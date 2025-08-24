El acuerdo secreto entre Boric y Marcel: la trastienda de la salida del pilar del Gobierno y los compromisos que fijó para irse por la puerta grande

Antes de dejar Teatinos 120, el ahora exministro de Hacienda había comprometido alcanzar tres objetivos con el Presidente Gabriel Boric. Uno de ellos lo cumplió esta misma semana, con la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES), que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), parte de los compromisos del programa de gobierno. Con Marcel también dejó el Gobierno el ahora exministro Esteban Valenzuela (FRVS) por la desobediencia de su partido al insistir en separarse de la lista única del oficialismo y formar un nuevo pacto electoral. El Gobierno había advertido a Valenzuela de los efectos que caerían sobre él si aquello se concretaba.

24 de Agosto de 2025

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana (Frente Amplio), se quitó los anteojos en múltiples ocasiones para detener el recorrido de las lágrimas que pasaban por su rostro mientras el Presidente Gabriel Boric, en el salón Montt Varas, agradecía por su trabajo a Mario Marcel, quien horas antes le había presentado su renuncia al Ministerio de Hacienda.

En esa instancia era Orellana quien se mostraba más afectada por la inesperada salida del economista de la Universidad de Chile. Pero no sería la única. Minutos después, la ministra Camila Vallejo (PC) realizó una vocería junto a Marcel, la última en la que participaría el exsecretario de Estado.

A medida que el expresidente del Banco Central leía su discurso que había preparado con antelación, en el que hizo recuento de sus años al servicio de la política fiscal, en la cara de Vallejo se asomaba la emoción. Tanto así que al terminar la alocución de Marcel y quedar este dispuesto a las preguntas de la prensa, la vocera, que estaba a su lado, realizó un gran suspiro para descomprimir.

Esas eran las emociones que se vivían al interior del gabinete presidencial con la salida de quien se había convertido en el hombre más importante de la administración Boric. Tras culminar la ceremonia oficial en el salón Montt Varas, la ministra Orellana se dirigió a directamente al asiento de los ministros salientes dispuestos en el lugar para abrazar a Marcel. Lo mismo haría la titular de Salud, Ximena Aguilera, así como también la ministra Segpres, Macarena Lobos.

El saliente ministro, quien lideró Hacienda desde el 11 de marzo de 2022, era un símbolo de “conducción” y “sobriedad”, palabras que más se repiten entre integrantes del Socialismo Democrático, sector al que es afín, sobre todo al Partido Socialista (PS), pese a ser independiente.

Su fichaje en el gabinete en enero de 2022 fue, al igual que su reciente salida, una sorpresa. Y es que hacía unos meses antes de haber sido nominado como próximo jefe de la billetera fiscal, el expresidente Sebastián Piñera lo había designado, por otro período de cinco años, como presidente del Banco Central, en octubre de 2021.

“¿Por qué acepté ser ministro de Hacienda del futuro gobierno del Presidente Boric? Hace sólo unos días dije que los economistas debíamos ser capaces de salir de nuestra zona de confort, contribuir a ampliar los límites de lo posible y ser inconformistas. Por eso”, escribió Marcel en su cuenta de X el 21 de enero de 2022 a las nueve de la noche, luego de haber sido presentado públicamente.

Las razones de la estadía por más tiempo del contemplado de Marcel

Una de las frases llamativas que dejaron las palabras de Boric sobre Marcel en el último cambio de gabinete fue que para el mandatario la salida de su ministro de Hacienda no era una novedad.

“Lo veníamos conversando hace un tiempo. Para mí no es una sorpresa“, dijo el jefe de Estado, contrastando con el asombro dado, entre otros espacios, en el Congreso, donde algunos parlamentarios no digerían del todo la renuncia de Marcel. En tanto, Boric afirmaba que la salida de su líder económico era un tema que se venía conversando desde antes en el Ejecutivo.

El exministro al referirse a su salida reiteró que se trató por cuestiones personales. No fueron pocos los que pensaron que tomaría un cargo en el extranjero en alguna organización internacional. De hecho, se especuló que se dirigiría al Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, en su entorno y luego el propio Marcel descartaría esa posibilidad. Y en sus palabras algo dejó entrever del porqué se retiraba del Gobierno.

