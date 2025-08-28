Están a 300 kilómetros de la frontera con China: Kairat Almaty, el equipo más oriental de la Champions League que recibirá al Real Madrid

El equipo de Kazajistán hizo historia al clasificar por primera vez a la máxima competición europea. Ahora, tendrán la chance de recibir en su estadio a clubes como el Real Madrid, Brujas, Olympiacos y Pafos.

Es un club que está ubicado más cerca de Tokyo que de París. Este es el Kairat Almaty, la gran sorpresa de esta Champions League. El equipo de Kazajistán eliminó al Celtic en penales y aseguró su cupo en la fase liguera de la Champions League.

El Central Stadium de Almaty, recinto donde hace local el club kazajo, se encuentra a 300 km de la frontera con China. De Barcelona se encuentra a 5.934 km en avión y de Madrid a 6.400km. El Real Madrid, en este caso, uno de sus rivales, tendrá que hacer un viaje de más de 12 horas.

Ubicación del estadio del Kairat Almaty.

El Brujas, Olympiacos y el Pafos de Chipre son otros de los equipos que tendrán que emprender viaje hacia Almaty. El año pasado, el Chelsea, por la Conference League, tuvo que jugar ahí, pero contra el Astana, que por problemas no lo pudo recibir en su estadio. ¿El resultado? 3-1 a favor del equipo inglés. Sin embargo, el partido se disputó a -10°C, con un vuelo que tenía que evitar los espacios aéreos de Rusia, Ucrania y Oriente Medio.

La historia del Kairat Almaty

Fundado en 1954, cuando Kazajistán era parte de la Unión Soviética, el Kairat fue el único equipo de aquel país que jugó en la máxima división del fútbol soviético. Compitió en este torneo por 24 temporada, en donde su mejor desempeño fue un séptimo puesto en 1986.

Luego, tras la caída de la URSS, se formó la Liga Premier de Kazajistán, una competición que el Kairat ha ganado cuatro veces.

Como se apreció en el mapa anterior, el equipo kazajo se encuentra ubicado en la parte asiática. Entonces, ¿por qué pueden jugar Champions League?

Esto debido a que en 2002 pasaron de la Federación Asiática de Fútbol (AFC) a la UEFA, el organismo rector de Europa. La razón de esta decisión se debió a que la federación de fútbol del país dijo que se consideraban europeos y que tenía sentido unirse a la UEFA, que aceptó su solicitud.

Este es el segundo equipo kazajo que juega la Champions League, el primero fue el Astana en la temporada 2015/16. Por su parte, el Kairat Almaty jugará por segunda vez en su historia una competición de la UEFA, lo hizo por primera vez en la temporada 2021/22, donde fue eliminado en fase de grupos.

El Real Madrid, el principal rival que tendrá que visitar este estadio, tendrá que rezar para enfrentar a este equipo en septiembre, en donde las temperaturas diurnas son de 18°C. Sin embargo, si le toca jugar contra ellos al final de la fase liguera, es decir en enero, se podrían enfrentar a temperaturas extremas, que oscilan entre los -5°C y los -30°C.

La reacción de los jugadores del Kairat al saber que jugarán contra el Real Madrid:

Tres partidos asegurados habrán en el Central Stadium de Almaty, en donde los equipos tendrán que emprender rumbo en un viaje al estilo Copa Libertadores.