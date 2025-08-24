Guillermo Ramírez, presidente UDI: “Si Jara va a segunda vuelta, las fuerzas de oposición deben unirse primero y después discutir las condiciones de un gobierno”

El presidente de la UDI da sus motivos para salir del bastión de la derecha en el distrito 11 y tratar de continuar como diputado en el feudo de Jadue y el PC. “Vamos a cortar una generación de liderazgos comunistas, como Jadue, Jara y Cariola, que no le hacen bien a Chile”, dice. En esta entrevista también asegura que es posible que la derecha logre la mayoría en ambas cámaras y sostiene que un alza de Matthei en las encuestas es "inevitable". También reconoce a Franco Parisi como un candidato "competitivo" y descarta descuelgues dentro de la UDI en favor de Kast.

24 de Agosto de 2025

Con un claro rostro cansado, pero satisfecho, se podía ver la medianoche del lunes al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, luego de que la coalición Chile Vamos y el Partido Demócratas inscribieran una planilla parlamentaria conjunta para competir en las elecciones de noviembre.

El diputado esa misma noche dio a conocer una noticia que se había mantenido casi en reserva: su decisión de dejar el bastión de la derecha, como es el distrito 11, de comunas como Las Condes a Vitacura, para competir esta vez en el feudo de Daniel Jadue y el PC, el distrito 9, que reúne comunas como Recoleta y Conchalí.

Ramírez, de hecho, dice en esta entrevista que su sector buscará terminar con la cuna de liderazgo de la izquierda en esa zona, si se considera que en ese lugar también se forjó el liderazgo de nombres como Karol Cariola o la misma candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

Lo menciona como un ejemplo de la tarea que tiene su sector de conseguir la mayoría en ambas cámaras por primera vez desde el retorno de la democracia. Algo que Ramírez ve posible, sobre todo al haber alcanzado un acuerdo con la tienda liderada por Ximena Rincón, el cual sostiene que logra unir al 62% que obtuvo la opción del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022.

“Nos puede permitir asegurar la mayoría opositora de hoy en el Congreso de mañana y apoyar al gobierno en las transformaciones que hay que hacer para que Chile vuelva a crecer y para que haya más seguridad”, dice Ramírez, aunque reconoce tener un “gusto amargo” por no cerrar un pacto de omisión con el Partido Republicano en regiones clave.

“Habría preferido ir en una sola lista, pero las posibilidades de tener mayoría en el Congreso existen y las vamos a aprovechar”

—¿No está en riesgo mantener la mayoría en el Senado, si no se logró acuerdo para la elección senatorial de Atacama y de Tarapacá?

—Existe un pequeño riesgo, pero creo que finalmente vamos a mantener la mayoría en el Senado. Aquí es muy importante que Chile Vamos logre obtener un senador en Arica y que el Partido Republicano logre obtener uno en Aysén. Si esas dos condiciones se cumplen, aun teniendo un mal resultado en Atacama, mantenemos la mayoría en el Congreso.

—¿Qué faltó para lograr un acuerdo en esas dos zonas con los republicanos? ¿No hubo voluntades de ningún bloque?

—La verdad es que esto habría sido más fácil si hubiésemos estado disponibles para discutir no solamente las cuatro senatoriales binominales, sino que algunos distritos de diputados. Pero ahí las cosas se enredan, porque son siete los partidos entre las dos listas que tienen que llegar a estos acuerdos por omisión. Probablemente deberíamos haber empezado a discutir con más anticipación el pacto por omisión, y quizás ahí habríamos obtenido un acuerdo más amplio. Se hizo lo que se pudo, nosotros siempre habríamos preferido una sola lista única que garantizara mayoría, pero creo que, aún así, las posibilidades de tener mayoría en el Congreso existen y las vamos a tratar de aprovechar.

—¿Pero detectó una buena voluntad de republicanos para llegar a esos acuerdos?

—Creo que republicanos tenía la convicción de que la lista única de izquierda iba a hacer menos daño de lo que nosotros pensábamos. Ahora ya no vale la pena tener esa discusión. Espero que sea como decía republicanos, porque si no, vamos a haber perdido una gran oportunidad para ser la mayoría en el Congreso.

Agencia UNO.

—¿Ellos son los responsables si eso no se logra?

