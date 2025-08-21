El adiós de Mario Marcel a La Moneda y la desazón parlamentaria por la salida de un “conductor” de la política del Gobierno

La renuncia del jefe de la billetera fiscal tomó por sorpresa al oficialismo y a la oposición. Tras la ceremonia del cambio de gabinete, Marcel ahondó más en su decisión. "Del lado de los hijos, el tiempo que uno les deja de dedicar tiene un costo importante. Creo que con lo logrado hasta acá es un momento en el cual uno puede cambiar un poco el ritmo", dijo. Por lo mismo es que anticipó que no tenía previsto integrarse a un comando de campaña. En el Congreso, en tanto, varios lamentaron la pérdida de un "conductor" del Gobierno, y alertaron que se daba una señal "preocupante" a los mercados financieros.

Hermético, sin mirar a las cámaras de televisión que le apuntaban, fue como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entró —pasadas las once de la mañana de este jueves— al Palacio de La Moneda. Estaba a minutos de reunirse con el Presidente Gabriel Boric para presentarle su renuncia al Gobierno.

La noticia tomó por sorpresa al mundo político. Marcel tomaba la decisión de dejar el gabinete un día después de que el Presidente le solicitara la renuncia a Esteban Valenzuela (FRVS) al Ministerio de Agricultura, como efecto colateral por la decisión del partido en el que milita de romper la lista única parlamentaria del oficialismo.

Sin embargo, dentro del respectivo ajuste —motivado por la molestia del Gobierno con la FRVS— no se tenía sobre la superficie la salida de Marcel, quien, hasta hoy, había estado a cargo del a billetera fiscal desde el primer día de mandato de Boric.

De hecho, el miércoles Marcel había viajado a Valparaíso para acompañar al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en la discusión del proyecto de ley de Financiamiento de la Educación Superior (FES) en la Cámara de Diputados. La medida fue aprobada por 80 votos en la Sala y Marcel participó de las múltiples fotos que se tomaron los parlamentarios para celebrar el resultado de la medida ingresada por el Gobierno.

Marcel, a la derecha, aplaudiendo la aprobación del proyecto FES que busca reemplazar el Crédito con Aval del Estado. Foto: Agencia UNO.

Las razones detrás de la renuncia de Marcel

Durante gran parte del día lo único que se sabía sobre la renuncia de Marcel era que se daba por motivos personales. Y así se encargó de dejarlo claro luego de que en La Moneda se realizara el cambio de gabinete que dejaría en reemplazo de Marcel a Nicolás Grau como ministro de Hacienda.

Tras la ceremonia —en la que también se designó a Ignacia Fernández como ministra de Agricultura, a Álvaro García Hurtado como ministro de Economía, y en la que se vio a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (Frente Amplio) visiblemente afectada—, Marcel realizó una vocería conjunta con la ministra Camila Vallejo (PC), quien valoró su trabajo en el Ejecutivo.

El exministro, en tanto, sacó del bolsillo de su chaqueta un papel que contenía un discurso preparado que se puso a leer en el podio. Gracias a él pudo contar que llevaba tres años, cinco meses y 10 días exactos como ministro de Hacienda. Y dijo reiteró que su salida se motivaba por “razones de carácter personal”.

“Como explicaba en este recuento, he tenido que dedicar muchos años a la política económica”, mencionó.

Y ahondó: “Del lado de los hijos, el tiempo que uno les deja de dedicar tiene un costo importante. Creo que con lo logrado hasta acá (…) es un momento en el cual uno puede cambiar un poco el ritmo, recuperar ciertas prioridades que, quizás, las ha dejado demasiado rezagadas“.

A su vez, descartó que su salida se explicase para asumir algún cargo en el extranjero, cuestión que no fueron pocos en el oficialismo los que imaginaron que la salida de Marcel se debía a algo de ese estilo. De hecho, se habló de que podría asumir un cargo en el Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, personeros del Socialismo Democrático descartaban de plano una situación así con quién ha sido afín a ese sector durante su trabajo público.

“¡Una noticia de ese carácter la informa el Presidente!”, argumentaban en privado, remitiéndose al momento en que José Miguel Insulza, como ministro del Interior del expresidente Ricardo Lagos, salió del Ejecutivo para asumir como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Marcel también precisó que dejaba el Gobierno sin la finalidad de inmiscuirse en el comando de campaña de Jeannette Jara (PC). “No tengo previsto incorporarme a ningún comando”, mencionó, aunque también marcó el punto en que “si piden mi consejo, por supuesto que estaré dispuesto a dárselo”.

Uno de los argumentos que alimentaba con fuerza la posible incorporación de Marcel al equipo de Jara estuvo en la estrecha relación que ambos tuvieron en La Moneda cuando Jara era la titular de Trabajo. De hecho, lo que más fundamentaba ese escenario era que ambos recorrieron el país con motivo de socializar la reforma de pensiones, proyecto que, tras su aprobación en el Congreso en enero pasado, el entonces ministro de Hacienda se acercó a Jara para darle, rendido, un abrazo. Ese momento compartió Jara en sus redes sociales para homenajear al ahora exministro.

