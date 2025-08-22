El Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía será restaurado para funcionar como centro cultural tras una década de abandono

Después de 10 años de abandono, la Municipalidad de Santiago anunció que el emblemático Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía volverá a abrir sus puertas: esta vez, como un centro cultural. La "inversión de varios miles de millones de pesos" busca que el lugar pueda volver a ser visitado por los vecinos, poniendo fin a una década de malas condiciones y deterioro en que se encontraba. "La actual administración busca que el espacio sea un aporte cultural, turístico y patrimonial para la ciudad, y no una fuente de conflictos barriales", explican.

Compartir

El icónico Castillo Hidalgo, ubicado en la cima del Cerro Santa Lucía, permanece cerrado desde diciembre de 2015. En 2019, durante la administración del alcalde Felipe Alessandri (2016-2021) se anunció un proceso para restaurar el castillo y convertirlo en un centro cultural para 2020, pero no pudo ser llevado a cabo por el estallido social y la pandemia.

Hoy, cinco años más tarde a su prometida inauguración, la Municipalidad de Santiago anunció una nueva licitación, cuyas bases serán publicadas en un mes más, para restaurar el edificio que se encuentra abandonado. Será por medio de una concesión público-privada, dado que, como aseguran desde la Municipalidad “el financiamiento municipal no permite cubrir una inversión de varios miles de millones de pesos“.

El nuevo proyecto busca revivir el castillo, al igual que la propuesta anterior, como un centro cultural. Esto pondrá fin a 115 años en que el edificio fue usado como centro de eventos. “La actual administración busca que el espacio sea un aporte cultural, turístico y patrimonial para la ciudad, y no una fuente de conflictos barriales”, explica la Municipalidad de Santiago.

Fernanda Román, directora de la Secretaría General de Planificación (Secplan) aseguró a The Clinic que el castillo “es un símbolo patrimonial que merece ser rescatado y puesto en valor”.

“Queremos que vuelva a ser un espacio cultural y turístico abierto a la comunidad, que aporte al desarrollo de Santiago sin afectar la tranquilidad ni la seguridad de los vecinos del Cerro Santa Lucía. Nuestro compromiso es recuperar este lugar histórico con un modelo sustentable y respetuoso de su entorno”, añade.

La historia del emblemático castillo de 209 años

El emblemático edificio fue construido en 1816 durante la Reconquista. En ese entonces, contaba con cañones, ya que su propósito era ser una fortaleza de defensa de la ciudad. En 1910, se transformó en un centro de eventos para la élite, lo que se mantuvo por todos los años restantes en los que estuvo abierto.

Se celebraban matrimonios y se reunían figuras políticas. Además, era un importante atractivo turístico para la ciudad, se podía visitar sus elegantes salones, su museo histórico, su fortaleza y hasta tenía una cárcel que databa del siglo XIX.