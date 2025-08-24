Javier Etcheberry anuncia que no votará por Jara y deja duros comentarios: “Quedé muy molesto cuando criticó a Tohá por temas de seguridad”

Al argumentar sus críticas en materia de seguridad contra la abanderada del oficialismo, el exdirector del SII planteó que "fueron los propios comunistas los que se opusieron a muchas leyes". Y no se quedó ahí, ya que manifestó que la exministra del Trabajo "habla mucho de la ley de pensiones, pero al final, en el Senado el que sacó la ley de pensiones fue el ministro Marcel".

Compartir

Luego de su controvertida salida del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry rompió el silencio y habló de distintos temas. Uno de ellos la contienda presidencial.

En ese contexto, quien fuera militante del Partido Por la Democracia (PPD) anunció que no votará por Jeannette Jara. Es más, incluso dejó duros comentarios sobre la abanderada del oficialismo.

En entrevista con Diario Financiero, a Etcheberry le preguntaron por quién va a votar en las presidenciales de noviembre y su respuesta fue la siguiente: “Voy a ver. Pero ciertamente no voy a votar por la Jeannette Jara”.

“Ella quiere ganar y ha hecho lo posible. Yo quedé muy molesto cuando ella criticó a Carolina Tohá por temas de seguridad, cuando fueron los propios comunistas los que se opusieron a muchas leyes. No me gusta ese tipo de actitudes”, continuó.

Etcheberry no se quedó ahí y manifestó que Jara “habla mucho de la ley de pensiones, pero al final, en el Senado el que sacó la ley de pensiones fue el ministro Marcel. Ella tuvo que salir de las discusiones en algunos casos para que la ley pudiera seguir avanzando”.

Con dicho panorama, a quien fuera ministro de Obras Públicas y Transportes durante la administración de Ricardo Lagos se le consultó si se inclinará por José Antonio Kast o Evelyn Matthei en noviembre. “Yo espero que cualquiera de los dos, si gana el de la derecha o de la centroderecha, trabaje con equipos amplios, porque los problemas en Chile son muy complicados y es muy importante que se resuelvan bien”, respondió.

“Una salida política”

Javier Etcheberry dejó la dirección del SII el pasado 18 de julio, tras solicitud del Gobierno. Su salida se dio luego de que se revelara que su casa en Paine no pagó contribuciones durante nueve años.

Al entregar su versión del caso, sostuvo que “fue una salida política porque yo en todo momento cumplí con la norma. Informé a la subsecretaria y al ministro y ellos no veían ningún problema. Pero finalmente se tomó una decisión política que yo tenía que irme”.

“Fue súper sesgado porque yo había mandado hacía como siete u ocho años antes (de que explotara el caso) la información al SII con una tasación completa con todas las ampliaciones de Aculeo y el Servicio de Impuestos Internos no había hecho nada. Cuando llegué el 1 de julio del año pasado (al cargo de director del SII), pregunté qué pasó con esa información. ¿Por qué no la han usado? Y me dieron puras evasivas. Yo insistí. Volví a insistir. Y me dijeron que se les habían perdido las 60.000 o 70.000 declaraciones”, complementó.