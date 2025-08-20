Diputado Miguel Mellado: “La gran mayoría de los dirigentes de base de Renovación Nacional está con José Antonio Kast”

El legislador, que presentó su renuncia a RN en las últimas horas, dice que hará campaña por el candidato republicano y que el jueves se reunirá con él para acordar su colaboración en su despliegue. Aquí explica sus motivos para ser el primer diputado de su colectividad en descolgarse de la candidatura de Evelyn Matthei. Y revela que transmitió directamente a la candidata sus críticas sobre la campaña, pero que no se le escuchó: "Ella quedó indignada, no aceptaba nada, cuando la campaña entonces estaba pésimo".

El diputado Miguel Mellado anunció ayer a sus compañeros de bancada que acababa de poner fin a sus 32 años de militancia en Renovación Nacional luego de decidir apoyar la candidatura de José Antonio Kast, en desmedro de la postulante de Chile vamos, Evelyn Matthei.

Su decisión provocó así que en la tienda existiera un nuevo descuelgue rumbo a la primera vuelta y volvió a desordenar el escenario de la coalición, en medio del tercer lugar que mantiene la exalcaldesa de Providencia en las encuestas, alejada de Kast y la candidata oficialista Jeannette Jara.

—¿En qué momento tomó la decisión de renunciar al partido?

—Lo venía pensando hace bastantes días producto de que no me sentía cómodo con la candidatura. Notaba que los mensajes de Matthei no estaban llegando ni al corazón ni a la cabeza de las personas. Entonces, me sentía muy incómodo por no poder decirle a quienes me preguntaban que había que votar por ella y no hallaba cómo defenderla.

Así que el fin de semana lo reflexioné por mucho rato y lo decidí. Lo primero que hice fue comunicarle a mis colegas que dejaba la jefatura de la bancada y que renunciaría a RN porque les dijo que no solo voy a votar por José Antonio Kast, sino que también voy a hacer campaña por él.

—¿Cómo se formó la convicción de apoyar a José Antonio Kast?

—Primero por una convicción en lo humano, él es un hombre coherente, él no ha cambiado en sus ideas en todos estos años. Además, es una persona valiente, dice las cosas como son. Nosotros nos juntamos en 2018 para decirle al gobierno de Piñera que había terrorismo en La Araucanía y levantamos la voz.

También es generoso en materia política, porque deja que crezca otra gente a su lado. Mire al presidente de partido, Arturo Squella, o su secretaria general, Ruth Hurtado, que fue mi jefa de gabinete. Él es un hombre serio, trabajador. Es una persona que manda, eso es lo que quiere la gente. Y sus planes tienen mensajes claritos y atraen mucho.

—¿Conversó con él durante este tiempo?

—No. Esto nació exclusivamente de mí, así que este jueves nos vamos a juntar con Ruth y José Antonio para que me digan en qué los ayudo. Cuándo y dónde ayudo, formar parte del comando parece, no lo sé. Yo de obrero donde ellos quieran.

—¿Qué falencias vio en la campaña de Evelyn Matthei?

—No quiero hablar mal de la candidatura. Tampoco quiero hablar mal de mi partido.

—¿Cree que no logrará revertir su tercer lugar en las encuestas?

—Hoy le pidieron al ecuatoriano (Daniel Pérez Pallares), que hizo el chascarro por querer querellarse. No han tenido coherencia en el discurso, han cambiado el mensaje de un lado a otro. Y como el voto es obligatorio, eso afecta. Se decía una cosa un día, una cosa otra. Mira, a fin de cuentas, lo que vale es el candidato o la candidata, porque nadie lee los programas. Y más que tener asesores o equipos, muchos de esos equipos van a trabajar en el gobierno de Kast si él es presidente.

Y estamos en un momento en que estamos en un tsunami de homicidios, de desempleo, y la verdad es que este gobierno ha dado bote en las necesidades que los chilenos quieren. Por eso los chilenos quieren a alguien que mande.

Miguel Mellado estuvo 32 años en Renovación Nacional. Foto: Agencia UNO

“Le transmití mis críticas a Matthei. Ella quedó indignada, no aceptaba nada, cuando la campaña entonces estaba pésimo”

—¿Cómo vio el ingreso de Juan Antonio Coloma y Juan Sutil?

—No porque cambies el entrenador, los jugadores van a jugar mejor. Acá hay un tema que no sé si alcanza… No quiero hablar mal de la candidatura. Todos son bellísimas personas, conozco a los juanes y cada uno está en lo suyo. Pero yo no sé si esto se va a poder revertir.

