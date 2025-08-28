Javiera Moreno liderará nuevo periodo en la ANJUFF: Iona Rothfeld deja la presidencia de la organización tras casi una década de liderazgo gremial

Entre los ejes que marcarán el horizonte de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino en esta etapa, se encuentran la mejora de las condiciones laborales y de salud de las futbolistas, la sostenibilidad de la liga y una mayor representación gremial en los espacios de decisión. “Es un desafío que asumo con enorme alegría y responsabilidad", señaló Javiera Moreno, nueva presidenta de la organización.

Tras casi una década de liderazgo y trabajo, Iona Rothfeld deja la presidencia de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF) y en su lugar asumirá Javiera Moreno -quien a la fecha ejercía de vicepresidenta- la conducción de la organización por el resto del período del actual directorio que rige desde el 2022 al 2027.

“Hace casi diez años, junto a un grupo de jugadoras, decidimos organizarnos porque sabíamos que el fútbol femenino en Chile necesitaba más vida. Lo que hemos logrado no es el trabajo de una persona, sino el fruto de un esfuerzo colectivo de cientos de jugadoras que se han atrevido a exigir lo que corresponde: dignidad, reconocimiento y condiciones justas”, expresó Rothfeld.

“Ver cómo pasamos de decenas a cientos de contratos, cómo avanzamos en leyes y en derechos básicos, y cómo hoy somos más escuchadas en la mesa de decisiones, es algo que me llena de orgullo. Siempre la idea será que ANJUFF siga creciendo”, agregó.

Un nuevo periodo en la ANJUFF al mando de Javiera Moreno

Desde septiembre de 2025, la presidencia será asumida por Javiera Moreno, psicóloga, exjugadora y una de las fundadoras de ANJUFF. Con trayectoria como capitana en Universidad Católica y experiencia en el diseño de políticas públicas vinculadas a género y deporte, Moreno ha sido parte de los principales hitos gremiales de la asociación y del acompañamiento a futbolistas dentro y fuera de la cancha.

“Es un desafío que asumo con enorme alegría y responsabilidad. ANJUFF es una institución de característica colectiva y colaborativa, por lo que mi compromiso es seguir fortaleciendo aquello, consolidando los avances y abriendo nuevos horizontes para las jugadoras.”, afirmó Moreno.

“Los ejes que nos guiarán son claros: asegurar pretemporadas dignas y extensión real del torneo, proteger la salud y seguridad laboral de las jugadoras, avanzar en la infraestructura y sostenibilidad de la liga para mejorar el desempeño y la visibilización, y fortalecer la representación gremial en los órganos de decisión del fútbol chileno”, señaló.

Por último, desde la ANJUFF indicaron que tanto como el directorio y todo el gremio agradece a Iona Rothfeld por su compromiso y dedicación durante estos años de presidencia. “Su aporte ha sido clave y pionero para el fortalecimiento del gremio y la defensa de los derechos de las futbolistas, dejando bases sólidas para continuar con los desafíos que tenemos por delante”, destacaron desde la organización.