—Si es que no logramos la mayoría en la Cámara de Diputados, evidentemente que la responsable habrá sido la imposibilidad de haber llegado a un acuerdo para una lista única.

“Vamos a cortar una generación de liderazgos comunistas, como Jadue, Jara y Cariola, que no le hacen bien a Chile”

Guillermo Ramírez recuerda que si bien la derecha ha sido gobierno en dos oportunidades, en ninguna ocasión han contado con mayoría en ambas cámaras. Por lo mismo, ante un viento favorable para el sector, el diputado dice que para ese objetivo no basta solo con competir entre las fuerzas de oposición sino que también se debe salir a arrebatar escaños a la izquierda. En ese marco defiende su postulación al distrito 9.

—¿En qué momento toma la decisión de competir en una zona en la que la izquierda es fuerte?

—El distrito 9 es la cuna de los liderazgos más importantes del Partido Comunista. De allí es Daniel Jadue, también la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara. Y de nuevos liderazgos potentes como el de Karol Cariola. Por lo tanto, ese es un bastión que hay que arrebatarle a la izquierda. No solamente para lograr esa mayoría en el Congreso, sino también para cortar una generación de liderazgos comunistas que yo creo que no le hace bien a Chile.

—¿Qué tanta intención hay de reformular la UDI actual y volver al proyecto de la UDI popular?

—Más que replantear a la UDI, es seguir una tradición en la que los presidentes de partidos toman decisiones difíciles. Jaime Guzmán decidió ir por Santiago poniente, siendo que la circunscripción oriente era más fácil. Lo mismo hizo Jovino Novoa. Pablo Longueira se cambió también de distrito, para ir a competirle a la izquierda en su propio reducto.

Lo que estoy haciendo es seguir una tradición de la UDI, que creo que es importante que no se pierda. Porque nosotros nacimos para ir a disputarle a la izquierda los sectores populares y los lugares más difíciles para nuestras ideas. Por lo tanto, más que una reformulación es la continuación de una tradición de la que todos en la UDI nos sentimos orgullosos.

Guillermo Ramírez junto a la imagen de Jaime Guzmán. Foto: Agencia UNO

—¿Pero se había perdido eso en la UDI?

—Es una buena pregunta (ríe). Creo que la UDI siempre ha mantenido ese espíritu, pero faltaban señales externas más claras para retomar esa ética. Y ojalá que el paso que estoy dando contribuya a ello.

“Cuando se convoca a gente que viene de la farándula, se envía la señal de que lo importante es ganar y no dar las peleas que valen la pena”

—¿En Chile Vamos ha notado una comodidad también a la hora de competir? Para las municipales se insistió mucho en que compitieran exautoridades de Piñera. Finalmente no fueron muchos.

—Estamos en una situación dramática en la política. En esta elección definimos que íbamos a generar un recambio importante llevando liderazgos jóvenes que le aseguren un buen futuro a nuestras ideas y a nuestro sector, prescindiendo de la candidaturas que provengan de la farándula.

En este proceso hemos experimentado lo difícil que está resultando convocar este tipo de liderazgos. Es cada vez más difícil convencer a personas que tienen un costo de oportunidad alto que se dediquen a la política y eso pasa por el desprestigio que hoy día existe y que tenemos que revertirlo, porque si no, vamos a terminar con malos dirigentes en la derecha y en la izquierda, y en ese momento el escenario del país se vuelve extremadamente complejo.

—¿Qué opinión tiene de que partidos aliados, como Demócratas y Evópoli, inscribieran una alta cantidad de figuras que provienen de la televisión?

—Esas figuras, en particular, no las conozco. Por lo tanto, no puedo juzgar si son personas adecuadas o no para la política. Pero nosotros quisimos dar también una señal: personas que pueden estar pensando en dedicarse a la política, en este partido van a tener un lugar en el que los vamos a recibir con las puertas abiertas si es que sus motivaciones son las correctas. A veces cuando se convoca a gente que viene de la farándula, se envía la señal de que lo importante es ganar y no necesariamente dar las ideas o las peleas que realmente valen la pena.

