Mario Marcel presenta su renuncia al Ministerio de Hacienda y Gobierno prepara cambio de gabinete

Esta mañana se informó sobre la renuncia de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda, cartera que lideró desde el arribo del Presidente Gabriel Boric a La Moneda, en marzo de 2022.

Compartir

La mañana de este jueves, Mario Marcel presentó su renuncia al Ministerio de Hacienda, cartera que lideró desde el arribo del Presidente Gabriel Boric a La Moneda, en marzo de 2022. Así, en menos de 24 horas, el Mandatario perdió a dos integrantes de su gabinete inicial, tras la remoción del ahora exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Desde que llegó a integrar el gabinete, Marcel ha tenido un rol fundamental en el manejo de la economía del país, además de ser un interlocutor relevante en la tramitación de proyectos claves como la reforma de pensiones, los reajustes del salario mínimo, o los avances del proyecto que termina con el Crédito Aval del Estado (CAE), medidas contra la evasión y elusión e incluso la fallida reforma tributaria, entre otros.

La información fue reportada en primera instancia por Mega y confirmada por The Clinic por fuentes al interior del Gobierno. Además, según ha trascendido, su decisión se debe a motivos personales y no tiene relación con diferencias políticas o con una eventual llegada al comando de la candidata oficialista, Jeannette Jara.

Previo a su reunión con el Presidente, Marcel fue interceptado por periodistas en su ingreso a La Moneda, y en esos breves minutos pudo confirmar que, efectivamente, iba en camino a conversar con el Mandatario, aunque no entregó más detalles.

Su sucesor, hasta ahora desconocido, tendrá una mochila abultada, considerando que se aproxima la tramitación del Presupuesto 2026.

Una de las cartas que toma fuerza como posible reemplazante es la actual subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, quien asumiría la responsabilidad de administrar la billetera fiscal durante los siete meses que restan del gobierno de Gabriel Boric.

Mario Marcel es ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y estudios de doctorado de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.

En 2015 asumió como Consejero del Banco Central de Chile, y un año después fue designado presidente de ese organismo, cargo que ejerció hasta fines de enero de 2022.

Anteriormente, fue director del área Práctica de Buen Gobierno del Banco Mundial; subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la OCDE, y gerente de Capacidad Institucional y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante 13 años, Marcel trabajó para el Gobierno de Chile en el Ministerio de Hacienda. Entre 2000 y 2006 fue Director de Presupuestos.