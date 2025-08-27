Jet, los scooters eléctricos de Kazajistán que con precios más bajos buscan pelear por el reinado de Whoosh y Lime en Las Condes y Huechuraba

La empresa kazaja se instaló en diferentes sectores de Las Condes y Huechuraba la semana pasada. Con esto aterriza por primera vez en Latinoamérica, mientras mantiene su presencia en Europa del Este y Asia Central. En Chile busca consolidarse como la única opción que brinda este servicio en Huechuraba.

Compartir

“Hola, Escanéame”. Así se presentan los nuevos scooters eléctricos azules de marca JET, que se instalaron a lo largo Las Condes durante el fin de semana. Su irrupción no pasó desapercibida, ya que llegaron directamente a instalarse en los mismos puntos en los que hoy se distribuyen empresas del mismo rubro como Lime/Uber y Whoosh.

Se trata de una marca de Kazajastán que opera en diferentes países de Europa del Este y Asia Central. La semana pasada aterrizaron en Chile y buscan hacer frente a un rubro en el que hoy solo compiten dos marcas.

El formato es exactamente el mismo que sus competidores, que se basa en el arriendo de estos vehículos por un tiempo limitado. Así, tiene tarifas de arriendo por minuto, por hora, y tiene planes mensuales para acceder a reservas más baratas.

En su composición, los dispositivos tienen una base más ancha que sus símiles de Whoosh y Lime. Al mismo tiempo, para quienes se suscriban a sus planes mensuales, pueden acceder a tarifas más bajos en comparación con la competencia.

Las tarifas con las que Jet busca competir en el mercado

Los precios de las tres marcas que ahora operan en la Región Metropolitana con scooters eléctricos son similares. De todas formas, Jet logra ofrecer precios más convenientes, que de todos modos pueden modificarse en medida que se consoliden.

La suscripción Plus de la marca kazaja tiene un costo de $2.499 mensuales, que permiten desbloquear los scooters eléctricos sin costo. A partir de ahí, se cobra $135 por minuto. Sin suscripción, son $135 por minuto, más $400 pesos de desbloqueo. Además, considera una opción de arrendar por una hora el dispositivo, por un costo de $6.880.

En el caso de Whoosh, la subscripción mensual es de $2.500 pesos, aunque considera planes anules y por meses también. El desbloqueo con suscripción es gratis, y el costo por minuto ronda los $180. Eso si, esta marca considera arriendos por paquetes 20, 30, 60 o 300 minutos, que permiten tarifas más bajas. Lime de Uber, en tanto, mantiene tarifas más elevadas de $500 pesos el desbloqueo, y $175 por minuto.

La distribución por Las Condes y su oportunidad Huechuraba

En lo que pierde terreno Jet, y naturalmente se debe al poco tiempo que lleva en Chile, es en la distribución que tienen en la Región Metropolitana. Actualmente, solo tiene dispositivos y estacionamientos en Las Condes y Huechuraba.

Por la primera comuna, permite transitar casi en su totalidad, pero solo se limita sus estacionamientos a ciertos sectores. Así, Jet tiene bloques de zonas de aparcamiento de scooters eléctricos. Una es en el cuadrante de las calles Bilbao, Sánchez Fontecilla, Apquindo y Vespucio. El segundo es por gran parte de San Carlos de Apoquindo. En ambas zonas compiten directamente con Whoosh, empresa que además se mantiene en otras siete comunas de la capital.

Por otro lado, donde puede consolidarse Jet es en Huechuraba. De momento no hay ninguna marca que entregue este servicio o alguno similar, que opere en esta comuna.

En Huechuraba, la marca kazaja se distribuye por gran parte de ciudad empresarial, y luego se expande en el sector al rededor de Pedro Fontova, desde Américo Vespucio Norte hace arriba.