Foto: Agencia UNO

Guillermo Ramírez: “Hoy caminar por Recoleta es como caminar por Caracas”

—Volviendo a su postulación, varios podrían decir que la competencia aumentó en el distrito 11 con la irrupción de los republicanos y los libertarios. ¿Su decisión no fue una manera también de ir a asegurar un cupo en otro distrito, ya que en el 11 podía ser más complejo?

—No quiero sonar soberbio, pero creo que las perspectivas de reelección eran muy altas para mí en el distrito 11. Las dos veces que he competido allí han sido elecciones muy difíciles. En la última elección competí contra tres diputados de RN en ejercicio, más Francisco Undurraga de Evópoli, más Gonzalo de la Carrera, que era un candidato muy fuerte de republicanos. En la última elección, los seis diputados fuimos a la reelección, todos bajaron su votación y yo subí 10.000 votos.

Creo que mi trabajo habla de las posibilidades que yo tenía en el distrito 11. Pero, al mismo tiempo, creo que con los candidatos que tenemos hoy en ese distrito nos aseguramos mantener nuestra representación. Por eso tenía más sentido ir a un distrito de izquierda, donde uno puede hacer la diferencia de aumentar nuestra representación, dañando las posibilidades de la izquierda.

—¿Y es posible recuperar zonas como el distrito 9, donde la UDI tenía un alcalde y lo perdió producto de la división?

—Nosotros estamos empecinados en devolverle a los sectores populares buenos representantes y buenos alcaldes. Me siento muy orgulloso de que en octubre del año pasado hayamos ganado, por ejemplo, municipios como San Miguel, Huechuraba o Independencia. Y hay que continuar con este trabajo también a nivel parlamentario y por eso me estoy yendo al distrito 9.

—En ese distrito la izquierda inscribió a Daniel Jadue como candidato, aunque Jeannette Jara sostuvo que ella hubiera preferido que él se dedique a su defensa judicial. ¿Qué le parecieron esas declaraciones?

—El liderazgo de Jara en esta materia fue igual a cero. Se limita a dar una declaración tibia. Y permite que los partidos que la apoyan lleven a un candidato que no solamente actúa en prisión preventiva, que fue destituido de su cargo en el municipio, y que fue formalizado, sino que hoy está en etapa de acusación y se pide 18 años de cárcel por diversos delitos, como por ejemplo fraude al fisco. No hay ninguna explicación para que una candidata que afirma que quiere combatir la corrupción lleve a un candidato cuestionado por hechos tan graves como estos.

—En su caso, ¿cuál es su vinculación con las comunas del distrito 9?

—En términos personales, he podido apoyar las candidaturas de alcaldes y concejales en el pasado. Particularmente el año pasado tuvimos un buen resultado, del cual como presidente de la UDI me siento orgulloso. Y, por lo tanto, la vinculación con el distrito es más bien política. Y de compromiso con rescatar al mundo popular del liderazgo de izquierda que solamente le han hecho daño a la calidad de vida de estas personas. Hoy caminar por Recoleta es como caminar por Caracas. Una comuna que está sucia. Que sufre por la delincuencia, y donde se pueden ver también los efectos de la inmigración ilegal. Eso tiene que cambiar y puede cambiar.

Campaña de Matthei: “Aquí no se trata de exagerar la nota, pero tampoco se trata de ocultar las diferencias con Kast”

El diputado Ramírez, por otra parte, dice estar confiado en que su candidata presidencial, Evelyn Matthei, conseguirá pasar a segunda vuelta, pese a que las encuestas la mantienen en un tercer lugar, alejada de Kast y Jara. “No tengo ninguna duda de que levantaremos en las encuestas, dice Ramírez.

—Pero en julio se decía que Matthei iba a comenzar a remontar en las encuestas a fines de ese mes, y luego que en agosto. Pero eso no ha ocurrido. ¿Qué ha pasado, qué ha faltado en la campaña?

—Nosotros hicimos cambios muy importantes en el comando hace unas tres semanas. Lo que yo he visto es que la campaña se ha reorientado hacia donde tiene que orientarse, que es la presentación de un programa robusto. Y hacer giras por todo Chile, y mostrarle a los chilenos en los debates y en otras instancias, que Evelyn Matthei es la que más sabe y al mismo tiempo es la que más experiencia tiene para que las cosas pasen.

—En esa misma línea, ¿fue una mala idea entonces ir a buscar la confrontación con José Antonio Kast?

