado, pese a los intentos que hasta última hora hizo Evópoli, con encuestas en mano. Las tratativas también estuvieron marcadas por el positivo número de candidatos que logró Demócratas, pese a sellar un pacto recién el fin de semana. Anoche también estuvo en duda hasta última hora incluir como candidatos al cantante Pablo Herrera y a la figura televisiva Marlen Olivari.

Fue solo a tres minutos del cierre del plazo para inscribir candidaturas cuando los aplausos se comenzaron a escuchar desde un salón de la sede de la UDI, donde estaban reunidas anoche las directivas de los cuatro partidos de oposición que conforman el pacto “Un Chile Grande y Unido”, que reúne a RN, Evópoli, la tienda gremialista y a Demócratas.

Las pizzas y las donas eran parte de los alimentos que acompañaron las frenéticas horas que se vivieron anoche, en una cita que había comenzado a las 10 AM, y que era una continuación de una serie de encuentros que se sostuvieron durante el fin de semana largo.

Chile Vamos y el Partido Demócratas luego de inscribir su pacto Un Chile Grande y Unido. Foto: The Clinic

Distintos dirigentes coinciden en que las negociaciones estuvieron por un buen rato estancadas debido a que se lograba cerrar una lista de candidatos en la Región de La Araucanía.

Los frustrados intentos por convencer a Felipe Kast

Uno de los dirigentes que se veía caminar con cara de preocupación entre los pasillos de la sede era el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, quien a eso de las 20:00 horas tomó su celular para transmitir a dirigentes del partido que Felipe Kast había rechazado competir a la reelección como senador de esa región.

“Ya no hay mucho que hacer”, fue uno de los mensajes que entregó Santa Cruz.

A esa altura la presión sobre Kast era máxima. En la coalición aseguran que encuestas internas mostraban que el senador tenía “muy buenos” números y que eso garantizaba a la coalición tener un buen rendimiento ante la amenaza del pacto de los republicanos y libertarios. Algunos, eso sí, lo atribuían al apellido y el buen momento que atraviesa en la carrera presidencial su tío, el candidato presidencial José Antonio Kast.

Otros incluso recordaban que Evópoli tiene la tarea de mantener su existencia como colectividad, lo que requiere elegir al menos a cuatro parlamentarios. Y como Felipe Kast era una apuesta segura, la insistencia era mayor.

El problema es que sin Kast había que buscar nuevas opciones, lo que, según conocedores de los diálogos, estancó parte de la negociación.

El senador Felipe Kast llegó anoche, pasada las 22 horas, a la sede de la UDI para continuar con las negociaciones de la oposición. Foto: Agencia UNO

El senador, además, llegó hasta la sede de la UDI pasada las 22 horas. En su partido explican que lo hizo debido a que es el encargado electoral del partido y a que buscó resolver el vacío que generó su rechazo a repostular.

No había opción de dar vuelta atrás a su decisión, transmitió Kast, quien por lo demás tenía planificado en los próximos minutos subir un video a sus redes sociales dando a conocer su decisión.

La grabación se había hecho con semanas de anticipación, y es que el senador había transmitido a su entorno que era difícil que su futuro siguiera en el Congreso. De hecho, había manifestado que era necesario renovar liderazgos y que mantenía un cansancio por los 12 años que llevaba en el Congreso. “No puedo estar ocho años más”, dijo a su círculo.

En La Araucanía, sin embargo, Evópoli se encargó de llevar como candidato a Tomás Kast, hermano de Felipe Kast, en el distrito 23 (Temuco), además de Claudia Salas Melinao, hermana del exfutbolista Marcelo Salas, por lo que en el partido confían en conseguir representantes en la zona.

Otra hermana del senador, Bárbara Kast Sommerhoff, competirá como diputada en el distrito 21.

Finalmente, Evópoli decidió restarse de las candidaturas al Senado por la Región de La Araucanía. En su lugar, se incluyeron dos cartas de Demócratas, que para varios dirigentes de Chile Vamos eran desconocidas, pero que en la tienda liderada por Ximena Rincón aseguraron que eran buenas opciones. Se trata de Carola del Carmen Elgueta y Mónica Lagos.

Demócratas, empoderado

Precisamente, en la oposición dicen que uno de los ganadores de la jornada fue Demócratas. La colectividad, que recién el sábado selló su pacto con Chile Vamos, consiguió presentar 32 candidatos a diputado y ocho a senador. Evópoli, en cambio, lleva 35 postulantes a diputado y solo uno a senador, Giovanni Calderón, a quien abrieron un cupo en la lista. Por lo mismo, algunos consideran que estaban “empoderados” en las conversaciones.

Las cuentas, además, eran alegres en Demócratas, que consideran que con esto podrán mantener al partido en el Parlamento, porque llevan a buena parte de sus actuales diputados y porque consiguieron espacios para disputar.

Legisladores del Partido Demócratas. Foto: Agencia UNO

Sin embargo, las peticiones de Demócratas a veces tensionaron las conversaciones de Chile Vamos. De hecho, algunos apuntaban a las pretensiones de ellos como los causantes de que los pactos por omisión con los republicanos no tomaran forma rápidamente.

Además las conversaciones estuvieron cerca de caerse la semana pasada cuando Demócratas defendía llevar como candidato al Senado por Aysén a Miguel Ángel Calisto, actual diputado que fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique y del cual Chile Vamos -en particular la UDI- pidió retirar su nombre.

El incómodo Pablo Herrera

Durante la noche también hubo un grupo de candidatos que estuvieron cerca de quedar fuera de la nómina de la oposición y que generó que a ratos la negociación se estancara.

Uno de ellos fue el cantante Pablo Herrera, que figuraba como opción de RN para el distrito 14 (San Bernardo). Sin embargo, sectores del partido cuestionaban internamente que la colectividad lo incluyera en su nómina al ser una figura independiente de quien, se señalaba, no se podía asegurar que no se convirtiera en un futuro díscolo.

Pablo Herrera, candidato a diputado por el distrito 14. Foto: Agencia UNO

De hecho, Herrera en principio era considerado para un distrito de la Región de Valparaíso, pero en la zona hubo una fuerte resistencia a que su nombre se considerara.

Además, en la misma directiva liderada por Rodrigo Galilea existían dudas sobre su nominación. Algunos dirigentes, de hecho, ponían reparos en su perfil controversial y recordaban que tuvo frases críticas contra la candidata presidencial de la coalición, Evelyn Matthei.

“Voy a votar por Kaiser o por Kast. Por Matthei no, no es consecuente. Ha hecho una linda gestión municipal, pero para ese rango está bien”, dijo Herrera en el programa PH, transmitido en marzo pasado.

Pero finalmente el partido decidió llevarlo en su lista. Algo similar ocurrió con la figura de televisión Marlen Olivari, quien en principio iría en un cupo de RN en el distrito 6 (San Felipe). Su nombre, sin embargo, también era resistido por dirigentes locales.

Marlen Olivari será candidata a diputada por el distrito 6, en cupo de Evópoli. Foto: Agencia UNO

Finalmente, fue Evópoli el partido que decidió darle un cupo. En la tienda destacaban que ha hecho un trabajo en la zona desde hace años.

El movimiento del timonel de la UDI para enfrentar a Jadue

Por otro lado, otro movimiento que solo se conoció a última hora fue el del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que competirá por el distrito 9 (Recoleta), pese a que en principio iría por el distrito 11 (Las Condes). El diputado justificó la decisión como una manera de ir a competir a los lugares donde la izquierda es fuerte, considerando que en esa zona el oficialismo lleva como candidato a Daniel Jadue (PC).

Así, en el distrito 11 la UDI llevará como candidata a Constanza Hube y a Carlos Ward. Este último entró en la nómina ante el vacío que dejó Ramírez.