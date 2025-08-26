“Un día duró sin que un leso rayara”: Pérgola de Plaza Ñuñoa reinaugurada el domingo fue vandalizada y Sichel acusó “herencia del estallido”

Al día siguiente de que fuera reinaugurada la pérgola de la Plaza Ñuñoa, la estructura fue rayada sobre la nueva pintura. El alcalde Sichel expuso el registro en redes sociales, y aclaró que ya fue restaurado.

El domingo la Municipalidad de Ñuñoa reinauguró la pérgola de la Plaza Ñuñoa, el corazón de la comuna, presentando los nuevos colores de la estructura, pintada de rojo y amarillo. En los últimos años, este espacio estuvo tomado por personas que habitaban en el lugar, y tras recuperar el lugar, la casa edilicia lo restauró y presentó su nueva pintura.

Al día siguiente de ser presentado, Ñuñoa sufrió una ola de críticas por los colores elegidos. Sin embargo, el municipio, a través de sus cuentas en redes sociales, aclaró que esta elección se debió a que eran los colores históricos de la pérgola.

El propio alcalde aclaró esto mediante una publicación en X, que le respondió al arquitecto Sebastián Gray quien calificó de “horrenda” la elección de la pintura. “Gracias por el aporte, pero es el color histórico y patrimonial de la pérgola. No todo es política. Abrazos”, replicó la autoridad comunal.

Sin embargo, solo un día después de que fuera reinaugurada la pérgola, ya fue vandalizada. El propio alcalde Sichel compartió un registro en el que se ve que rayaron con grafiti la estructura, sobre el color rojo recién pintado. El hecho prontamente llamó la atención de la municipalidad, quienes decidieron actuar.

“Un día duró sin que un leso rayara la pérgola. Lo borramos en una hora. Tenemos que terminar con la idea de que lo público debe estar feo o en mal estado. Y denunciar a quienes lo dañan… mala herencia del estallido y los que celebraron el daño al patrimonio”, afirmó Sichel en X.