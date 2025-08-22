Cambio radical, pero con llamado a los acuerdos y al realismo político: qué dice el programa de gobierno de 38 páginas de José Antonio Kast

Una guía y no un programa definitivo es cómo el candidato presidencial republicano identifica el documento que subió anoche a la plataforma electoral del Servel, el cual cuenta con tres ejes principales centrados en temas de seguridad, economía y sociales. En economía se propuso, además de rebajas de impuestos, una modificación a la actual reforma de pensiones y eliminar el autopréstamo. Asimismo, se establece un gradualismo en la discusión sobre reformas sociales. Y aunque no se alude a temas valóricos, como el matrimonio igualitario o el aborto en tres causales, sí aparece el cambio climático como un concepto que se tiene presente en los lineamientos programáticos de Kast.

Por Jorge Palacios y Eduardo Monrroy

En el plazo límite, en la noche del jueves, fue cuando el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, subió a la plataforma de candidatos del Servicio Electoral (Servel) su programa de gobierno. “Programa editable Kast“, es el nombre del documento, el cual se anticipa que es un lineamiento general y que no contiene consigo las “fórmulas mágicas” para resolver determinados problemas, a pesar de hablar de un “cambio radical“.

El líder republicano adjuntó el programa de 38 páginas, muy distante del documento de más de 200 carillas presentadas en su anterior campaña presidencial, de 2021, el cual precisamente le abrió distintos flancos durante la campaña. “Son aprendizajes”, dicen en la colectividad.

Si se hace una comparación, en todo caso, el programa de Jeannette Jara (PC) consta de 74 páginas, mientras que el de Evelyn Matthei (UDI) tiene 52 y el de Johannes Kaiser (libertario) más de 200.

El programa de Kast, así, consta de tres ejes, todos bajo el concepto de un “Gobierno de emergencia para implementar un cambio radical“.

Por lo mismo es que se habla de bases y lineamientos programáticos para la campaña, y de un documento que servirá de guía y que se complementará con los planes que ha dado a conocer Kast en los últimos meses los días lunes, desde la sede del Partido Republicano.

Además, se adelanta en el escrito que el abanderado realizará salidas a terreno entre el 18 de agosto hasta el 18 de octubre.

Así, se tres ejes que describen como emergencias: uno enmarcado en seguridad, otro en el área económica y finalmente otro en el área social.

Sobre este último punto dicen: “No creemos en soluciones impuestas desde arriba ni en diagnósticos fatalistas. Los cambios serán implementados con gradualidad cuando corresponda, diálogo técnico y realismo político“.

No obstante, también se propone, en otro punto, que “las emergencias no se enfrentan con medidas tibias. Para enfrentar estas múltiples emergencias, implementaremos un gobierno de emergencia, que se haga cargo del Estado que se ha vuelto ineficaz“.

Entre las propuestas más generales de seguridad se pone sobre la mesa un Plan de Recuperación Territorial. La finalidad es abordar los temas de seguridad, como el enfrentamiento al crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo.

También, en semanas de cuestionamientos varios hacia Gendarmería por la fuga de reos, se considera la implementación de una política penitenciaria moderna y que amplíe la actual infraestructura con la que se cuenta en cárceles.

Otra prioridad radica en la implementación de una “Política Nacional de Cierre Fronterizo” a la inmigración ilegal, que considera tanto cielo, mar y tierra, con el fin de retomar la soberanía, según se explicó en el escrito.

Sobre el comercio ambulante, o ilícito, también existe un punto en el cual se habla de un trabajo conjunto con municipalidades.

Ideas económicas

No todo se refiere a la seguridad. En el programa también se incluyen medidas económicas que el candidato republicano consideró relevantes. Son 11 en total las que presentó Kast en el documento.

Entre aquellas se considera un ajuste del gasto público de 6 mil millones de dólares durante el primer año y medio de gestión. También se habla de suprimir “regulaciones innecesarias”.

A eso también se suma una rebaja de la tasa de impuesto corporativo, bajando del actual 27% a un 23% en empresas medianas y grandes. Y esa tasa podrá bajar hasta 20% en empresas que tengan colaboradores con riesgos de caer en el mercado laboral informal. Asimismo se propone reducir el tributo a las ganancias de capital en determinadas operaciones.

Y, por otro lado, se plantean ajustes a la actual reforma previsional. Una medida que se busca revertir es el “préstamo” a las personas por parte del Estado que contiene la legislación promovida por la candidata Jara cuando era ministra del Trabajo.

La sorpresiva inclusión del concepto “cambio climático”

Entre las medidas económicas, la número 11 conversa sobre un término que al interior del Partido Republicano fue polémico. Se trata del cambio climático.

En 2023, en el Consejo Constitucional, que contó con mayoría republicana, se debatió en varias ocasiones la inclusión de ese concepto en las discusiones constitucionales de comisiones. No obstante, los consejeros republicanos resistían su inclusión. De hecho, en el oficialismo consideraban “negacionistas del cambio climático” a los consejeros republicanos, acusándolos de no creer en el fenómeno.

“No es una cuestión de fe”, retrucaba el entonces consejero republicano y delegado del partido, Luis Silva.

No obstante, actualmente dicho concepto sí aparece en el programa de gobierno de Kast. “Impulsaremos un progreso económico y social compatible con los ecosistemas, de manera que medio ambiente y desarrollo se fortalezcan mutuamente. Creemos en un desarrollo que se complemente con la naturaleza”, se señala en la página 30 del documento.

“La conservación de nuestros ecosistemas naturales y de nuestros ecosistemas productivos, requiere liderazgo, innovación y la adopción de nuevas formas de producción más sostenibles, especialmente frente al escenario de cambio climático”, cierra el punto, que incluye la palabra que antes sus adherentes cuestionaron.

Políticas de acuerdos

El documento también hace ver una forma en la que buscarán llevar adelante los lineamientos programáticos.

“El verdadero progreso se logra cuando, pese a las diferencias, ponemos nuestro esfuerzo en construir buenos acuerdos para Chile. Es momento de reconstruir todos los puentes y lazos que sean necesarios para resolver los problemas urgentes del país”, se dice en el escrito.

Pero no es todo. Sobre el programa mismo se advierte que “no se trata de un gran listado de medidas, sino de abordar con urgencia y decisión las emergencias que permitan devolver la solidez a los cimientos del a sociedad”.

Y se establece: “Medidas concretas están abiertas al diálogo. No somos dueños de fórmulas mágicas”.

El programa no se refiere a asuntos considerados valóricos y que los republicanos han buscado instalar en campañas anteriores, como el retroceso en materia de aborto.