Daniel Pérez Pallares tras su renuncia al comando de Matthei: “Tengo diferencias estratégicas y creativas con la campaña”

El publicista y experto en marketing político dejó su cargo el lunes tras mantener una serie de diferencias con el rumbo de la candidata presidencial de Chile Vamos. Sin embargo, en su entorno también aseguran que enfrentó una "campaña de desprestigio" al ser uno de los promotores de que la exalcaldesa marcara diferencias claras con José Antonio Kast. Contactado por The Clinic, Pérez Pallares destacó el trabajo de Juan Sutil y sostuvo: "La elección está todavía muy abierta".

El lunes dejó de trabajar con Evelyn Matthei el publicista y experto en marketing político Daniel Pérez Pallares, quien aterrizó de pleno en el comando de la candidata presidencial de Chile Vamos durante el mes de julio para impulsar una nueva estrategia en la campaña.

La decisión la comunicó ese mismo día al empresario Juan Sutil, quien hace dos semanas está a cargo del diseño estratégico de la candidatura.

Pérez Pallares era asociado a la estrategia de Matthei de marcar una diferenciación desde sus atributos con el resto de los candidatos, en particular con José Antonio Kast, lo que incorporó tensión a la campaña.

En particular, era promotor de marcar una distancia nítida con el abanderado republicano para así conseguir el paso a la segunda vuelta, en un escenario en que Matthei se encuentra tercera en la mayoría de los sondeos de opinión, tras Kast y la candidata oficialista, Jeannette Jara. “Sin diferenciación, no hay razón para votar por la candidata”, era una de sus frases en las reuniones dentro del comando.

Así, en el entorno del publicista aseguran que la decisión se dio en particular por dos motivos. El primero es que en las últimas semanas comenzó a recibir una “campaña de desprestigio” en su contra, en particular luego de que Matthei saliera a enfrentar a Kast por recibir una serie de ataques en redes sociales desde cuentas anónimas.

Aquello provocó que la candidata incluso anunciara la presentación de una querella contra todos quienes fueran responsables, lo que trató de presentar un grupo de senadores RN. A los pocos dio se optó por dar marcha atrás ante el riesgo de que esto repercutiera en las relaciones con el bloque republicano, como también para evitar judicializar la campaña.

En el entorno del publicista ecuatoriano aseguran que su plan estratégico estaba lejos de apuntar a ese tipo de confrontación y mucho menos de impulsar una querella. “Lo quieren culpar de algo que no es“, dicen en su entorno.

Pero además en su círculo indican que mantuvo diferencias estratégicas con cómo debía continuar la campaña en los próximos meses, en particular en lo creativo, por lo que optó por dar un paso al costado.

Pérez Pallares: “La elección está todavía muy abierta”

The Clinic contactó a Pérez Pallares para consultar por los motivos detrás de la renuncia. El publicista contestó: “Renuncié el lunes, porque tengo diferencias estratégicas y creativas con la campaña. Creo que es lo mejor para que con el gran trabajo que está haciendo Juan (Sutil) se rearme una nueva estrategia porque la elección está todavía muy abierta“.

Desde el equipo Matthei, en tanto, agradecieron el trabajo realizado por Pérez Pallares y aclararon que él dejó el equipo voluntariamente “tras estructurar de gran manera el equipo de marketing durante una etapa importante de la campaña”.

También señalaron que, tras evaluar distintas alternativas, y en función de los desafíos de la inscripción formal de la candidatura, se definió continuar el trabajo de marketing con un equipo liderado por los hermanos Sebastián y Cristóbal Zegers.

Cambios y descuelgues en favor de Kast

La salida de Pérez Pallares se convierte así en un nuevo remezón en el comando de Evelyn Matthei, en el cual se han hecho una serie de cambios luego de su baja en las encuestas.

En las últimas semanas había llegado a reforzar el equipo Sutil junto al senador UDI Juan Antonio Coloma, quien asumió una función más política para tratar de ordenar a la coalición en medio de los desmarques que han ocurrido en torno a esta candidatura.

Los esfuerzos, sin embargo, no evitaron que ayer el diputado RN Miguel Mellado comunicara a sus pares que renunció a la jefatura del partido para anunciar su respaldo a la opción de José Antonio Kast, tal como hace unas semanas lo hizo el senador Alejandro Kusanovic. Mellado además ya firmó su renuncia a Renovación, tienda en la que militó 32 años.