Por segundo año consecutivo no habrá chilenos en la UEFA Champions League  

Este martes comienza la competencia más importante de Europa y ningún futbolista chileno estará presente. El último que jugó este torneo fue Alexis Sánchez en la temporada 23/24.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Este 16 de septiembre vuelve la UEFA Champions League, el torneo continental más importante de Europa. El campeón defensor, el PSG, buscará revalidar su título, pero equipos como el Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool, entre otros, también son candidatos.

Sin embargo, esta nueva edición tiene una particularidad: no contará con ningún futbolista chileno. Esta es la segunda Champions consecutiva que ningún jugador nacional participará de esta competición.

De hecho, serán dos los chilenos que jugarán competiciones internacionales: Darío Osorio, quien jugará con el Midtjylland de Dinamarca la Europa League y Niklas Castro del SK Brann de la Eliteserien de Noruega.​

¿Cómo ha sido la participación de los chilenos en Champions en los últimos 10 años?

Temporada 15/16: Alexis Sánchez (Arsenal), Arturo Vidal (Bayern Múnich), Claudio Bravo (Barcelona).

2016-17: Alexis (Arsenal), Vidal (Bayern), Bravo (Man. City), Charles Aránguiz (Leverkusen), Junior Fernandes y Ángelo Henríquez (Dinamo Zagreb).

2017-18: Alexis (Man. United), Vidal (Barcelona), Nicolás Castillo (Benfica).

2019-20: Alexis (Inter), Vidal (Barcelona), Bravo (Man. City).

2020-21: Alexis y Vidal (Inter).

2021-22: Alexis y Vidal (Inter).

2022-23: Alexis (Olympique de Marsella).

2023-24: Alexis (Inter).

2024-25: Ningún chileno.

2025-26: Ningún chileno.

Esta tarde a las 13:45 arrancará la Champions League con el duelo entre el Athletic Club de Bilbao y el Arsenal. Mientras que en la Europa League, Darío Osorio debutará el miércoles a la misma hora contra el Sturm de Austria. En tanto, Niklas Castro hará su estreno el 25 de septiembre.