Quiero valorar el aporte de Mario Marcel durante estos años de gobierno. Históricamente siempre se habló de las tensas relaciones entre los ministros de Hacienda y Trabajo, pero cuando fui ministra, logramos romper esta traba, y conformar una dupla muy positiva para sacar… pic.twitter.com/01uzOhB4RJ — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) August 21, 2025

Las palabras de Boric a Marcel: “Valoro especialmente la generosidad y la audacia”

Poco a poco al Palacio de La Moneda iban llegando los ministros para el respectivo cambio de gabinete. Asesores de los secretarios de Estado esperaban en los patios de la casa de Gobierno mientras las primeras gotas de lluvia en la Región Metropolitana comenzaban a caer.

Con once asientos dispuestos para familiares y ministros salientes, al salón Montt-Varas ingresaron los secretarios de Estado para la ceremonia, a cargo del ministro (s) del Interior, Víctor Ramos (Frente Amplio). Pero antes de ello, quienes ya habían hecho muestra de presencia fueron los recién designados Álvaro García e Ignacia Fernández.

Cuando ingresaron los ministros y se puso cada uno en su espacio designado, Ramos comenzó con los actos protocolares de renuncias y asunciones de los ministerios incumbentes. En el turno de Marcel, un fuerte abrazo entre él y el Presidente enmarcó el intercambio entre ambos. Marcel se mostraba sensible, acercando su mano a sus ojos en reiteradas ocasiones mientras veía sentado el nombramiento de Grau como su sucesor.

Y cuando llegó el turno de las palabras del Presidente, la emoción se posó también sobre Orellana, quien debió quitarse los anteojos que llevaba puestos para secar las lágrimas que le caían.

En eso, el mandatario dio a conocer que la salida de Marcel era un tema que había estado sobre la mesa desde hace tiempo. “Ha sido un honor para mí y un honor para el país entero”.

El Presidente, en tanto, valoró a Marcel más allá de lo técnico. “Su aporte no se limita a lo económico. Hoy día, lo veo en perspectiva, y valoro especialmente la generosidad y audacia de Mario Marcel“, dijo en la ceremonia de cambio de gabinete.

Mario Marcel junto al Presidente Boric en la ceremonia de cambio de gabinete de este jueves. Foto: Agencia UNO.

El lamento parlamentario

La noticia de la salida del ministro de Hacienda llegó temprano durante la mañana al Congreso.

En la sede del Legislativo comenzó una ronda de declaraciones por Marcel. Había un denominador común en ellas: que el Gobierno perdía un integrante del gabinete con conducción política.

“Hay que reconocer el tremendo trabajo y estatura que tenía el ministro Marcel. Él es puntal central de este Gobierno”, afirmó el diputado socialista Marcos Ilabaca, quien llamó a cuidar a las “personas que hacen un aporte”.

El diputado Carlos Bianchi se sumaba a los reconocimientos a Marcel. “Va a costar muchísimo gobernar” sin él, auguró. “Se va la persona más seria, la persona que daba garantías”, afirmó.

En los comentarios también su sumó el diputado Jaime Mulet (FRVS), recientemente damnificado por la salida de Valenzuela.

“Lo de Marcel disminuye la capacidad del gobierno en un área tan importante como es la hacienda pública. Debo decir que este Gobierno también echa de menos el trabajo que hacía la ministra Tohá en el área política. Los problemas que hemos tenido en los últimos meses evidencian una falta de conducción política”, aseveró el excandidato presidencial, que otorgaba justificación de los recientes problemas parlamentarios a la ausencia de Marcel y de Tohá en el Ejecutivo.

En la oposición, en tanto, señalaron que la renuncia de Marcel se daba en un “pésimo momento”.

“Solo ayer el ministro Marcel, en la comisión de Hacienda, nos presentó el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno estaba proponiendo con una serie de ajuste en la carga tributaria. Es lamentable, también, cuando estamos ad portas de hacer el proceso de presupuesto para el próximo año. Esto va a debilitar la gestión económica y política del Gobierno“, dijo el diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN.

Y aunque reflotó esas diferencias, valoró a Marcel como una persona “con la que podíamos dialogar. Y siempre primó en él un aspecto técnico”. Asimismo, dijo reconocer que el exministro de Hacienda “tiene un éxito importante en haber disminuido los niveles de inflación y haber resguardado el gasto fiscal”.

La parlamentaria republicana Sofía Cid, por su lado, dijo que la salida del titular de Hacienda “genera un vacío de confianza justo cuando Chile enfrenta bajo crecimiento, alta informalidad laboral, y una inversión privada a la baja. La señal hacia los mercados es preocupante“.