Francisco Vidal y polémica por dichos de Carmona: “Yo les daría 24 horas para que se pongan de acuerdo o salen del comando nomás”

El exvocero reprochó el actuar del presidente comunista que generó tensión al interior del comando de la candidatura de Jeannette Jara. Sin embargo, Vidal cuestionó también los dichos de la candidata, que afirmó que no era "la mamá de ninguno de los dirigentes". "Si bien es cierto, sí es la líder, la que dirige", retrucó el exministro.

Tres días han pasado desde las declaraciones que hizo Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), cuestionando la gestión del exministro de Hacienda Mario Marcel, y que provocaron una fisura en el comando de campaña de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

La situación la graficó el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero de campaña de la candidata, quien advirtió que Carmona estaba “aportillando” la figura de la candidata. Y en respuesta a este salió la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, quien llamó a que el parlamentario se preocupara de difundir las ideas de la candidata antes de comentar los dichos del timonel comunista.

El tironeo entre Lagos Weber y Figueroa provocó que Jara tuviera que inmiscuirse en el pleito interno. Desde Iquique, zona en la que se encuentra por motivo de la gira nacional que está realizando por el país, Jara dijo: “No soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos políticos, quiero ser Presidenta de Chile para darle soluciones”.

“Aquí somos todos adultos. Estoy concentrada en otros temas“, cerró.

Francisco Vidal: “Hay una especie de show permanente de los que se supone que tienen que ayudar a Jara a ganar. Eso tiene un límite“

No obstante, las opiniones sobre el tema siguieron adelante. Así fue, al menos, en el caso del presidente del directorio de TVN y exvocero de Gobierno, Francisco Vidal (PPD).

En conversación con Radio El Conquistador, el activo militante PPD dijo que se hacía “insostenible esta verborrea del oficialismo. Solo causa daño. Y bueno, si bien es cierto que Jeannette Jara no es la mamá, (sí) es la líder, la que dirige”.

Francisco Vidal: “No es sostenible la situación de este intercambio cada vez más agrio”.

Y continuó: “Yo les daría 24 horas para que se pongan de a cuerdo o salen nomás del comando“, refiriéndose a Lagos Weber y a Carmona. Si bien el primero sí es parte del comando, como vocero, el segundo no forma parte del equipo, aunque sí ha sido parte de instancias partidarias con el resto de directivas de los partidos oficialistas con el comando.

“Hay millones de personas que colocan la confianza en Jara, y en paralelo hay una especie de show permanente de los que se supone que tienen que ayudar a Jara a ganar. Eso tiene un límite“, afirmó el exministro.

Para Vidal, Jara, hasta que no se resuelva la elección en noviembre próximo, cuenta “con un enorme poder sobre su hueste”. Por lo mismo es que dice que “no es sostenible la situación de este intercambio cada vez más agrio“.

Y sobre el timonel PC en particular, Vidal mencionó que era evidente “que con sus declaraciones no colabora con el ordenamiento de la campaña. Como el senador Juan Luis Castro. Eso genera reacciones. Entonces los partidos o se ordenan, o sencillamente no están las condiciones de madurez de enfrentar una campaña presidencial“.