“Es un partido de alta convocatoria”: La explicación de la delegación presidencial para contar con el GOPE en el duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano

El pasado domingo hubo un ambiente tenso en el Estadio Nacional para el partido entre azules e itálicos por la presencia del GOPE. La delegación presidencial le explicó a DLT Sports por qué tomaron esta decisión.

El duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano, no solo generó noticia por lo que pasó dentro de la cancha, sino que también por hechos ocurridos fuera de ella. Esto debido a que alrededor del Estadio Nacional había contingente policial con armamento de guerra, situación rara vez vista en el fútbol chileno. En conversación con DLT Sports, la delegación presidencial explicó las razones de la alta presencia de Carabineros a las afueras del reducto.

“La presencia de efectivos de Carabineros previo al partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano en el Estadio Nacional es parte de los trabajos de seguridad que se realizan antes de disputarse partidos de fútbol de alta convocatoria. A esta la llaman ‘operación estadio’, donde participan diferentes secciones que recorren todo el recinto deportivo y se retiran apenas estén todas las condiciones de seguridad”, sostuvieron.

La presencia en el GOPE en el acceso al Estadio Nacional

¿Qué es la Operación Estadio? Es el procedimiento de Carabineros donde toman control del recinto y revisan las instalaciones para verificar las condiciones de seguridad. Allí inspeccionan cada sector del estadio buscando elementos peligrosos para el público que se estén intentando ingresar de manera irregular.

“Además del contingente policial, se dispuso de 500 guardias de seguridad privada, 234 personas para control de acceso y cuatro ambulancias, lo que refleja el nivel de planificación y coordinación que se aplica en este tipo de eventos”, complementaron.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia armada del GOPE. La delegación presidencial explicó que es “parte de su indumentaria y que esas armas solo las utilizan ellos”.

“En el caso del GOPE, estuvieron en las horas previas de iniciado el partido recorriendo el recinto deportivo, quienes al término de la inspección se dirigieron a la entrada por Pedro de Valdivia del estadio y se retiraron durante el proceso de ingreso de hinchas. Dejar en claro que estos no hicieron revisión de personas ni de los elementos de animación”, señalaron.

¿Qué dijo el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel?

En una entrevista con Radio Pauta, el excandidato presidencial y alcalde de Ñuñoa comentó sobre sí tuvo alguna incidencia en la decisión tomada por Carabineros. “Yo no tengo ninguna atribución sobre la policía, fue una determinación tomada por la delegación presidencial, pero lo agradezco porque había mucha preocupación”.

“En el partido de la Universidad de Chile vs Independiente habían ingresado fuegos artificiales ilegalmente. Entonces, lo que me informó Carabineros es que iba a haber un operativo más fuerte para impedir que efectivamente existieran fuegos artificiales”, agregaron

Sin embargo, a pesar del contingente policial, de igual manera hubo fuegos de artificios al interior del Estadio Nacional y Sichel le tiró la pelota a los clubes de fútbol. “Es tan fácil querellarse y perseguir a los responsables, los clubes tienen las imágenes. Sin la ayuda de ellos, con sanciones reales, no va a servir tener a todos los Carabineros del mundo”.

La experiencia en Europa

En partidos del viejo continente también se han desplegado tropas como la del GOPE, sin embargo cada uno de los duelos tenía antecedentes específicos que hacían razonable su utilización.

Por ejemplo, en noviembre de 2024, en el encuentro entre Francia e Israel, las autoridades francesas desplegaron de manera inédita 4.000 policías. ¿La razón? Por los incidentes ocurridos en Amsterdam, en donde se atacó a hinchas del Maccabi Tel Aviv de Israel, por eso el prefecto de policía de París, Laurent Núñez, calificó este encuentro como “de alto riesgo”.

Por eso, la selección israelí fue objeto de protección permanente por el RAID, una unidad muy parecida a lo que es el GOPE en Chile.

Otro caso, es el de España, para la final de la Copa del Rey, una de las competiciones más importantes de dicho país. Para el duelo entre Real Madrid y Barcelona, el gobierno español desplegó más de 1.400 agentes, entre ellos del GEO (Grupo Especial de Operaciones), que es el símil de GOPE, pero en España.

Lo relevante aquí es que se despliega este tipo de unidades para eventos en específicos, eventos de magnitud como lo es una final de copa, de Champions o que haya una amenaza mayor que lo amerite.