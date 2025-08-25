Desde Tomata hasta Simonnetta Pizzeria: los 19 locales con descuento que serán parte de la ruta de la pizza de Rappi

Desde este lunes 25 de agosto hasta el domingo 31 será la semana de la pizza en Rappi: las pizzas tienen un 45% de descuento para los usuarios pro si se piden a través de la aplicación. The Clinic te recomienda las mejores opciones -entre los $4.400 y los $8.790- a continuación.

Compartir

Desde el 25 y hasta el domingo 31 de agosto Rappi celebrará la semana de la pizza. Durante esta semana diversas pizzerias tendrán una alternativa que estará con 45% de descuento para los usuarios Pro. Y un 40% para los usuarios estándar.

A continuación, la lista de los locales que serán parte de esta semana especial.

Pi Pay Pizzas

Fundada por un equipo de entusiastas de la gastronomía, Pi Pay es más que una pizzería: es un espacio donde la tradición y la innovación se encuentran para crear exquisitas pizzas de masa madre. La alternativa para la semana es la Pizza Chorizo Grande con un valor de $7.690.

El foodtruck está ubicado en Eliodoro Yañez 2990. www.pipaypizzas.cl

Simonnetta Pizzeria

Esta pizzeria ubicada cerca del Metro Los Leones tiene pizzas a la romana, de masa esponjosa y aireada, en cortes rectangulares. Para esta semana especial en Rappi, la pizza de Papa, romero y longaniza ahumada será la elegida a solo $7.695.

Instagram: Simonettapizzeria

Il Pazzo

Este restaurante italiano conlleva una experiencia gastronómica única en el corazón de Alonso de Córdova. Para esta ocasión, la Pizza Margarita tendrá un valor de $7.755.

www.ilpazzo.cl

Q Pizza

La variedad de pizzas son el sello de este local ubicado en Las Condes. La Pizza Peperoni a $7.695 será la oferta para la semana.

400 Pizzeria

A esta pizzería napoletana contemporánea le gusta innovar tanto en sabores como en texturas. Sus ingredientes italianos y las masas hidratadas hacen que las pizzas sean livianas y no caiga pesado. La Pizza Salame será la alternativa a elegir con un valor de $7.095.

www.400-pizzeria.com

Malevolo Pizza

Esta pizzeria está ubicada en Leonardo Da Vinci 7410, en pleno barrio italiano en Las Condes y tiene despacho en prácticamente todo el sector oriente de la capital. El local ofrece la Pizza Pepperoni Americano a solo $7.095.

www.malevolopizza.cl

Calabria Restobar & Pizzeria

Esta popular cadena tiene cuatro sucursales en Providencia. Sabores auténticos y cócteles es la oferta de la carta. Para esta ocasión, la Pizza Pepperoni es la alternativa con un valor de $7.260.

https://bellacalabria.cl

La popular

La Popular Pizza y Pan es una panadería con cafeterías y restaurante, enfocada en la fermentación natural y la manufactura consciente y artesana. Para esta semana de la pizza por Rappí ofrecerán la Pizza Margarita a $6.160.

www.lapopularpizzaypan.cl

Pizzeria Capri

Capri Restobar es un lugar familiar y jovial a la vez, con una muy buena propuesta gastronómica y en barra. La oferta será la pizza 4 Quesos, que tendrá un valor de $6.600.

www.pizzeriacapri.cl

Tomata

Este restaurante ubicado en Alonso de Córdova nace el 2022 a cargo Kurt Schmidt, reconocido chef de Prima bar y De Raíz. Su sello es masa madre que fermentan por 72 horas. Para la ocasión, tendrán la Pizza Margarita a $6.290.

Instagram: Tomata.pizza

Pizzería St. Giovanni’s

St. Giovanni’s se posicionó en el número 31 del ranking del 50 Top Pizza Latinoamérica de 2025. Durante esta semana, se puede pedir a cualquiera de sus sucursales una Fugazzeta a $5.720.

https://www.stgiovannis.cl

Milano’s Pizza

Una amplia variedad de la carta y pizzas en varios tamaños es la oferta de esta cadena que tiene locales en Santiago Centro y Providencia. La Pizza Hawaiana tendrá un valor de $8,085 durante esta semana en Rappi.

Instagram: Milano’s Pizza

Idílico Pizza

Esta icónico local en el corazón de Reñaca -y con otra sucursal en Viña del Mar- destaca por sus pizzas, tragos y menú para todos los gustos. Ofrecerán la Pizza Camarona a $7.690.

Instagram: Idílico Pizzeria Bar

Mascarpone Pizza & Pasta

Con sucursales en Las Condes, Providencia y Peñalolen, este local es especialista en pizzas y pastas artesanales. La Pizza Margharita será la alternativa para esta ocasión especial a $8.790.

Instagram: Mascarpone Pizza & Pasta

Ciudadano

Ubicado en Seminario 400, este restaurante es una alternativa novedosa, moderna e informal para disfrutar de la cocina tradicional italiana. La Pizza Ciudadano estará en oferta a un valor de $6.545.

www.ciudadanorestaurant.cl

Rossonero

El restaurante está ubicado en plena Avenida San Martín, en Viña del Mar. Las pizzas son hechas a la usanza napolitana, con una delgada masa a la piedra, para lo que hemos traído un horno a leña desde Italia, lo que les otorga un aroma y textura especial. Para esta semana ofrecerán la Pizza Margherita a $6.545.

Terrazza La Serena

En el corazón de La Serena se ubica este restaurante que tiene un vasto menú para sus clientes. La Pizza Pepperoni estará en oferta a $8.465.

Instagram: Terraza Restaurant

Pizza Alicia

Este local ubicado en Concepción tendrá como alternativa la Pizza Super Pepperoni a un valor de $7.700.

Instagram: Pizza Alicia

Q´chevere Pizzeria

La Pizza de Pepperoni a $4.400 será la oferta de esta semana del restaurante de Puerto Montt.

https://pidecheverecrucero.cl