“He tenido que dedicar muchos años a la política económica. Del lado de los hijos, el tiempo que uno les deja de dedicar tiene un costo importante. Creo que con lo logrado hasta acá (…) es un momento en el cual uno puede cambiar un poco el ritmo, recuperar ciertas prioridades que, quizás, las ha dejado demasiado rezagadas“, afirmó.

“Es tiempo de partir, porque 10 años en la primera línea de la economía o 16 años en el Ministerio de Hacienda ya son bastantes, bajo cualquier métrica, incluso la que aplica a nivel personal o familiar. Los padres muchas veces nos consolamos con las horas que hemos dedicado a los hijos, hablamos de tiempo de calidad, pero la verdadera métrica que tiene que aplicarse es el tiempo que los hijos requirieron de uno, y muchas veces eso nos deja en un déficit importante“, continuó Marcel, con la voz quebrada a ratos.

Aunque fuera una pincelada, Marcel alumbró hacia el motivo principal que se comenta internamente en su entorno respecto de su salida del Gobierno, la que, según cuentan, se trata de un problema de salud que aqueja a uno de sus cuatro hijos.

Ese asunto lo había puesto sobre la mesa hace un tiempo al Presidente. Sin embargo, Marcel, antes de salir del Gobierno, tenía tres tareas que quería dejar saldadas, y que acordó con el mandatario, dicen fuentes de Palacio.

La primera era resolver el conflicto de los aranceles que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a una serie de países, entre ellos Chile, luego del “día de la liberación” del mandatario estadounidense en donde Chile recibió un 10% de tarifas arancelarias extras, a pesar de los tratados de libre comercio firmados con el gigante del norte.

El ahora exsecretario de Estado quería estar presente en las conversaciones de negociación que establecía el Gobierno chileno, a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, liderada por Claudia Sanhueza —exubsecretaria de Hacienda con Marcel— con sus pares estadounidenses para que los efectos de los aranceles de Trump no afectasen en demasía a la economía chilena. Y en parte, se consiguió, dado que, por ejemplo, cuando Estados Unidos impuso aranceles sobre el cobre, el país norteamericano dejó fuera a los cátodos de cobre, formato en el cual Chile exporta el metal rojo.

“Chile enfrenta uno de los aranceles promedio, con Estados Unidos, más bajos del mundo“, fue parte de lo que dijo en su discurso, destacando, con ello, otros logros macroeconómicos de su administración.

Algunos dirigentes señalan que ese asunto era prioritario entre los objetivos autoimpuestos por Marcel, y que, de hecho, ese habría era el que habría interferido más en su demora de salir del Gobierno.

El segundo motivo para mantenerse en el Ejecutivo era dejar andando dar la reactivación económica del país, parte del argumento que dio ayer en su discurso de salida: “Es tiempo de partir porque la economía ya recuperó sus equilibrios básicos, recuperó su senda crecimiento y las finanzas públicas están convergiendo a las metas comprometidas“.

Para Marcel, que previó la alta inflación que tendría el país luego de los retiros de fondos previsionales, además del bajo crecimiento que se generaría durante la administración de Boric debido a los efectos de la pandemia y la guerra en Europa, algo de satisfacción le dejó el hecho de que el país no hubiese caído en recesión, aún cuando algunos economistas auspiciaron ese escenario.

Por eso se dio una licencia contra Klaus Schmidt-Hebbel, el “economista de apellido compuesto”, según lo denominó, cuando el año 2023 el país creció levemente y no cayó en un período de depresión, como había dicho el académico y columnista.

“En 2021 la economía tenía desequilibrios macroeconómicos de enorme envergadura que pusieron presión a la inflación y generó un gran desequilibrio en la balanza de pago. Hoy día tenemos un nivel de actividad similar, pero con una inflación controlada y con una cuenta corriente de balanza de pagos que ha vuelto a su promedio histórico. Esto es interesante porque hay un economista de apellido compuesto que solo la semana pasada dijo que esto iba a ocurrir en 2026 y resulta que ocurrió en enero de este año“, dijo Marcel en marzo de 2024, apuntando a Schmidt-Hebbel.

El tercer motivo para no salir aún del Gobierno, y no explicitado en su discurso de salida, fue la aprobación en primer trámite constitucional del proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES), el cual el miércoles fue visado por la Cámara de Diputados por 80 votos a favor.

