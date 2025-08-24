“Una verdadera vergüenza nacional”: Alessandri carga contra el Gobierno por tacos de hasta cinco horas en camino a Farellones

Durante este sábado se produjo una gran congestión vial en la Ruta G-21, situación que fue denunciada por varios automovilistas a través de redes sociales. Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea, responsabilizó al MOP y manifestó que "esta ruta no es competencia municipal. Aún así, desde Lo Barnechea destinamos más de $1.000 millones anuales en limpieza y maquinaria para mantenerla operativa".

Una enorme congestión vial se produjo este sábado en la Ruta G-21 camino a Farellones, situación que fue alertada por varios automovilistas a través de redes sociales.

Usuarios de la citada vía compartieron registros en los que se evidencia la gran congestión. Según testimonios, los tacos se extendieron por hasta cinco horas.

Ante esta situación, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, cargó contra el Gobierno, específicamente contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por su responsabilizad en el lugar.

“Este fin de semana miles de automovilistas quedaron atrapados durante horas en la Ruta G-21 hacia Farellones. Una situación inaceptable que vuelve a repetirse año tras año”, partió manifestando el jefe comunal.

Tras ello arremetió contra el MOP. “Quiero ser claro: esta ruta no es competencia municipal. Aún así, desde Lo Barnechea destinamos más de $1.000 millones anuales en limpieza y maquinaria para mantenerla operativa, pero la responsabilidad es del Gobierno y del MOP, quienes no han licitado ni gestionado mejoras”, estableció.

Alessandri no se quedó ahí y calificó esta situación como “una verdadera vergüenza nacional”, argumentando que “no podemos seguir abandonando a las familias que viven en el lugar y las miles de personas que suben a la cordillera y arriesgan su seguridad”.

“Exijo soluciones concretas y urgentes para que este camino deje de ser sinónimo de abandono”, cerró.

Se necesita el apoyo urgente de @Carabdechile y @Previene_LB Camino a las condes por farrellones, más de 5 horas y no se puede avanzar por accidentes, conductores en doble fila!

Es urgente el apoyo! pic.twitter.com/kBLbWVDNvZ — Luis Leiva (@leivaluisN) August 24, 2025

🔴Taco descomunal en Camino a Farellones, 6 horas para recorrer un par de KM.

@Carabdechile @lobarnechea pic.twitter.com/hwBTBqqKGM August 24, 2025

Avalancha en La Parva

Otro hecho noticioso que se produjo este fin de semana en Lo Barnechea fue la avalancha que se registró en el centro de esquí La Parva.

“Producto de una irresponsabilidad de dos o tres esquiadores, que se salieron fuera de pista, generaron una avalancha”, declaró al respecto el alcalde Alessandri en Meganoticias.

En la misma línea, desde La Parva, através de un comunicado, explicaron que “cerca del mediodía hoy (sábado), en la zona de alta -El Muro (Barros Negros)- de La Parva, la cual se encontraba debidamente señalizada como área de no ingreso, uno o varios esquiadores ingresaron y provocaron un gran desprendimiento de nieve”.

Asimismo, desde La Parva informaron que “equipos de seguridad y rescate trabajaron en el lugar para conocer el estado de las personas involucradas y no hubo desaparecidos”.