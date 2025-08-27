Teleférico Pío Nono ya está en movimiento con pruebas técnicas: obras tienen 87% de avance y podría abrir sus puertas a inicios de diciembre

El nuevo teleférico Pío Nono, que conectará el Zoológico Nacional con la cima del San Cristóbal, ya está funcionando por pruebas del sistema electromecánico. Los ensayos se realizarán por agosto y septiembre, y se estima que a inicios de diciembre esté listo en su totalidad el proyecto.

Durante agosto la construcción del Cerro San Cristóbal que ha llamado la atención en Providencia por los últimos años, registró sus primeros movimientos. Se trata del nuevo teleférico Pío Nono que comenzó su construcción en 2023, y que está cada vez más cerca de abrir sus puertas.

Según explicaron desde instituciones a cargo de la construcción, durante agosto y septiembre se están realizando pruebas del sistema electromecánico. Por lo mismo se pueden ver a la distancia algunas de las nuevas cabinas del teleférico ya operando. En este periodo, hasta mediados de septiembre, se deben realizar las pruebas para que el proyecto pueda estar operativo en diciembre.

De momento, lleva un 87% de avance y a fin de año deben estar listas las obras. En un principio se estimaba que el teleférico pudiera estar listo en 2024, sin embargo, se ha ido aplazando la entrega, y con las cabinas ya en movimiento como prueba, en diciembre ya podría estar 100% listo.

En T13, la directora (s) del Parquemet, Andrea Medina, anticipó que “la inauguración, si mis datos no fallan es para los primeros días de diciembre”.

Cabinas del nuevo teleférico Pío Nono. Foto: Agencia UNO.

El avance del nuevo teleférico Pío Nono

Pese a que la entrega final del proyecto teleférico Pío Nono se proyectaba para 2024 en un principio, en el último tiempo ha presentado un avance progresivo para finalizar este año las obras. En abril de este año, desde el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (Serviu), adelantaron a The Clinic que llevaban un 61% de progreso, y en solo cuatro meses se logró avanzar en casi un 30%.

La estación más visible del teleférico a la distancia es la que se construye en la mitad del Cerro San Cristóbal. En total serán tres estaciones: Zoo Nacional, Chile Nativo y Plaza México. La construcción que se ve desde la calle corresponde a la segunda, que será la estación intermedia.

El proyecto permitirá conectar el zoológico con la cima del cerro, en un trayecto que se extiende por un kilómetro. Se estima que traslade mensualmente a 200 mil visitantes, en 24 cabinas que pueden transportar ocho personas.