Tal proyecto tiene un símbolo especial en el Gobierno. Y es que es una de las banderas de lucha del movimiento estudiantil del que el Presidente Boric fue parte y cuyas causas representó en el Congreso cuando ingresó en 2014. La legislación, que ahora deberá ser vista en el Senado, busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), parte de las promesas del programa de gobierno en su campaña del ahora mandatario.

Marcel llegó hasta la sede del Congreso Nacional en Valparaíso para acompañar al ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC). Apareció en la foto que se tomaron los parlamentarios oficialistas celebranado el avance del proyecto junto a los secretarios de Estado que estaban en la Sala.

Marcel a la derecha, celebrando la aprobación del FES en la Cámara de Diputados el miércoles, un día antes de su renuncia. Foto: Agencia UNO.

“Logré gran parte de lo que vine a hacer a este Gobierno”, dijo Marcel en su salida del Gobierno, un día después de la aprobación del FES.

La emotiva ceremonia privada en Hacienda tras el cambio de gabinete

Luego de la despedida de Marcel en el gabinete presidencial, quedaba una más, en Teatinos 120.

Si bien a la hora de almuerzo del jueves el extitular de Hacienda tuvo una comida con sus colaboradores más estrechos, en la tarde, luego de pasar por el salón Montt-Varas y oficializar su renuncia, se dirigió al edificio en el que estuvo su oficina por tres años, cinco meses y diez días, como mencionó en su discuros de despedida.

Allí, en esa ceremonia de carácter más íntima, varios lloraron y se emocionaron. Incluso el propio Marcel, quien vio como su equipo cercano tampoco aguantaba la emoción, entre los que se contaba a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner (PPD), de quien se especuló que era la favorita del entonces ministro de Hacienda para sucederla en el cargo.

No obstante, al interior de la casa de Gobierno señalan que el exsecretario de Estado no guardaba preferencias particulares, y que no veía con malos ojos a quien terminó siendo su sucesor, Nicolás Grau (Frente Amplio), quien, tras la victoria de Boric en 2021, era el nombre proveniente de los economistas del partido en el que milita el actual Presidente que sonaba con más fuerza para asumir ese rol.

Al día siguiente de su salida, el viernes, Marcel asistiría a la ceremonia del centenario del Banco Central, institución a la que arribó como consejero en 2015, comenzó a ser su presidente en 2016 hasta 2022 —pudo ser hasta 2026—, y que ahora dirige Rosanna Costa.

Marcel el viernes, tras asistir a la ceremonia de centenario del Banco Central. Foto: The Clinic.

El contraste con la salida de Valenzuela y los intentos del ministro por la lista única

Aunque la salida de Marcel acaparó las miradas el jueves, el día anterior lo había hecho la solicitud de renuncia del Presidente a su entonces ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS).

El mandatario hizo un golpe de timón y dio muestra de su molestia por la decisión de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) de desoír su llamado de que el oficialismo compitiera en una lista única parlamentaria. Por lo mismo, desvinculó al único secretario de Estado militante del partido.

No obstante, la drástica decisión del mandatario, cuestionada por la FRVS, había sido advertida e, incluso, había sido tema con anterioridad en el Gobierno. En el Ejecutivo señalan que el propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), le había señalado a Valenzuela de que, ante las amenazas que había hecho la FRVS durante la negociación parlamentaria de ir en una lista separada, podrían existir consecuencias.

El titular de Agricultura sabía que esa consecuencia derivaba en su salida.

En todo caso, el periodista de la Universidad Católica no era partidario de la decisión que defendían en su partido de separarse del oficialismo y armar una lista paralela. Y aunque tuvo intentos en convencer a la directiva de los regionalistas verdes para no restarse del pacto que sumaba al oficialismo y a la Democracia Cristiana (DC), sus intentos fueron en vano.

Laa suerte estaba echada, pues varios candidatos independientes ya habían sido contactados por la FRVS, en donde el partido ya les esbozaba el levantar un nuevo pacto en el que cabían varios nombres.

A diferencia de Marcel, quien fue la persona que recibió más atención en la intervención de Boric en el discurso de 20 minutos del mandatario en el cambio de gabinete, de Valenzuela sólo habló un minuto y medio.