Girardi, Mayol, Cárcamo, Cozzi y Kast, entre los caídos: los nombres que sonaban como candidatos y que no fueron inscritos por los partidos para el Congreso

Fueron varios los nombres de figuras atractivas que se vislumbraron que podrían ser candidatos por un partido, pero que finalmente no prosperaron, ya sea por motivos partidistas internos o por la negativa de los requeridos a aparecer en la papeleta parlamentaria de noviembre.

Por Jorge Palacios y Eduardo Monrroy

A las 23:59 horas del lunes venció el plazo que tenían los pactos políticos para inscribir los nombres de sus candidatos al Congreso Nacional. Y aunque algunos completaron los 183 nombres que, como máximo, podían presentar, aún así hubo figuras políticas que no alcanzaron a entrar o, incluso, que se restaron por su cuenta de la posibilidad de aparecer en una papeleta el 16 de noviembre.

Así fue el caso del sociólogo Alberto Mayol. El excandidato presidencial del Frente Amplio en 2017 —que perdió en primarias contra Beatriz Sánchez— sonó como una opción en la lista de la Federación Regionalista Verde Social y de Acción Humanista (AH). De hecho, se avizoraba que podía ser una posibilidad en la senatorial por Valparaíso.

“Me llegaron dos invitaciones”, mencionó Mayol en Emol TV durante la mañana del lunes, las cuales rechazó apelando a que recién había vuelto a Chile como académico —después de vivir en España por unos años—, por lo que no le era “tan fácil comenzar una vida de esa naturaleza”.

Mayol no fue la única carta para el Senado que sonó por esa circunscripción, pero que no terminó siendo candidato. En la denominada “lista grande” del oficialismo se dio el caso del excandidato presidencial Alejandro Guillier, a quien los radicales buscaron seducir con la opción de ser su carta para la Cámara Alta. Sin embargo, el partido terminó llevando a Jazmín Aguilar, quien pasó de ser candidata a diputada por el distrito 8 a candidata a senadora por la circunscripción 6.

Las caídas del Frente Amplio

Valparaíso también fue una zona de caídas para el partido en el que milita el Presidente Gabriel Boric, el Frente Amplio.

Así lo hizo notar la panelista y exencargada territorial del senador Juan Ignacio Latorre (FA), Valeria Cárcamo (FA). A través de redes sociales, Cárcamo comunicó a la medianoche que el Frente Amplio “me acaba de informar que no iré a competir en la carrera parlamentaria por el distrito 7”. Esa zona electoral será disputada, desde su partido, por el diputado Jorge Brito y el exconvencional Jaime Bassa.

Valeria Cárcamo. Foto: Agencia UNO.

“Agradezco profundamente todo el amor y cariño que siempre me han dado”, dijo a sus seguidores en X. Fue en esa misma plataforma en la que, hace tres días atrás, publicó una imagen suya en la que se recalcaba que de 8 diputados en el distrito 7 solo había una mujer. “Nosotras tenemos mucho que aportar en este siguiente período en el Congreso”, decía la foto adjuntada.

Un caso similar al de Cárcamo se dio con su compañera de militancia Nataly Campusano. La exconsejera regional de Valparaíso había comenzado un despliegue mediático que compartía en sus redes sociales con un logotipo de su candidatura, aunque sin precisar si postulaba a un cargo, es decir, sin que apareciera la palabra “diputada”, por ejemplo.

Sin embargo, sí había promovido en sus redes sociales que sus seguidores participaran en encuestas sobre quién les gustaría que fuesen candidatos en el distrito 7. De hecho, compartió una de esas publicaciones.

Otro nombre que al interior de la militancia del Frente Amplio se resintió porque no alcanzara a ser candidato fue el de Camilo Riffo, en el distrito 20.

Arquitecto y uno de los líderes del movimiento Municipio Ciudadano para Concepción, en 2024 obtuvo 26.956 votos cuando postuló como candidato a alcalde por Concepción. La tienda política a la que se integró, sin embargo, se decantó por presentar en el distrito a Daniela Dresdner, exdelegada presidencial del Biobío, y quien renunció a su cargo en noviembre pasado para poder competir en la parlamentaria de noviembre.

La no llegada de Girardi, el reemplazo de una exconvencional PC por Barraza y los intentos del PDG por Garín

Hace meses, el aparente retorno de Guido Girardi (PPD) a la primera línea de la política se veía como un escenario plausible dentro del partido que dirige el senador Jaime Quintana.

Sin embargo, a pesar de que su nombre se dio por sentado en los días previos al cierre de la inscripción de candidatos en el oficialismo —para representar el distrito 9, zona que que de la que ha sido parlamentario históricamente—, Girardi no apareció en la nómina de cartas parlamentarias del PPD. Quien sí apareció por la zona en la que aparentemente iba a estar fue el exalcalde de Huechuraba, Carlos Prats (PPD) y la independiente Sandra González.

