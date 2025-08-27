El plan de Tonka Tomicic para animar “El Internado”: vivirá tres meses en Perú durante la grabación y conducirá su programa de radio desde allá

La animadora vuelve a la televisión tras un tiempo alejada de la pantalla y se instalará en Lima para conducir el nuevo reality de Mega, mientras mantiene su debut en Radio Romántica desde Perú.

Tonka Tomicic está de vuelta en la televisión. Tras un tiempo alejada de la pantalla, la animadora venía coqueteando hace meses con un eventual regreso, el que finalmente se concretó de la mano de Mega con el nuevo reality “El Internado”.

La apuesta de entretenimiento de la estación privada también será conducida por el chef Yann Yvin y ya tiene algunos rostros confirmados, como Daniella Campos, Di Mondo, Maluco y, más recientemente, el actor Etienne Bobenrieth, a la espera de nuevos participantes que se sumarán en las próximas semanas.

En total, serán 18 famosos quienes estarán encerrados 24/7 en una casa, donde deberán aprender a cocinar y perfeccionar sus técnicas culinarias si desean asegurar su permanencia en el lugar.

Como ha sido la tónica de los últimos realities de la televisión nacional, la grabación no será en Santiago, sino en un HUB construido especialmente en Lima para la apuesta de Mega. Esto implica un esfuerzo extra para el equipo chileno, que deberá trasladarse al país vecino durante tres meses.

Uno de ellos será Tonka Tomicic. Según pudo conocer The Clinic, la animadora vivirá en Perú durante toda la grabación para conducir el nuevo reality de Mega.

Su desafío radial

Pero el nuevo programa no es el único compromiso de Tonka Tomicic, ya que la animadora también debutará en Radio Romántica este 1 de septiembre a las 10:00 horas. La propia conductora ha compartido algunas postales de este nuevo desafío.

Su estadía en Perú no será impedimento para cumplir con su compromiso en la estación radial de Megamedia, ya que Tomicic realizará el programa desde Lima, acompañando a los auditores en las mañanas.

Así comienza a tomar forma lo que será la grabación de “El Internado”, programa que marca el debut de Tonka en los realities y que iniciará sus grabaciones en las próximas semanas.

“Voy a aplicar todo el trabajo de más de 20 años”, comentó la animadora, detallando que se lo toma con calma, en especial porque “como es grabado, te puedes pasar tres pueblos y se recula todo”, dijo en las pantallas de Mega.