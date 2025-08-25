La búsqueda de la familia de Luis Felipe Correa: el rastro del estudiante de sociología de la Universidad de Chile se perdió en Viña del Mar

El joven estudiante oriundo de la Región Metropolitana fue visto por última vez alrededor de la una de la madrugada del 21 de agosto en la Avenida Perú con 6 Norte en Viña del Mar. Según su familia, Luis sufre de bipolaridad y depende de sus medicamentos, lo que preocupa a sus cercanos.

La madrugada del pasado jueves 21 de agosto se reportó la desaparición de Luis Felipe Correa Gutiérrez (19), estudiante de segundo año de Sociología de la Universidad de Chile y hasta la fecha no se tiene algún dato de su paradero.

El estudiante, oriundo de la Región Metropolitana, fue visto por última vez alrededor de la 01:00 horas en las inmediaciones de la Avenida Perú con 6 Norte, en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso. Con respecto a sus características físicas, se detalló que Luis Correa mide cerca de 1,75 metros, es de contextura delgada, piel morena y tiene el pelo negro y rapado. Al momento de desaparecer, Correa vestía un pantalón de nieve de marca Columbia, una chaqueta impermeable Fujitsu y unas zapatillas Nike Shox TL.

También se informó el estudiante padece de bipolaridad y depende de sus medicamentos. Dicha situación preocupa a sus familiares y amigos.

Con el correr de los días, la zona de búsqueda se amplió a las comunas de Viña del Mar, Valparaíso y Concón. Sus amigos están organizando distintos grupos de búsqueda para mañana martes 26 de agosto el mediodía y se reunirán en Avenida Perú con 6 Norte.

Su familia interpuso una denuncia por presunta desgracia. Sin embargo, una de sus amigas afirma que recién este lunes Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) comenzaron a movilizarse. En caso de tener información sobre su paradero, su familia habilitó los siguientes números de teléfono: