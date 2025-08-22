Las estudiantes chilenas que buscan ganar competencia en Suecia con bacteria antártica bautizada en honor a Violeta Parra

Este domingo, las alumnas del Liceo 1 de Niñas de Santiago presentarán ante un jurado el proyecto sobre el uso de bacterias como método para combatir la contaminación emergente de antibióticos en aguas residuales.

Compartir

Josefa Palma y Viviana Pazmino, estudiantes de cuarto año medio del Liceo 1 de Niñas de Santiago, junto a su profesora guía, Roxana Nahuelcura, partieron este viernes a Suecia. Esto, para representar a Chile en el “Stockholm Junior Water Prize” del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI).

Ambas resultaron ganadoras del concurso “Junior del Agua” organizado por la Dirección General de Aguas del MOP y este domingo expondrán ante un jurado el estudio de una nueva especie de bacteria antártica llamada P. violetae en honor de la artista nacional Violeta Parra.

Esta bacteria fue aislada e identificada desde muestras de tierra tomadas del glaciar Unión en la Antártica en el Laboratorio de Nanotecnología de la Universidad Andrés Bello, que aceptó asesorar a las jóvenes. También se evaluó la resistencia de la bacteria en un medio con ampicilina y su capacidad para degradarla. De esta forma, se propuso el uso de la bacteria como un método factible para combatir la creciente contaminación de antibióticos en las aguas residuales.

La competencia en suiza

En el “Stockholm Junior Water Prize” participarán 36 países, donde los concursantes tendrán cinco minutos para exponer y otros nueve para responder a las preguntas del jurado. La ceremonia de premiación será el martes 26 a las 12.30 horas de Chile. Los premios son US$15.000 y una escultura de cristal para el primer lugar, US$3.000 para el premio de excelencia y US$5.000 para el establecimiento educacional del cual provienen los jóvenes que resulten ganadores.

La agenda en Estocolmo contempla el arribo el sábado 23 de agosto, entre el 24 y 25 se desarrollarán las entrevistas a los estudiantes junto con un recorrido por la ciudad y actividades recreativas. En tanto, el martes 26 tendrán un tour educativo por las instalaciones de Xylem Water Solutions y la ceremonia y cena de premiación, el miércoles 27 una actividad recreacional y el jueves 28 regresarán a Santiago.