—¿Qué le aburrió en definitiva?

—Es que son varias cosas. La conducción de Rodrigo Galilea no ha estado acorde con lo que el partido quiere, ha habido falta de decisiones y malas decisiones. Mire lo que pasa con Desbordes y Monckeberg que hoy critican a la directiva. Ha sido una mala conducción.

—¿Le transmitió sus críticas a la candidata?

—De todas maneras. En junio, en el Restaurante O’Higgins, me tocó hablar como representante de la bancada y tenía un punteo de diez temas, que lo socialicé con su jefe de campaña y su jefe territorial en su oficina. Les dije que todo esto tenía que decir, me dijeron “dale”.

Y ese día empecé a mencionar todas estas cosas. Y ella estaba indignada cuando estaba hablándole, entonces de las diez cosas, dije cinco. Ella quedó indignada, no aceptaba nada, ninguna crítica, cuando la campaña de ella en ese momento estaba pésimo. Entonces, uno dice, si no se acepta la crítica, estamos mal. A partir de ahí nunca más hablamos.

Miguel Mellado, en 2018, había sido uno de los diputados RN que se acercó al movimiento de Kast. Solo él continuaba en RN.

“Es hora de hacer un cambio (en la directiva de RN). Si no, va a haber una fractura”

—No es el primer descuelgue que hay en RN. ¿Cree que es probable que esto siga ocurriendo dentro del partido?

—Puede ser. A menos que la directiva coloque un cronograma para elecciones de presidente y directiva. Yo quisiera que volviera Cristián Monckeberg, que sabe hacer política y dirigir, no es un empresario que solo vela por los intereses de la directiva. Entonces, creo que el partido tiene cólera interna. Es hora de hacer un cambio, si no va a haber una fractura.

—¿Cree que su visión es compartida dentro del partido?

—Así es, sobre todo por los dirigentes de base. Los dirigentes de base la gran mayoría está con Kast, muchos no lo dicen. También hay algunos parlamentarios que tampoco lo van a decir, pero están ahí. Muchos prefieren ir en una foto solos o con un senador a con alguien que no les va a aportar votos. Así de frío es este tema.

No sé cuántos más a a hacer lo mismo después de que queden firmes sus candidaturas. Creo que son diez días, entonces te aseguro que después de diez días van a empezar los coletazos. Lo verán en terreno, que la ciudadanía está por Kast. El candidato a diputado dirá: “Vote por quién quiera en la presidencial, pero vote por mí”.

Fallido intento de competir como senador: “No tendría por qué estar molesto si no me llevaron”

—En RN dicen que su decisión tiene que ver con su molestia por no haber sido considerado como candidato al Senado.

—Eso es una mentira, es de las que dice (Rodrigo) Galilea, que dice además que él me habría dicho las cosas en la bancada. Extrañamente, están todos los diputados de testigo, él me agradeció el trabajo que había hecho como diputado de RN en estos años. Le puso más flores y después sale pelando, a lo mejor está presionado por lo que se dice en la comisión política, que le dicen que pasaron máquina.

Además, nosotros como diputados no tenemos una mordaza, pues. O él cree que estuviera haciendo todo perfecto, si fiera así no lo estarían descuerando por los diarios.

—En el partido aseguran que Miguel Becker lideraba las encuestas y que solo un miembro de su distrito competiría.

—No, no, no. A ver, nosotros pedimos la medición a principios de año porque teníamos una competencia muy fuerte ante republicanos y libertarios, que hace cuatro años no estaba. Por tanto, había que llevar dos personas que marcaran bien. Bueno, el 6 de junio me dicen que Becker y yo estamos bien posicionados, pero que vamos a medir en un mes más. Dije entonces que fuéramos con Miguel los dos, pero me dijeron que no. No querían llevarme nomás.

Con eso les pedí que retiren mi nombre de candidato a senador y diputado, después lo refrendé mediante una carta. Y si la directiva no cree en las cartas que uno manda, no sé qué escuchan.

—Su salida se da solo un día después de que se inscribieron las candidaturas.

—No, lo que pasa es que si yo había decidido apoyar la campaña y trabajar en la campaña de Kast, no podía ser miembro de RN y menos jefe de bancada. Yo sigo perteneciendo a la bancada de RN como independiente, eso sí, porque no voy a afectar al partido por tan poco tiempo.

Así que eso no es así. Mira, estoy en política hace muchos años. No he perdido nunca región, he hecho la pega, he defendido lo que pienso con pasión y no tendría por qué estar molesto si no me llevaron.