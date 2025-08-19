Sigue el desorden en RN: diputado Miguel Mellado anuncia su apoyo a José Antonio Kast y renuncia al partido

El legislador comunicó esta tarde a sus pares que renunciaba a su jefatura de bancada para apoyar la opción presidencial de José Antonio Kast (P. Republicano), en desmedro de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Por lo mismo notificó que dejará de militar en la colectividad. De ese modo, la tienda volvió a protagonizar un descuelgue en la carrera presidencial, luego de que hace unos días el senador Alejandor Kusanovic también diera su respaldo al republicano.

Fue durante el comienzo del almuerzo de los diputados de Renovación Nacional (RN) de esta tarde cuando Miguel Mellado tomó la palabra para hacer un anuncio. Ahí comunicó que presentaba su renuncia a la jefatura de bancada del partido —que había asumido a inicios de años— para apoyar la candidatura presidencial de José Antonio Kast, del Partido Republicano.

La noticia no sorprendió del todo a los presentes, puesto que hasta hace unas semanas se había convertido en uno de los más críticos del rumbo de la campaña de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En distintas entrevistas el diputado había tomado distancia de esa candidatura, señalando que era probable que algunos miembros de RN finalmente no estén en la foto de campaña junto a la exalcaldesa. “Hay que ser crítico cuando las cosas no se dan”, dijo a inicios de mes en una entrevista en Radio Universo.

El diputado Miguel Mellado había asumido en marzo como jefe de la bancada de RN, junto a Carla Morales como subjefa. Foto: Agencia UNO

En todo caso, sus críticas se las había transmitido directamente a la candidata durante un encuentro de Matthei con los diputados de Chile Vamos, desarrollado en el Restaurant O’Higgins, en Valparaíso, algo que según diputados del partido no fue bien recibido por Mattthei.

En la colectividad, de todos modos, distintos dirigentes señalan que el quiebre se produjo luego de que la directiva liderada por Rodrigo Galilea no le garantizara a Mellado que sería candidato al Senado por La Araucanía, a inicios de junio.

El anuncio de su apoyo a Kast, de hecho, se da a pocas horas del cierre del plazo para inscribir candidaturas parlamentarias. RN inscribió para la senatorial de dicha región a los actuales diputados Miguel Becker y Jorge Rathgeb.

Renuncia al partido y cambio en jefatura de bancada

Durante el almuerzo de bancada, según presentes, Mellado profundizó en que tenía diferencias con la candidatura que ha llevado adelante Matthei y manifestó que no podía respaldar esa opción. Por ese motivo también señaló que renunciaría al partido.

De la noticia se enteró el presidente de RN, Rodrigo Galilea, y el senador José García Ruminot, quienes al rato llegaron al almuerzo de la bancada. Según las mismas fuentes, Mellado les comunicó también en ese momento su decisión y agradeció por los más de 30 años de militancia.

El diputado no se ha referido al respecto, pero en el partido señalan que se espera que mañana se anuncie el cambio en la jefatura de bancada de RN. Luego de una votación por unanimidad se escogió como el nuevo representante delos diputados a Frank Sauerbaum.

El caso de Mellado no es el primer descuelgue que se produceen Renovación. Ya hace unos días el senador Alejandro Kusanovic manifestó en La Segunda que apoya la opción de Kast. El legislador fue ese mismo día pasado al tribunal supremo del partido, instancia que ordenó suspender su militancia.

Algo similar ocurrió con el expresidente de RN Carlos Larraín quien tambió dio su apoyo al republicano y su nombre fue pasado a los tribunales de la colectividad.

Además, diputados como Andrés Celis deslizaron la opción de apoyar al candidato de la oposición mejor ubicado en las encuestas, aunque lueg se desdijo y manifestó su total respaldo a Matthei.

El partido, de hecho, había ratificado la opción presidencial de Matthei durante el consejo general de inicios de mes.