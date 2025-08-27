“Distritos antiwoke”: Los cinco casos en que los pactos de oficialismo y oposición optaron por no presentar ninguna candidata mujer

En las dos listas del oficialismo se encuentran zonas electorales en las que los pactos llevaron sólo a candidatos del género masculino. La situación también se repite en la lista de la "Nueva Derecha", compuesta por el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano. La elección parlamentaria de este año es la penúltima que contará con la Ley de Cuotas, que busca fomentar la participación de mujeres en el Congreso.

Una rápida decepción se generó en el ambiente político cuando se oficializaron las listas parlamentarias de los pactos y se dio cuenta que en el distrito 7, en la lista grande del oficialismo, de los nueve candidatos propuestos por Unidad por Chile, nueve eran hombres.

Tomás Lagomarsino (Partido Radical), Jorge Brito (Frente Amplio), Jaime Bassa (Frente Amplio), Luis Cuello (PC), Roy Crichton (DC), Felipe Ríos (Partido Liberal), Manuel Murillo (ind.-DC), Tomás de Rementería (PS), y Arturo Barrios (PS) fueron los seleccionados por la lista que congrega desde el PC hasta la DC, con partidos desmarcados del oficialismo —Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH)—.

“Distrito antiwoke de lista oficialista“, fue como denominó la politóloga Javiera Arce, militante del Partido Socialista (PS), la situación ocurrida en la zona electoral más popular de la Región de Valparaíso, que incluye la representación de las comunas de Viña del Mar y Valparaíso.

Sin embargo, el distrito 7 no fue el único espacio en el que los partidos presentaron una nómina compuesta únicamente por hombres, ni Unidad por Chile fue la única lista en caer en dicha situación.

The Clinic revisó la lista de candidatos presentada por los pactos parlamentarios y listas inscritos el pasado 16 de agosto y que oficializaron sus nombres dos días después. Allí se dio cuenta que la lista Cambio por Chile, compuesta por el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano pasó por lo mismo con sus candidatos en el distrito 2: sólo presentó hombres.

En la zona que representa la Región de Tarapacá fueron cuatro los candidatos presentados para los tres cupos que otorga el distrito. Se trató de Jorge Muñoz (republicano), Cristián Cabezas (nacional libertario, Álvaro Jofré y Agustín Rendic, ambos militantes socialcristianos.

La situación se repitió en el sur, en la Región de Aysén. Allí el pacto autodenominado de “Nueva Derecha” presentó a cuatro candidatos para los tres cupos que otorga el distrito. Los presentados fueron los libertarios Carlos Mella y Cristian Bórquez, Jorge Pérez por el Partido Social Cristiano y Jaime Ceballos por el Partido Republicano.

José Antonio Kast, Francesca Muñoz y Johannes Kaiser. Foto: Agencia UNO.

Pacto de regionalistas verdes y Acción Humanista: otra lista con zonas disputas sólo por hombres

En la otra lista de izquierda, Regionalistas, Verdes y Humanistas, compuesta por la FRVS y Acción Humanista tampoco quedaron exentos de presentar solo candidatos hombres.

La situación volvió a repetirse en el distrito 2, como en el caso de la lista Cambio por Chile. De los cuatro nombres dispuestos, los cuatro responden al género masculino: Marco Calcagno (ind.), Rubén Rojo (AH), Ángel Campos (ind.), y Enzo Morales (ind.).

En la Región del Biobío, en el distrito 21, en donde se eligen a cinco parlamentarios, la nómina compuesta sólo por hombres ocurrió otra vez. Allí se presentaron cinco candidatos: Luis Islas (FRVS), Rodrigo Reinoso (FRVS), Joaquín Sanhueza (ind.), Jorge Rivas (ind.) y Juan Godoy (ind.).

De esa forma, fueron tres los pactos y listas parlamentarias los que presentaron candidatos en zonas electorales compuestos únicamente por candidatos hombres. Quienes no cayeron en esa dinámica fue el pacto Chile Grande y Unido (Chile Vamos y Demócratas), la lista del Partido de la Gente (PDG), la lista del Partido Ecologista Verde (PEV) y la lista de Amarillos por Chile.

Esta es la penúltima elección para la cual regirá la Ley de Cuotas en la elección del Congreso Nacional. La legislación que estableció esta (Ley 20.840, que cambió el sistema binominal a uno proporcional) busca fomentar la participación de mujeres en el Legislativo estableciendo que ningún género puede superar, en una lista parlamentaria, el 60% de representación en la lista.