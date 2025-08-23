“Dígame dónde y cuándo”: la áspera discusión en la que se enfrascaron Jeannette Jara y José Antonio Kast 

Un duro cruce en redes sociales protagonizaron la candidata del oficialismo y el abanderado del Partido Republicano. Hubo críticas y recriminaciones cruzadas por asuntos programáticos. Desde otra vereda, Evelyn Matthei, cuestionó a sus dos contendores y manifestó que "la gente está cansada de los dimes y diretes".

Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrascaron en una áspera discusión digital, en la que se hicieron críticas y recriminaciones de lado y lado por asuntos programáticos.

El asunto partió el viernes, luego de que Jara hiciera duros cuestionamientos a medidas económicas en el programa de Kast, entre ellas la eliminación del aporte solidario a las pensiones.

“Cuando el candidato Kast propone eliminar el aporte solidario a las pensiones, lo que está diciendo es que 1.400.000 adultos mayores que hoy día están jubilados, que van a ver incrementada su pensión en función de los años cotizados, ya no van a recibir dicho aporte”, fue parte de lo que dijo Jara al cuestionar el programa económico de Kast.

“No le bastó con oponerse a la reforma a las pensiones, ahora quieren nuevamente castigar a los adultos mayores”, agregó.

Tras ello vino respuesta del comando de Kast. “La candidata del Gobierno, al parecer, no solo no conoce su programa sino que también critica los programas de otros sin leerlos”, manifestaron ante las críticas.

El cruce Jara-Kast en X

Con dichos antecedentes, vino el cruce en la red social X que este sábado protagonizaron Jara y Kast. La candidata del oficialismo fue la primera en pronunciarse, a modo de respuesta al abanderado del Partido Republicano.

“Cuando José Antonio Kast trata de descalificarme lo único que hace es esconder su propio programa. Entre más explica, más evidente se vuelve: lo que realmente busca es impedir que las pensiones suban desde enero para miles de jubilados y jubiladas que llevan más 10 años esperando esta mejora gracias a la reforma previsional. Kast no solo quiere hacer retroceder a las mujeres en derechos, ahora también quiere quitarle beneficios a la tercera edad, castigando a quienes más necesitan apoyo. Ese es el verdadero rostro de sus propuestas”, lanzó la exministra del Trabajo.

Luego vino la respuesta de Kast: “Si hablamos de retrocesos, no olvidemos que en su gestión como Ministra, el desempleo femenino aumentó drásticamente y como gobierno, protegieron a Manuel Monsalve, a pesar de una grave acusación de violación a una subordinada. Si no fuera por la prensa, él seguiría en su cargo”.

Jeannette Jara y José Antonio Kast. Foto: Agencia Uno

Jara volvió a pronunciarse y escribió lo siguiente: “Excusas e intentos de ocultar lo que sí estás proponiendo: Que no suban las pensiones a millones de personas”.

Ante ello, Kast retrucó con lo siguiente: “Primero, la falta de oportunidades y la violencia contra la mujer no son excusas, sino algo muy serio. Segundo, bajarse de los debates que ya ha acordado impide confrontar posiciones como corresponde”.

Y agregó: “Si quiere discutir sobre propuestas, dígame dónde y cuándo. En Santiago, en Punta Arenas o en la sede de la CUT si le acómoda más. Eso si, antes de criticar, le sugeriría leer bien su programa y también el mío, para que no vuelva a faltar a la verdad. Usted me avisa. Saludos y quedo atento”.

Jara se encargó de cerrar el debate digital, con el siguiente mensaje: “Nuevamente la pelota al corner: primero usando el sufrimiento de una mujer para ganar una discusión en Twitter y ahora evitando decir que no quieres que suban las pensiones a 1.400.000 personas mayores. Ahora te dejo, voy a reunirme con la gente en Arica”.

Matthei opina

Desde otra vereda, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, tuvo palabras para este cruce que protagonizaron sus dos contrincantes.

“La gente está casada de los dimes y diretes. Quieren que le soluciones sus problemas. No quieren extremos, ni uno ni otro, sino que quieren seguridad, pega”, planteó la militante UDI.