—Creo que confrontar ideas es correcto, marcar diferencias es necesario, pero antes que todo eso, uno tiene que, primero, contarle a los chilenos cómo es que vamos a resolver sus problemas. Y eso va a quedar meridianamente claro en los próximos días, con la presentación del programa de Evelyn Matthei y con la gira por todo Chile que ya inició.

Guillermo Ramírez junto a la candidata Evelyn Matthei. Foto: Agencia UNO

—¿Y cuánto tiene que diferenciarse de José Antonio Kast, sin poner en riesgo una alianza futura, por ejemplo?

—Tiene que diferenciarse en aquellas cosas que efectivamente somos diferentes. Aquí no se trata de exagerar la nota, pero tampoco se trata de ocultar las diferencias. Y, por supuesto que los chilenos se van a dar cuenta que para poder resolver ciertos problemas, es necesario convocar a mucha gente. Porque de lo contrario, arriesgamos tener obtener un gobierno que no sea capaz de cumplir con sus promesas de campaña.

“Estoy convencido de que el proyecto de Matthei es el más potente, es inevitable una subida importante en las encuestas”

—¿Los errores de campaña de Matthei han invisibilizado sus propuestas hasta ahora?

—Todas las campañas tienen aciertos y desaciertos. La de Evelyn Matthei no es una excepción y por supuesto que los errores que hemos cometido afectan. Pero de lo que se trata es de tener semanas con más aciertos que desaciertos. Yo espero que de aquí en adelante, este nuevo rumbo nos lleve a tener solamente aciertos y que nos permita no cometer más errores.

—¿Alcanza el tiempo?

—La campaña parte el 17 de septiembre, y las campañas son justamente para eso. Para mostrarle a los chilenos el proyecto y estoy tan convencido de que el nuestro es el más potente, que creo que es inevitable que tengamos una subida importante en las encuestas.

—¿Quién es el adversario de Matthei, Jara o Kast?

—El adversario político por supuesto que es Jara. Las ideas de su partido y su coalición empobrecen, generan más inseguridad en el país, permiten que el crimen organizado y el narcotráfico se instalen, le quitan libertad a las familias en la toma de sus decisiones y genera un estancamiento. Las ideas nuestras generan progreso, expanden las libertades de las personas y permiten mirar el futuro con más esperanza. Por eso, desde luego de una perspectiva política, nuestro adversario es la izquierda.

—¿Y en lo electoral?

—De una perspectiva electoral, para llegar a la Presidencia de la República hay que ganarle a todos los otros candidatos.

Guillermo Ramírez buscará continuar como diputado por el distrito 9 (Recoleta). Foto: Agencia UNO

“Parisi es un candidato competitivo porque es inmensamente populista”

—¿Cree que la ciudadanía se puede asustar con el cambio radical que ofrece José Antonio Kast?

—Creo que falta todavía para conocer bien las propuestas de los candidatos. Aún no se conocen del todo los programas. Habrá que evaluarlo en su momento para poder marcar de manera clara cuáles son las diferencias entre una propuesta y otra.

—También se ha dicho que José Antonio Kast podría ofrecer mayores condiciones para que se genere un nuevo estallido, ¿está de acuerdo?

—No soy partidario de las campañas del terror, soy partidario de una campaña que le ofrezca a Chile esperanza. Que le ofrezca a Chile una alternativa que es capaz de construir mayorías para poder hacer los cambios que el país necesita, con una presidenta que sepa lo que está haciendo y que tenga la experiencia y los mejores equipos para hacerlo bien. En eso tenemos que centrar nuestro esfuerzo.

—¿Franco Parisi es un candidato competitivo?

—Franco Parisi es un candidato competitivo, porque es inmensamente populista, va a decir siempre lo que la gente quiere escuchar. Y eso en política, lamentablemente, a veces resulta ser efectivo. Y por lo tanto es un candidato presidencial con el cual va a ser difícil competir.

—¿Es una amenaza para Matthei?

—No creo que Franco Parisi vaya a tener la adhesión necesaria para pasar a una segunda vuelta. Pero creo que un discurso populista al final afecta a todos los candidatos, porque el populismo sobrepasa los ejes derecha e izquierda. Y, por lo tanto, termina arrebatándole electores a todos los candidatos que intentan hacer una campaña más seria.

