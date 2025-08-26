Canal 13 rinde homenaje a Coco Legrand con un documental inédito por su despedida de los escenarios

El canal exhibirá en horario prime “El gran Coco Legrand”, un documental que repasa sus 60 años de carrera y celebra su legado en el humor chileno.

Canal 13 homenajeará al comediante más importante del ámbito artístico nacional de las últimas décadas, una leyenda del humor que marcó épocas y generaciones: Coco Legrand. Para ello, exhibirá en exclusiva en televisión abierta el documental “El gran Coco Legrand”, donde el artista se despide de los escenarios después de casi 60 años de trayectoria.

El documental se estrenará el 13 de septiembre en horario prime, mientras que de manera exclusiva para los suscriptores de 13Go, estará disponible desde el lunes 1 de septiembre en la app.

La producción abre las puertas de su vida por primera vez, para volver a contagiar con risas y entusiasmo al público nacional. “Lo único que he hecho es trabajar fuerte, con pasión por lo que me gusta, y creo que ese es el verdadero éxito”, dice uno de los testimonios que entrega el gran comediante, cuya carrera profesional está estrechamente ligada a Canal 13.

El comediante tiene una larga trayectoria en el canal, donde estrenó importantes personajes, realizó creativas y exitosas rutinas, y participó en variados programas.

Legrand creó y popularizó personajes recordados, que presentaba mediante monólogos en los que compartía vivencias cotidianas y revelaba características de la sociedad chilena, todo a través del humor. Entre ellos destacan “Lolo Palanca” y “Cuesco Cabrera”, interpretados por primera vez en televisión en programas y estelares de Canal 13, como Sábado Gigante, Esta noche fiesta, Lunes Gala y Martes 13, entre otros.

Además, Coco Legrand formó parte de exitosos programas de la televisora de Inés Matte Urrejola, como el recordado espacio Maravillozoo junto a Javier Miranda, entre 1995 y 2002; Mi Coco querido, serie que trajo de vuelta al “Lolo Palanca” en 1999; el estelar Por fin es lunes en 2002, que condujo con Margot Kahl; y destacadas participaciones en Mediomundo, en la década de los 80.

¿De qué se trata “El gran Coco Legrand”?

“El gran Coco Legrand”, documental dirigido por Sebastián Moreno, celebra la vida y el legado del comediante chileno y explora su impacto como narrador social, mostrando su capacidad para transformar la realidad con humor. También recorre sus 78 años de vida, incluyendo sus inicios, su éxito en Sábado Gigante y su giro hacia el humor de observación social, capturando además su despedida de los escenarios tras 60 años de carrera.

“Lo más destacable de este documental es la recapitulación de la carrera de Coco Legrand. Es una hora y media de película documental que intercala entrevistas con numerosos archivos de época. Y creo que es una gran noticia que llegue a las pantallas de Canal 13, para que lo puedan ver todos y todas en sus casas”, manifiesta Sebastián Moreno, director de “El gran Coco Legrand”.

El proyecto incluye confesiones del propio Legrand, material de archivo y testimonios de figuras clave en su trayectoria profesional, como Mario Kreutzberger, Maitén Montenegro y Pilar Sordo. El objetivo es ofrecer un relato íntimo y honesto del hombre detrás del escenario, incluyendo los testimonios de sus hijos.

Matías Cardone, productor ejecutivo de “El gran Coco Legrand”, señala que “que este trabajo audiovisual llegue a TV abierta es una gran noticia. Primero, por su amplio alcance y gratuidad; y, además, porque este documental va a entretener y educar a una gran audiencia, no solo en Santiago, sino también en regiones de todo el país”. Y agrega: “Es un personaje muy querido en Chile y el creador de un humor social único en nuestro país. El proyecto nos habla de la idiosincrasia nacional y muestra un recorrido actual junto a sus mejores shows del pasado”.