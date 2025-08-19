Con condición de no apoyar a Matthei: el giro de Miguel Ángel Calisto que competirá en lista regionalista pese a negociar con Chile Vamos

La semana pasada el Partido Demócratas luchaba contra la coalición de derecha para que permitieran llevar como candidato al Senado por Aysén al actual diputado, que es investigado por presunto fraude al fisco, situación por la que se le desaforó, aún no en máxima instancia. Pese a los intentos, su nombre se bajó de dicho pacto y Calisto anunció que reuniría firmas como independiente, las que asegura que alcanzó, pero que dejó de lado para fichar por el pacto que lidera Jaime Mulet y Tomás Hirsch. El ingreso no fue gratuito: se le solicitó no realizar críticas hacia la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC).

Como una sorpresa se tomaron algunos en el oficialismo un nombre proveniente la lista de candidatos a senadores que presentó el pacto “Verdes, Regionalistas y Humanistas”, que congregó a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH), los dos partidos que se restaron de la lista única del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC). ¿El motivo? La inscripción de Miguel Ángel Calisto, diputado independiente de la bancada de Demócratas, como candidato a senador por Aysén.

Calisto no se encuentra en su mejor momento político. Hace unas semanas se conoció que el Ministerio Público lo investiga por un presunto fraude al fisco en asignaciones parlamentarias. Por lo mismo, el ente persecutor pidió su desafuero en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, en donde el tribunal le dio la razón al equipo de fiscales, lo que llevó, a su vez, a que Calisto acudiera a la Corte Suprema para revertir la resolución.

Ese escenario judicial aparecía en plena negociación parlamentaria, cuando Calisto era bien aspectado por el Partido Demócratas para ser candidato a senador por Aysén. Esa era la idea inicial, pero que cambió repentinamente cuando la tienda que dirige la senadora Ximena Rincón decidió formar un pacto parlamentario con Chile Vamos.

Fue la coalición de derecha —integrada por la UDI, RN y Evópoli— la que puso peros en la candidatura de Calisto. Particularmente la UDI, quienes vieron que la nominación del diputado como candidato a senador en la lista del pacto generaría un flanco a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, la abanderada del sector, y que es militante de la UDI.

Con ello, la negociación entre Demócratas y Chile Vamos se entrampó por varios días, lo que llevó, incluso, a un llamado público por parte de Rincón para resolver sus diferencias, materializadas, según señalaron conocedores, en Calisto. De hecho, se temió de que la alianza electoral se cayera por motivo de la situación generada a partir del parlamentario.

No obstante, la resolución que se adoptó fue, tras frustrados intentos por parte de Demócratas de sumarlo a la lista, que Calisto iniciara una candidatura como independiente. Y así lo hizo. La semana pasada compartió una publicación en la que dijo que se pondría a recolectar las poco más de doscientas firmas que requería para ser candidato a senador independiente. Tenía el fin de semana para lograrlo.

La llegada a los regionalistas verdes

Sin embargo, durante el fin de semana se dieron un par de llamados y gestiones que terminaron cambiando, otra vez, el curso de la candidatura de Calisto.

Si bien el diputado había dicho que reuniría las firmas —y que las reunió, dicen en su entorno—, comenzó a iniciar conversaciones con partidos de la zona. Uno de ellos fue con la FRVS, a través de Marisol Soto, la presidenta regional del partido en Aysén.

Ese vínculo, afirman conocedores de la negociación, venía de antes, dado que, argumentan, Coyhaique, la capital regional, es una localidad pequeña en la que sus habitantes se suelen conocer entre todos. “A él se le conoce desde chico”, aseguran quienes fueron parte de las tratativas. Y dado el acercamiento, la presidenta regionalista acercó el nombre de Calisto a la directiva nacional del FRVS, que le “hizo el espacio” para ser candidato a senador en un cupo del partido como independiente.

En ese sentido, desde el partido que le dio un cupo a Calisto señalan que su llegada se debió, en parte, a un asunto de conveniencia. Y es que el cálculo electoral que se realiza, bajo el sistema de D’Hondt (sistema electoral proporcional) beneficia los pactos políticos, sumando los resultados que obtiene cada candidato de un pacto. Con esa consideración detrás, la explicación principal a la decisión de Calisto, dicen cercanos, estuvo en que en un pacto electoral el diputado podía sumar más votos que le favorecieran que los únicos que podía recibir como diputado.

De hecho, Calisto comparte lista con dos candidatos más: Eugenio Canales, excandidato a alcalde por Aysén, y Jorge Abello, excandidato a gobernador por la región.

Y aunque se pone sobre la mesa el punto de la conveniencia, desde el partido que lo lleva como candidato de igual forma resaltan que su pasado en la Democracia Cristiana (DC) —que coincide con un historial similar al del excandidato presidencial de la FRVS, el diputado Jaime Mulet— lo pone como un figura de centro, que le quitaría espacio a la derecha en la zona.

Las condiciones para que se sumara al pacto

No obstante, el ingreso de Calisto a la lista no fue sin ninguna concesión de por medio. De hecho, se acordó con él que en materia presidencial no se manifestara a favor de Matthei, la candidata de Chile Vamos, coalición con la que originalmente se presentaría como candidato al Senado.

“La condición fue que respete el pacto. Las coincidencias de fondo con Calisto son muchas. En materia presidencial, él no puede estar contra la candidatura de Jara”, dice una autoridad de la FRVS, quien remarca que fue una condición excluyente “que no se involucrara en la campaña de Matthei”. Y entre los retos que hay para el resto de campaña es que respalde la candidatura del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

Mulet explica el fichaje: ” Tenemos que ir construyendo desde el centro un espectro lo más amplio posible”

Consultado el diputado Mulet —quien irá a la reelección por su cupo en Atacama por la Cámara— por la reciente incorporación de Calisto a la lista suya, dijo que la decisión recayó “en nuestra directiva regional de Aysén. Calisto es una persona que conocen, que tiene buena relación con las autoridades de allá”.

Y sobre la justificación que se le daba a la nominación de Calisto en el pacto, pese a haber negociado con la derecha, señaló: “Hay una situación coyuntural que tiene sus complejidades. Nosotros tenemos que ir construyendo desde el centro un espectro lo más amplio posible para ganar las elecciones y prepararnos para la segunda vuelta”.