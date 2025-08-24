Perfil de Miguel Ángel Calisto: el candidato jarista-mattheista

En pocos días, pasó de ser la carta al Senado de Chile Vamos a ser el postulante del FRVS. De la oposición al oficialismo. De Matthei ¿a Jara? Hijo político de Adolfo Zaldívar, el DC más a la derecha, hoy se embarca en una lista con Jorge Sharp o Jaime Naranjo. Esta es la historia de un político pragmático -para algunos- o veleta -para otros-.

“En política, más que por conveniencias o cargos, uno está por convicciones. A mí no me acomoda una relación con la izquierda”. Miguel Angel Calisto. Noviembre de 2022.

El hijo del diputado Miguel Angel Calisto Ávila (40 años) se llama Miguel Adolfo. “Adolfito”, lo llama. Es un homenaje a Adolfo Zaldívar Larraín, padre de los “colorines”, un grupo de poder dentro de la DC, hoy en extinción. El mote de la facción es por el pelo cobrizo de “Adolfo” (así se le conocía, a secas).

Calisto es periodista de la Universidad Austral. Hijo de Georgina Calisto, dirigenta de junta de vecinos y concejala de la ciudad de Coyhaique, cercana a “Adolfo”, quien fue senador por Aysén entre 1994 y 2010.

En la DC dicen que Calisto considera a Adolfo como su padre político y mentor. Fue su padrino de confirmación. Zaldívar fue un tipo rudo: áspero e indomable. Presidió la DC (2002 a 2006) y el Senado (2008-2009).

Calisto se define católico observante. Fuera de Adolfo considera a Sor Claudia Muñoz -una religiosa-como mentora en la vida. Cursó estudios de doctrina social de la Iglesia en la Universidad Finis Terrae. En 2019 visitó al Papa Francisco en El Vaticano.

“Mi filosofía de vida es el humanismo cristiano que nace del mandato de la Iglesia Católica”, ha dicho.

Un asesor parlamentario DC me cuenta que es común verlo entonando canciones religiosas mientras camina por los pasillos del Congreso. “En mi tiempo libre escucho música clásica, me gusta muchísimo leer partituras de compositores tan importantes como Wolfgang Amadeus Mozart y Johannes Sebastian Bach”, ha contado.

Vayas a donde vayas

Adolfo traspasó límites con una cintura digna de Alexis: furibundo contra Pinochet; pro-Concerta; anti Concerta porque prefería una “coalición chica”, menos zurda; militó en la Nueva Mayoría, rompió con ella y así sepultó la mayoría parlamentaria de Bachelet.

En 2007 el Tribunal Supremo de la DC lo expulsó por votar en contra de la inyección de nuevos recursos para el Transantiago, ley que promovía Bachelet.

Adolfo, desafectado, se unió al PRI -junto a un grupo de diputados falangistas, entre ellos Jaime Mulet– y cruzó el charco hacia la derecha. El PRI a poco andar se quebró por el apoyo de Zaldívar a Piñera. El ex DC terminó como embajador del primer gobierno de derecha desde 1958.

Calisto fue fiel discípulo de Adolfo en la DC: cuando Zaldívar presidió el senado, él fue su principal asesor; cuando Adolfo decidió partir al PRI, Calisto partió con él. Y cuando Adolfo murió, huérfano, Calisto decidió volver al redil, a la DC.

A último minuto

Ya de regreso en la DC, fue electo diputado por Aysen en 2017 y reelecto en 2021.

“En la elección de presidente de la Cámara, en 2022, la DC acordó votar por Vlado Mirosevic. Calisto sin decir agua va, minutos antes de la votación, anunció que se presentaba a presidente con los votos de Chile Vamos”, cuenta un diputado DC.

“La verdad es que mi candidatura se levantó en los últimos dos o tres minutos antes de someterla a votación”, reconoció Calisto por esos días.

La operación no resultó. En la DC cuentan que les pidió perdón. Pero a poco andar decidió marcharse, sin previo aviso. Renunció al partido en noviembre de 2022 y en enero de 2023 ya estaba cobijado en nueva tienda: Demócratas, el partido de Ximena Rincón y Matías Walker, otra escisión de las docenas que ha tenido la DC desde que nació a partir de precisamente una escisión del Partido Conservador.

Silencio en el WhatsApp

Bajo el paraguas de Demócratas, decidió postular este año a senador por Aysén. “Es sandía calada en la zona”, me dice un parlamentario DC, dándolo por ganador.

Pero los planes se complicaron.

En junio de 2025, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de Calisto por el delito de fraude al fisco. El diputado, según el CDE, se habría confabulado junto a otras dos personas para realizar “una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la ley de presupuestos de la nación”.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó su desafuero. Aún queda por saber qué ocurrirá con la apelación a la Corte Suprema. Si confirma el desafuero, Calisto podría ser imputado.

Calisto, entonces, se convirtió en la piedra de tope en la negociación entre Demócratas y Chile Vamos, quienes objetaron -sobre todo la UDI y Matthei– su postulación.

En un principio, Demócratas lo defendió: invocaron la presunción de inocencia. Pero los plazos de inscripción se acababan y la solución consensuada, justo al cierre, fue que Calisto compitiera como independiente, con “una competencia debilucha”.

A principios de la semana pasada, Calisto era el candidato a senador por Chile Vamos y apoyaba a Matthei.

Luego, por breves horas y tras juntar las 200 firmas que requería, fue candidato independiente. A secas.

Al filo de la inscripción, Calisto dejó a todos atónitos: es el candidato a senador de la lista oficialista de la FRVS -partido de Mulet- y de Acción Humanista, que han comprometido su apoyo a Jeannette Jara y que tiene a candidatos como la Tía Pikachu y Jorge Sharp.

