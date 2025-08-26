Si viajas a Estados Unidos cuida no llevar estos tres artículos de cuidado personal que el país acaba de prohibir llevar en el equipaje de aviones

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) prohibió el transporte en las maletas facturadas de una serie de aparatos inalámbricos. Aunque, estos dispositivos sí se pueden llevar en el equipaje de mano siempre y cuando cuenten con medidas de seguridad.

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) dio a conocer tres nuevos artículos que están prohibidos transportar en el equipaje facturado. Se incorporaron a su lista de artículos prohibidos y restringidos los siguientes electrodomésticos:

Rizadores o planchas inalámbricas que contienen cartuchos de gas.

Rizadores o planchas de pelo alimentadas con butano.

Recargas de gas (cartuchos de repuesto) para rizadores o planchas.

Sin embargo, estos artículos de cuidado del pelo sí están permitidos en el equipaje de mano, pero deben contar con las medidas de seguridad correspondientes. Los viajeros deben asegurarse de que la cubierta de seguridad esté puesta en todo momento para evitar su encendido de manera accidental.

Las planchas y los rizadores inalámbricos no están permitidos porque se cargan a través de baterías de iones de litio. Su alta densidad energética genera más posibilidades de cortocircuito y, por lo tanto, de un incendio.

Si bien la presencia de humo o llamas puede ser fácil de detectar en la cabina, un incendio en el compartimiento de carga de maletas y otros tipos de equipajes de mayor tamaño puede ser peligroso si es que pasa desapercibido.

Si bien cada aerolínea puede tomar las decisiones respecto al equipaje que estimen convenientes, cabe recordar que la Administración de Seguridad en el Transporte toma determinaciones generales para la aviación.

Otros elementos de belleza y cuidado personal que se debe revisar si cuentan con baterías de litio son cepillos de dientes electrónicos, máquinas de maquillaje con aerógrafo, masajeadores de microcorriente y máscaras de terapia de luz.