Otras figura reconocible por su trayectoria política en el Congreso y que figuraba como posible candidato al Parlamento fue Fulvio Rossi. La Federación Regionalista Verde Social (FRVS) lo proponía como candidato al Senado por Tarapacá, zona que representó anteriormente. Sin embargo, no prosperó.

En el distrito 8, en tanto, el Partido Comunista (PC) dejó a una damnificada. Se trató de la exconvencional Valentina Miranda (PC), quien hace unas semanas atrás había sido ratificada por el comité central para ser la representante de la tienda en el distrito 8, misma zona electoral en la que resultó electa en la Convención Constitucional.

Sin embargo, la llegada de Gustavo Gatica como candidato independiente al partido, así como también el cambio de distrito de Marcos Barraza (PC), que pasó del 13 al 8, dejó sin espacio a Miranda en la lista final del partido.

El Partido de la Gente (PDG), por su parte, fue otra tienda política que se quedó sin resultados al intentar fichar a una figura que fue militante de Revolución Democrática y que integró la Convención Constitucional en cupo del Partido Radical. Se trató de Renato Garín, el exdiputado del distrito 14, quien rápidamente denegó cualquier acercamiento con el partido fundado por Franco Parisi, a pesar del amplio interés que tenía el PDG con su nombre.

Renato Garín. Foto: Agencia UNO.

El efecto colateral de la baja de Chahuán

También en la derecha se cayeron nombres de posibles candidatos.

El senador Francisco Chahuán (RN) comunicó el viernes pasado su decisión de no buscar una candidatura como diputado del distrito 7 (Valparaíso), pese a que en el partido afirman que las conversaciones para que permaneciera en el Congreso estaban avanzadas.

Chahuán manifestó que debía haber una renovación de rostros en la política, aunque en su círculo aseguran que le molestó que dirigentes regionales presionaran públicamente para que no siguiera en el Parlamento y despejara el camino a la candidata Samira Chahuán, que compite en la lista de Chile Vamos y que no es pariente directa.

Su decisión de dar marcha atrás, no obstante, generó que RN buscara un candidato hasta pocas horas antes del cierre. Si bien se evaluó la opción del exvicepresidente del partido Nicolás Cerda —cercano a Chahuán— finalmente la directiva optó por Leopoldo Moreno, dirigente que se asocia a Andrés Longton, diputado RN que buscará ahora dar un salto al Senado.

En el sector señalan que Chahuán buscaría un cargo ministerial en caso de que gane la candidata Evelyn Matthei (UDI). Otros indican que siempre le ha interesado la alcaldía de Viña del Mar.

Pero la decisión del senador tuvo un efecto colateral. A causa de su indefinición, finalmente el exconvencional de RN Ruggero Cozzi optó por dar un paso al costado y no seguir en carrera por el distrito 7.

Ruggero Cozzi. Foto: Agencia UNO.,

En su entorno indican que mantuvo molestia por el zigzagueo en torno al futuro político de Chahuán, de quien dependía su entrada a la nómina de candidatos del pacto.

Si bien Cozzi pretendía enfrentar a exconvencionales de la izquierda que competirán en ese distrito, como el frenteamplista Jaime Bassa, durante el fin de semana extendió una carta en la que depuso su postulación.

La decisión de Felipe Kast y el retroceso de RN con Jorge Durán

Hasta última hora esperó anoche Evópoli que su único senador, Felipe Kast, cambiara de parecer y se decantara por repostular al Senado en la Región de La Araucanía. Sin embargo, recién en la noche del lunes el parlamentario ratificó su decisión de no competir, por lo que en Chile Vamos debieron buscar, hasta el último momento, cómo completar esos cupos.

De hecho, Evópoli no llevará candidatos al Senado en esa región, por lo que perderá su representación en la zona. Quienes sí buscarán abrirse un espacio serán los adherentes de Demócratas, partido que llevará dos postulantes.

Felipe Kast, a través de un video publicado a la medianoche, comunicó su decisión. “He decidido no seguir en el Congreso. Seguiré colaborando desde otro lugar con la misma pasión de siempre para construir un país más libre, justo e inclusivo”, señaló.

En el partido afirmaron que las encuestas le daban mejores números a Kast respecto a otros candidatos. Por eso, las gestiones fueron hasta donde se pudo para convencerlo de repostular.

El diputado Jorge Durán. Foto: Agencia UNO.

El caso del diputado Jorge Durán (RN), en tanto, fue otro que dejó a RN con un incumbente menos en noviembre.

Con antelación, las posibilidades de Durán para competir por la reelección en el distrito 9 se veían complicadas. Lo anterior porque en febrero el parlamentario vio cómo la Policía de Investigaciones (PDI) ingresaba a su casa para verificar una denuncia que recibió por abuso sexual y violación por parte de su expareja, quien vivía en una dependencia de una propiedad de la que el parlamentario es dueño en Colina.

Por entonces, RN decidió suspender su militancia y llevarlo al tribunal supremo del partido, quien aún no define sanciones contra el parlamentario. No obstante, su partido determinó removerlo de la lista de candidatos.