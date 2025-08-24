La intervención del alcalde de Curacaví en la detención de un sospechoso por el crimen de empresario que cuestionan el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía

Christian Hernández, alcalde de Curacaví, medió en la detención de uno de los tres sujetos vinculados al robo con homicidio de ingeniero Michael Peñaloza, ocurrido el 19 de agosto. El jefe comunal incluso trasladó, en su propio vehículo, al implicado hasta la comisaría. El ministro Luis Cordero calificó esta acción como "loable", pero remarcó que "es conveniente dejar que las instituciones policiales y el Ministerio Público realicen sus labores de acuerdo a los mandatos que ha establecido la Constitución y las leyes". El fiscal Marcos Pastén, en tanto, sostuvo que una acción de este tipo "puede entorpecer investigaciones que ya se encuentran en curso”.

Compartir

Durante este domingo, se dio a conocer la detención de tres personas de tres personas vinculadas al robo con homicidio del ingeniero y empresario Michael Peñaloza, ocurrido en la comuna de Curacaví el 19 de agosto.

Las autoridades a cargo de informar esta noticia fueron el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, y el jefe nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI, Marco Ramírez.

En el detalle de la información brindada por las citadas autoridades, se informó que uno de los tres detenidos se entregó de forma voluntaria durante la madrugada.

Y en la entrega de esta persona estuvo involucrado el alcalde de Curacaví, Christian Hernández. El jefe comunal medió en la situación luego de ser contactado por la madre del implicado.

Ante estos hechos, tanto el ministro Luis Cordero como fiscal Marcos Pastén manifestaron cuestionamientos a la intervención del alcalde Hernández.

Cordero declaró que si bien “la colaboración del municipio es loable, es una actitud razonable”, remarcó que “es conveniente dejar que las instituciones policiales y el Ministerio Público realicen sus labores de acuerdo a los mandatos que ha establecido la Constitución y las leyes”.

Un poco más allá fue el fiscal Pastén, quien explicó que “no nos fue informado esta actuación por parte del señor alcalde”.

En ese sentido, Pastén estableció que “es muy relevante señalar que este trabajo debe ser en el ámbito de sus competencias. La investigación penal le corresponde al Ministerio Público con las policías”.

Marco Ramírez, Luis Cordero y Marcos Pastén. Foto: Agencia Uno

Asimismo planteó que “la realización de actuaciones de investigación por parte de otros organismos no es la vía adecuada, por varias razones. Primero, porque puede entorpecer investigaciones que ya se encuentran en curso. Y segundo, porque no debemos dejar de tener en cuenta que la prueba que se produce durante las investigaciones es después analizada por los tribunales”.

Por lo mismo, el fiscal regional Metropolitano Occidente enfatizó que “de ahí a realizar actuaciones que le corresponden de forma exclusiva y excluyente a los órganos competentes hay que ser extremadamente cuidadoso, por los resultados que se puedan producir”.

“Leí por ahí una declaración del alcalde donde dijo que ellos habían realizado actuaciones investigativas. Bueno, vamos a ver si esto ha traído algún perjuicio”, agregó.

El alcalde de Curacaví explica su intervención

El alcalde Christian Hernández habló sobre su intervención en este caso y defendió su accionar.

“Cerca de la 1:30 aproximadamente se comunica una vecina de Curacaví con parte del equipo municipal para señalar que tiene un problema, que uno de sus hijos está pensando en suicidarse porque tiene algo que comentar. El lugar de residencia de esa familia nos lleva a suponer que podía tratarse de indicios del caso que le quitó la vida a don Michael Peñaloza”, declaró el alcalde en entrevista con Teletrece.

“Él no estaba completamente convencido, es por esa razón que la mamá había pedido ayuda y consideró que lo más seguro para él era comunicarse con nosotros. Curacaví es una comuna pequeña en la que nos conocemos todos, es una familia conocida de Curacaví y, por lo tanto, al llegar allá y confirmar los hechos, colaboramos con la familia para persuadir al responsable”, añadió.

Hernández, quien incluso trasladó al sujeto hasta la comisaría en su propio vehículo, remarcó que “todo el tiempo estuvimos enfocados en recomendar que lo mejor era entregarse a la investigación y que si le parecía podíamos hacer al tiro la entrega Carabineros”.