Descuelgues en el sector: “Si tuviera que apostar, diría que en la UDI hasta el último día cada candidato va a trabajar por Matthei”

—Esta semana se dieron nuevos descuelgues en RN, con parlamentarios que cruzaron el río y dieron su apoyo a Kast. ¿La UDI pueden garantizar que eso no va a ocurrir en lo que resta de campaña?

—Los partidos políticos no son regimientos y por supuesto que uno no puede garantizar lo que va a ocurrir en el futuro. Pero en la UDI, hoy día, hay un compromiso férreo con Evelyn Matthei. Nuestros candidatos están absolutamente comprometidos con esta campaña, porque están convencidos de que este es el único camino para que Chile pueda retomar el rumbo que nos hacía orgullosos y terminar con la polarización que nos ha hecho tanto daño. Por lo tanto, si yo tuviera que apostar, diría que en la UDI hasta el último día vamos a tener a cada uno de nuestros candidatos trabajando incansablemente por su propia campaña y también por la de Evelyn Matthei.

—¿Y lo de RN es una mala señal?

—El caso particular del diputado Mellado tiene más que ver con un problema interno de RN, que con una definición política y por lo tanto prefiero no opinar porque como presidente de un partido aliado creo que sería impertinente que yo dijera algo al respecto.

—¿Pero descartaría que ocurra un escenario similar al de Sebastián Sichel en 2021?

—Creo que ese escenario no se va a repetir.

Guillermo Ramírez descarta que se produzcan descuelgues dentro de la UDI con la candidata Matthei. Foto: Agencia UNO

¿Apoyos en segunda vuelta?: “Lo que más me importa es el tema programático y la priorización reformas para el próximo gobierno”

—¿Deben existir condiciones para dar un apoyo en una segunda vuelta, en caso de que Evelyn Matthei no pase el balotaje?

—Si la que pasa a segunda vuelta es Jeannette Jara, creo que las fuerzas de oposición a este gobierno tiene que unirse primero, y después discutir las condiciones. Y eso corre para cualquiera de los candidatos de derecha que pasa a segunda vuelta.

—En esa discusión de las condiciones, ¿se refiere a ponerse de acuerdo en el programa, en hacer cambios?

—Lo que más me importa es el tema programático y la priorización de las medidas y reformas que debe tomar el próximo gobierno. No tiene nada que ver con cupos.

—¿A usted le ‘duele la guata’ imaginarse en un gobierno junto a los republicanos, como dijo el presidente Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz?

—(Ríe) Creo que uno siempre tiene que poner a Chile primero. Pero es muy pronto para hablar de participación en un futuro gobierno. Tengo la convicción de que Evelyn Matthei va a pasar a segunda vuelta. Pero hablar de integración en algunos de esos eventuales gobiernos me parece demasiado prematuro.

—¿Pero se puede gobernar entre las derechas? Porque se ha dicho que se van a necesitar para más adelante.

—En el Congreso vamos a tener que actuar como un solo hombre, porque de otro modo no vamos a obtener mayorías que nos permitan hacer los cambios. Pero si va a haber la integración de estas distintas fuerzas en el gobierno, es un tema sobre el cual todavía no me atrevo a discutir.

—¿Pero cree que a la larga los republicanos pueden terminar siendo unos socios naturales con la UDI?

—En el Congreso por supuesto que sí. Porque estamos de acuerdo en el 95% de los temas que se discuten a nivel legislativo. Luego, respecto de un eventual gobierno, habrá que ver cuáles son las urgencias, cuáles son los temas que se priorizan. Eso es algo sobre lo que sí hay más diferencia y es algo sobre lo cual tendremos que conversar más adelante, sea quien sea que pasa segunda vuelta.

—Hay analistas que señalan que en las parlamentarias podría haber un sorpasso del Partido Republicano y generar un reemplazo de la UDI. ¿Lo ve posible?

—Lo mismo se oía respecto de la elección municipal en octubre del año pasado. Y la UDI obtuvo su mejor resultado en concejales desde el año 2000. Y recuperó una cantidad gigante de alcaldes a lo largo de todo Chile. Creo que ese tipo de predicciones estaban absolutamente alejadas a la realidad de lo que es la UDI a lo largo de Chile.











