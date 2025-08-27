ISP emite alerta por medicamento contra la calvicie que puede generar pensamientos suicidas y disfunción eréctil

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) informó sobre severas reacciones adversas asociadas al "finasterida oral", un medicamento utilizado para tratar la calvicie en hombres. Este puede provocar "ideación suicida" y "disfunción sexual". El ISP actualizará los folletos de información del remedio y el llamado para pacientes y profesionales de la salud es a "vigilar cualquier cambio en el estado de ánimo o problemas sexuales".

Por Colomba Bolognesi y Ronit Bortnick

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) publicó un informe donde advierte que el uso del medicamento finasterida oral (1 y 5 mg) puede producir reacciones adversas como “ideación suicida”. Este se receta para tratamientos de alopecia androgénica, es decir, para casos de calvicie común en hombres. Lo que ya se sabía sobre que este remedio es que podía tener reacciones adversas como “disfunción sexual”. Ahora, advierten que ese efecto podría influir en la aparición de cambios en el estado de ánimo, derivando en pensamientos suicidas.

El ISP actualizará los folletos de información de este medicamento, tanto para el paciente como para el doctor. Además, el organismo recomienda a profesionales de la salud y pacientes “vigilar cualquier cambio en el estado de ánimo o problemas sexuales y notificarlos en caso de cualquier sospecha de reacción adversa“.

La finasterida, además de la calvicie, se usa en dosis de 5 mg para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (HPB), o más conocido como agrandamiento de próstata, una condición que causa problemas urinarios.

Las instrucciones del ISP para los pacientes que utilizan el medicamento

El Instituto de Salud Pública (ISP) entrega una serie de advertencias que los pacientes que utilizan el medicamento deben tener en cuenta. “Toda sospecha de reacción adversa asociada al uso de finasterida u otro medicamento debe ser notificada por los profesionales de la salud, y también puede ser reportada por los pacientes, a través del Sistema de Vigilancia Integrada“, informa.