Cómo identificar a un “Hombre Performativo”, la tendencia que ya llegó a Chile y que repleta de memes las redes sociales

El “Hombre Performativo” se ha transformado en un fenómeno global que desafía los estereotipos de la masculinidad tradicional. En Chile, el meme incluso inspiró un concurso realizado en una cafetería de Providencia.

Leyendo un poemario de Alejandra Pizarnik o lo último de Sally Rooney mientras toma un matcha latte con leche de avena y escucha Lana del Rey. Con su totebag sobre la mesa y un Labubu complementando el outfit son algunas de las características del denominado “Hombre Performativo”, meme que se viralizó en todo el mundo y en Chile no fue la excepción.

Según detalla The New York Times, se trata de hombres que cuidan su estética para ser más atractivos para las mujeres siendo la antítesis de la masculinidad tóxica. Se han realizado concursos en distintas ciudades de Estados Unidos buscando hombres performativos, dando paso a un nuevo meme, que también se comenzó a viralizar en el país.

El concurso en Chile se realizó en la comuna de Providencia, en el frontis de la cafetería Felix. Fue ideado por la página de Instagram ShyLatte7. Los organizadores explicaron que la idea nació luego que vieran varios concursos alrededor del mundo en TikTok y “nos dimos cuenta que en Chile, bueno, como en nuestra página y también como es cosa de salir a la calle hoy en día, existe mucho este meme en persona y también hay gente que le encanta. Entonces dijimos, intentémoslo en Chile. Con Félix tenemos muy buena relación y encontramos que es una cafetería que calza mucho con el estereotipo de este tipo de hombre. Entonces les propusimos la idea y les tincó mucho y así partió la idea”.

¿Qué es un hombre performativo?

Desde ShyLatte7 lo describen como “un hombre hetero o bisexual que hace ciertas cosas por la atención femenina. Cumple con ciertas como expectativas que tiene una mujer de un hombre y es muy exagerado. Es como un meme, una burla de eso”.

“Al final es un hombre que se preocupa por leer de feminismo, escuchar música de mujeres, se interesa como por temas de salud femenina, que no tiene miedo a ser como un hombre entre comillas como femenino o afeminado. Pero es performativo porque al final no es como que el hombre sea así, sino que pretende ser así para tener la atención que está buscando“, añaden.

Con respecto a la convocatoria, explicaron que subieron la publicación “y dijimos ‘ya, con que lleguen cinco participantes y sus 10 amigos, increíble, va a ser muy divertido’. Y la verdad es que el post llevaba una hora y ya tenía más de dos mil compartidos. Entonces igual fue como ‘wow’, no esperábamos que tuviera tanta recepción en Chile por el tema del concurso. De hecho, nuestro miedo empezó a ser ‘¿Qué pasa si llega demasiada gente?’ Y bueno, al final llegaron aproximadamente como 40 participantes el día del concurso”.

La expansión a otras ciudades como Concepción y Valdivia

“Tenemos pensado también hacer un repechaje del hombre performativo. También mucha gente se nos acercó diciendo que hiciéramos el de mujer performativa, que es otro estereotipo y también hemos pensado eso. También en su momento pensamos hacerlo en otra ciudad. Porque nos llegaron muchos comentarios, como que en Valdivia por ejemplo hay mucho hombre performativo, mucho. En especial Valdivia y Concepción”, afirma uno de los fundadores de la página de memes.

Junto con eso, afirmó que les gusta “que hoy en día el hombre sea capaz de reírse de sí mismo. Creo que este concurso algo que demostró fue que cuando se subió un reel le empezó a llegar mucho hate al tema porque hay muchas personas que no entendieron que es un meme. Pensaron que eran verdad hombres que eran así y los comentarios de odio fueron muy extraños, pero también es muy bueno ver que hoy en día el hombre se puede reír de sí mismo. Y no sea un tema exponerse como siendo tan estereotípicamente ridículo”, recalcan.

La masculinidad con el paso de los años

El psicólogo y director de la Escuela de Sociología de la Universidad Mayor, Claudio Varas, explicó a The Clinic que la masculinidad ha cambiado enormemente con el paso de los años, sobre todo “si lo comparamos con lo que teníamos hasta como del 2000. Para adelante empezamos a replantearnos cosas. Antes estábamos como en las cavernas, estábamos súper conservadores en cómo manifestábamos nuestros roles de sexo genérico de manera socialmente aceptada. Si hacemos este análisis como histórico, de género se empezó a hablar recién en el siglo XX y en el siglo XXI recién se empezaron a ver conductas mucho más cuestionadoras de los estándares clásicamente aplicados a los roles y a las expectativas que tienen los comportamientos de asignado al género”.

Sobre cómo identificar a un hombre que está haciendo una performance o realmente busca deconstruirse, Varas indica que “si una chica cualquiera está pensando que un hombre está haciendo una pose para poder conseguir su atención o interés, yo creo que ahí la congruencia sería el único factor que te ayudaría a decir si es que en verdad es una pose o es una convicción real. Tiene que estar concatenada por una serie de actitudes y pensamientos e ideologías que hagan que sea una conducta genuina”.

“Las redes sociales han incluido términos positivos para poder visualizar de qué manera viven las personas sus propias realidades en otras partes del mundo también, que antes no teníamos acceso. Básicamente, es un acceso a cómo la cultura se vive en distintas latitudes. Nos puede desarrollar más la reflexividad en el sentido de decir por qué hacemos lo que hacemos, qué sentido tiene que nosotros hagamos esto o aquello, o si yo puedo comportarme de una manera distinta a la que he acostumbrado hacerlo, recalcó el académico.

