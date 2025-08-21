Presidente Boric realiza cambio de gabinete: Nicolás Grau asume Hacienda, Álvaro García regresa a Economía e Ignacia Fernández llega a Agricultura

El Presidente concretó un nuevo ajuste en su gabinete, marcado por las salidas de los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Compartir

Alrededor de las 16:30 horas de este jueves, en el emblemático Salón Montt-Varas del Palacio de La Moneda, se llevó a cabo un nuevo cambio de gabinete encabezado por el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Los cambios al interior del gabinete comenzaron durante la jornada de ayer, cuando se conoció que el Mandatario le solicitó la renuncia al titular de Agricultura, Esteban Valenzuela. Esto, por la decisión de su partido, Federación Regionalista Verde Social (FRVS) de llevar una lista parlamentaria paralela a la del oficialismo.

Lo anterior se suma a la salida del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien abandonó su cargo por motivos personales. Marcel tuvo un rol fundamental en el manejo de la economía del país. Además de ser un interlocutor relevante en la tramitación de proyectos claves como la reforma de pensiones, los reajustes del salario mínimo, o los avances del proyecto que termina con el Crédito Aval del Estado (CAE), medidas contra la evasión y elusión e incluso la fallida reforma tributaria, entre otros.

De esta forma, el Presidente Boric nombró a María Ignacia Fernández como nueva ministra de Agricultura. Nicolás Grau dejó Economía para tomar el ministerio de Hacienda mientras que Economía será liderada por Álvaro García.

Presidente Boric: “Para mí esto no es una sorpresa y respeto profundamente su decisión”

Una vez anunciados los ajustes ministeriales, el Presidente Boric tomó la palabra para agradecer “a quienes dejan este gabinete ministerial. Porque han sido casi cuatro años tremendamente intensos. En donde vuestro compromiso y las numerosas realizaciones en ambas carteras, tanto Hacienda como Agricultura, dejan un importante legado sobre el cual nuevos ministros trabajarán”.

“Nuestro gobierno va a seguir avanzando en la dirección de la responsabilidad fiscal. Porque las reglas de la responsabilidad fiscal trascienden los ciclos políticos y dan estabilidad de largo plazo al país. Si Chile ha sido capaz de enfrentar crisis tan duras y complejas (…) tiene que ver con la fortaleza de sus instituciones”, recalcó el Mandatario.

Asimismo, Boric agradeció a Marcel “el rigor, la tenacidad, la seriedad y la generosidad con la que desempeñó el cargo de ministro de Hacienda, cargo que deja por motivos personales que él explicará. Lo veníamos conversando personalmente hace harto tiempo. Para mí esto no es una sorpresa y respeto profundamente su decisión“.