En Demócratas cuentan que en el chat interno del partido, que Calisto integraba, a las 20.00 del domingo se conversó del acuerdo. “Él respondió que estaba OK. A las 12 de la noche nos fuimos a acostar tranquilos. De hecho, el lunes en la mañana Ximena Rincón dio una entrevista radial donde confirmo la candidatura de Calisto”.

Pero no.

A mediodía la cúpula de Demócratas se enteró que iría por el FRVS. Y no fue Calisto quien se los comunicó. Fue la prensa. Su WhatsApp entró en modo silencio.

¿No virar izquierda?

“Los Corsarios”.

Así llaman en Demócratas a la lista de Mulet.

En ese grupo está Calisto mezclado con Jorge Sharp, Alejandro Navarro y Jaime Naranjo.

¿Qué hace Calisto ahí?

Al igual que Adolfo, Calisto siempre ha estado mucho más cerca de la derecha que de la izquierda. En 2018 vivió un episodio que lo enfrentó al PC chileno: viajó a Cuba para participar en la entrega del premio Oswaldo Payá, un fallecido disidente del régimen castrista. Apenas llegó fue expulsado de la isla.

Varias veces en el parlamento recalcó que no le acomodaba pactar con la izquierda ni con el gobierno de Boric.

“La DC debe ser un partido de oposición al gobierno de Gabriel Boric. Eso es lo más lógico, entendiendo nuestras ideas y las legítimas ideas del gobierno. Cuando digo que seamos un partido de oposición, estoy hablando de que nos hagamos respetar. El gobierno no ha respetado a la DC, nos han ninguneado permanentemente”, dijo en 2022.

Tras el triunfo del Rechazo en el primer proceso constituyente, afirmó: “Luego del plebiscito quedó demostrado que el país tiene una posición clara: más del 60% tiene valores como el respeto a la libertad y al derecho a la vida, contrario a las políticas que ha impulsado el gobierno del propio Presidente Boric. En ese sentido, lo que corresponde es que la DC se ubique en el lugar que la gente espera: el centro. Tenemos que pararnos en nuestros propios pies y no estar permanentemente buscando cariño en la izquierda, donde no lo hay”.

Por sus reposteos lo reconocereis

Miguel Ángel Calisto reposteó en sus redes sociales:

20 jul. #LTDomingo | Leonidas Montes: “Jara es militante del PC, cuya historia y mal uso de la democracia es conocido por todos”.

Miguel Ángel Calisto reposteó:

27 julio. #La Tercera Cecilia Morel: “La candidatura de Evelyn es la que mejor encarna las ideas de la democracia”

Miguel Ángel Calisto reposteó:

21 jun. Como alguien puede declarase demócrata cristiano o humanista cristiano y apoyar una candidata del partido comunista? Qué lástima que el legado de Frei Montalva y la revolución en libertad terminen de esta manera.

Miguel Ángel Calisto reposteó:

Poirot Escovedo: “21 jun. #AHORA Laura Albornoz, exmilitante de DC y exministra de Sernam, acude a acto de campaña de la candidata Jeannette Jara para entregarle su apoyo en las primarias del oticialismo. @24HorasTVN”.

Miguel Angel Calisto reposteó:

9 abril. Pensar que en pleno siglo XXI aún tenemos políticos chilenos que blanquean dictaduras. Realmente impresionante.

CNN Chile. 9 abril. #CNNPrime | Jeannette Jara, candidata presidencial del PC: “No considero una dictadura a Cuba. Creo que tiene un sistema democrático diferente al nuestro”.

¿Por quién votará Calisto?

Le preguntó a Calisto por qué candidata (o) votará en noviembre.

“El Movimiento Regional de Aysén, que está al alero del Partido Regionalista Verde, no ha definido una postura en materia presidencial hasta este minuto”, me responde el viernes recién pasado.

Preciso la fecha porque con Calisto nunca se sabe.

Para mi sorpresa, tampoco, me dice, se trata de dirimir solo entre Jara y Matthei:

“Desde el partido regionalista en Aysén hemos tomado la decisión de esperar cuáles serán finalmente las propuestas de los candidatos presidenciales durante estos meses de campaña, y particularmente las propuestas que estén enfocadas a solucionar los problemas históricos de Aysén”.

Le pregunto si cuando habla de TODOS los candidatos también incluye a Kast.

“Lo que yo digo es que si llega un candidato presidencial que recoge las inquietudes de Aysén en ese minuto voy a poder decir ¿sabe qué? Este candidato o esta candidata me parece que está escuchando a las regiones. Nuestra preocupación o nuestra discusión no tiene que ver respecto a la izquierda y a la derecha”.

-Y si decide apoyar a un o una candidata que no sea Jara. ¿Cómo lo harán con el FRVS que se comprometió a apoyar a la candidata del PC? Mulet lo ha dicho una y otra vez.

–Mire, respetamos la opinión del FRVS, pero hoy no hemos definido nuestra candidatura presidencial. Entendemos que la política desde Santiago se lee entre la izquierda y la derecha, pero lo que buscamos es que exista interés por parte de los candidatos presidenciales a ofrecer propuestas concretas para el beneficio de nuestra región.

Final

“Un príncipe prudente no puede ni debe cumplir su palabra cuando tal cumplimiento le perjudica”, escribió Maquiavelo.

No hay santos en la Cámara. Nunca lo ha habido: el cielo no es la meta de un político profesional.

Sólo hay diablitos y demonios.

¿Es un marciano Calisto?

A la luz de lo que vemos y escuchamos, es un hijo de los tiempos de la política chilena.

Con todo lo que ello implica.