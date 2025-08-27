Debate por suspensión de militancia de Jara al PC se reactiva luego de conflicto que abrió Lautaro Carmona entre el comando

Aunque era un tema que se había dejado de lado tras el fallido intento de levantar un gesto así a inicios de julio, con las polémicas declaraciones del timonel del Partido Comunista (PC) volvió a ponerse sobre la mesa la idea de que la candidata renuncie a su partido, bajo el justificativo de que dirigentes de la tienda están "aportillando" su candidatura y hacer crecer a sus adherentes, en tiempos en que su nombre se encuentra estancado en encuestas.

Como una bola de nieve que se ha agrandado con el paso de los días podría describirse la situación que provocó el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, al criticar la gestión del exministro de Hacienda Mario Marcel, y los efectos colaterales que ello trajo a la candidatura presidencial del candidata del sector, Jeannette Jara (PC).

Y es que a raíz de la apreciación negativa de Carmona sobre Marcel —de quien dijo que “siempre topamos en los recursos. Se hizo casi un dios el recurso” que llevó a limitar la acción del Gobierno en políticas sociales— no sólo se ha generado un encontrón incómodo al interior del comando de Jara, ilustrado en el vocero de campaña Ricardo Lagos Weber y la integrante del comité estratégico —y secretaria general del PC— Bárbara Figueroa.

Ahora también se ha solicitado que la candidata suspenda su militancia en el partido que la erigió como carta presidencial.

Que Jara rompa “vínculos”

La primera solicitud pública —durante esta jornada— para que Jara suspendiera su militancia en el PC la hizo el diputado y jefe de bancada de la DC, Héctor Barría. A través de su cuenta de X el parlamentario instó a que “este es el momento en que Jeannette Jara debe suspender su militancia en el PC”.

“No por lo militantes de base y buenos colegas del Congreso; es la oportunidad de romper vínculos con los dichos de (Daniel) Jadue ayer y los de Carmona hoy. Cada día torpedean cuando lo que necesita es apoyo“, afirmó el líder democratacristiano.

A él se sumó otro comentario similar: el del exministro Sergio Bitar (PPD), estrecho colaborador de la candidatura de Carolina Tohá en primarias.

“Jeannette Jara debe congelar su militancia en el Partido Comunista para ser leal a la coalición que la eligió. Las afirmaciones de Carmona alejan a sectores de centro izquierda y alimenta ataques de la derecha. La candidata debe tener libertad y salir de ese nicho para crecer”, afirmó Bitar.

Con ello, la puerta sobre esa posibilidad de que Jara se torne independiente volvió a reabrirse. Y es que tras ganar la primaria oficialista el pasado 29 de junio, al interior del equipo de Jara se conversó sobre la posibilidad de que ella comprometiera su renuncia o suspensión de su militancia al PC, como un gesto explícito de que ahora la exministra pasaba a representar a toda la coalición de gobierno.

No obstante, una intervención de Daniel Jadue a inicios de julio —en su programa de streaming Sin Maquillaje—en la que dijo que tenía entendido que Jara por esos días haría el anuncio de la renuncia al PC, frustró lo que se veía como una posibilidad de la candidata de realizar un acto que le sumara adherentes.

Y es que actualmente en el sector resienten que Jara no haya podido superar el 30% de apoyo que recibe en encuestas, por lo que ven que un distanciamiento de su partido, el PC, podría ser una jugada que le permita ganar en segunda vuelta, cuyo pronóstico en estudios de opinión es desfavorable tanto contra José Antonio Kast (Partido Republicano) como contra Evelyn Matthei (UDI).

Marcos Barraza, su “asesor directo“, cuestionó la salida de libreto de Jadue en su programa y afirmó que un anuncio de ese tipo le correspondía decirlo a la candidata. El psicólogo reconocía en ese espacio, por entonces, que la posibilidad de la candidata de distanciarse del PC estaba.

“Lo que hizo Daniel Jadue de anunciar esa suspensión era parte del diseño que tenía él, Carmona y Figueroa de aportillar permanentemente la candidatura de Jara”, dice a este medio el diputado Jaime Araya (ind.-PPD), quien, tras el llamado de Barría a que la candidata suspenda su militancia en el PC, es parte de quienes se abanderan porque sea la abanderada la que tome las decisiones sobre su campaña “sin presiones y con respeto”.

Pese a ello, sí denomina como un factor a Jadue y a Carmona, como lo hizo Barría. “Antes eran declaraciones semana a semana. Ahora es todos los días”, afirmó Araya, quien cuestionó que Carmona señalara desde México que estaba interesado en el cuestionado sistema de elección de jueces en ese país.

Sobre Jara, dice Araya, establece que ha hecho una “campaña muy inteligente, capaz de administrar esta deslealtad y traiciones de los dirigentes de su partido”.

“Ella tiene una convicción, es militante del PC. No sé si juega en favor o en contra. Pero ella seguirá siendo del PC y la gente ya ha votado por ella siendo la persona que se le conoce”, afirmó el diputado.

Y cerró con una analogía: “Más que el color del gato, a uno le interesa es que cace ratones”.

Laura Albornoz, también vocera de la campaña de Jara —al igual que Lagos Weber— publicó durante esta jornada una foto de la abanderada. “Nadie, ‘especialmente las mujeres’, no tenemos tiempo para comentar lo que otros hablan. Así las cosas seguimos nuestra gira nacional”, decía en el pie de la publicación, que mostró a Jara al interior de un automóvil mientras continuaba en su gira por Rancagua.

Nadie, “especialmente las mujeres” no tenemos tiempo para comentar lo que otros hablan. Así las cosas seguimos nuestra gira nacional hoy a#Curico, #SanCarlos #Chillan #Linares #Concepcion Síganos en las redes, con @jeannette_jara en primera ✅ pic.twitter.com/uAbnwYq7tb August 27, 2025

En todo caso, al interior del comando de la candidata no ven como una buena opción desligarse de su militancia. De hecho, un argumento que se levanta —y que ha expresado antes Jara— es que la gente ya votó por ella en su condición de militante.

Llamado del PS a terminar con las “peleas absurdas”

En el Partido Socialista (PS) el llamado fue a que se dejara de “peleas absurdas que lo único que hacen es dañar una campaña que debería estar entregando propuestas concretas al país”, en voz del diputado Marcos Ilabaca (PS).

“Hay que dar por cerrado todos estos episodios de disputas entre Lautaro Carmona y miembros del comando de Jeannette Jara. Hay que avanzar en la candidatura, la candidata ha sido clara en decir que ella no es mamá de nadie, que ella tiene que estar preocupada por los chilenos y no por lo que digan los políticos“, mencionó, en tanto, el senador Tomás de Rementería (PS).

“Si bien es cierto (que Jara no es la mamá de nadie), sí es la líder, la que dirige“, retrucó esa frase el presidente del directorio de TVN y exministro vocero, Francisco Vidal (PPD).