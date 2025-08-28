LiSA, la voz japonesa detrás de hits del anime, ilusiona a fans en Chile: “Me hace muy feliz que me esperen en otros países”

La artista, reconocida por sus temas en animes como 'Demon Slayer', comparte su experiencia de conexión con los fans internacionales y de cómo es su proceso creativo, en esta entrevista con The Clinic.

Dentro del fandom del anime, LiSA es un nombre ampliamente popular. La cantante japonesa es reconocida por interpretar temas de apertura (openings) y cierre (endings) de algunas de las series niponas más populares.

Su primer gran reconocimiento llegó con el opening ‘Crossing Field’ de la exitosa serie Sword Art Online (2012), lo que le abrió las puertas para interpretar nuevas canciones en otros títulos animados. Sin embargo, fue con Demon Slayer que su fama alcanzó niveles aún mayores, al interpretar la canción ‘Gurenge’ en 2019.

Su carrera, que comenzó formalmente en 2010 como vocalista de la banda ficticia Girls Dead Monster, alcanzó un nuevo hito este año al celebrar su primera gira por Norteamérica, que incluyó presentaciones en Nueva York, Los Ángeles y Ciudad de México.

LiSA junto a su banda en Ciudad de México. Foto: @xlisa_olivex / Instagram

Pero su vínculo con el reconocido anime Demon Slayer continúa, ya que volverá a estar presente en los oídos de los fanáticos al interpretar el ending de la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito, cuyo estreno en salas de cine en Chile y Latinoamérica será el próximo 11 de septiembre.

Se trata de la canción ‘Shine in the Cruel Night’, cuyo video oficial ya está disponible como parte del contenido promocional de la cinta, que tuvo su estreno mundial en Japón el pasado 18 de julio y se convirtió en un éxito de taquilla.

The Clinic pudo compartir algunas preguntas a la artista, quien se reconoce deseosa de poder llegar a otras partes, Chile incluido, junto con revelar cómo es el proceso creativo.

– ¿Cómo es el proceso de colaboración creativa para crear una canción vinculada a un anime? ¿Te dan pistas de la historia, te la cuentan completa, hay ideas fuerza que deben ir? ¿Y generalmente cuánto demora aquello?

LiSA: Después de leer la obra original o el libreto y hablar con el director o productor, comienzo el proceso de creación. El tiempo de producción varía según la obra. Pero, en las ocasiones más cortas, una canción puede llegar a estar lista en un mes.

– Sobre ese proceso creativo, ¿cómo haces un balance entre lo que tú quieres decir, tu expresión artística, y el pedido que te hacen los productores?

L: Primero lo proceso todo y tomo los puntos más importantes para luego componer un sonido y letras que sean 120% fieles tanto a la obra como a LiSA.

– De tus múltiples anisongs (como se le conoce a las canciones basadas en animes), ¿cuál representa para ti un punto de inflexión en tu música o carrera personal?

L: Gurenge, porque es la canción que creó la oportunidad para que personas de varias edades y distintos países me descubrieran.

Foto: @xlisa_olivex / Instagram

– ¿Cómo ha evolucionado tu enfoque creativo desde tu debut en Girls Dead Monster hasta tus actuaciones hoy?

L: Como ahora cuento con un repertorio de canciones en comparación a mi debut, creo que tengo un espectro mucho mayor para expresarme durante los conciertos.

– Somos un medio de noticias en Chile que literal está al otro lado del océano Pacífico frente a Japón. Recientemente has tenido giras en EEUU, México: ¿cómo te impacta esto, tu alcance global? Acá en Chile también eres muy famosa en el fandom y no ha significado una barrera el idioma.

L: Me hace muy feliz que haya fans que me conozcan y me esperen en otros países. Cuando doy un concierto en alguno de esos lugares, siempre me conmueve mucho ver el cariño con el que la gente me estaba esperando, que por lo general es mucho más de lo que me imaginaba. Me da mucho gusto ver que en cada ocasión nace un nuevo sueño en esos países.

– ¿Conoces algo de Chile? ¿Cuándo te podríamos ver acá?

L: Hace tiempo un camarógrafo chileno que conocí en Los Ángeles, me mostró muchos paisajes muy hermosos de Chile. Y me habló sobre muchos platillos deliciosos. Algún día me gustaría mucho ir a ver a los fans allá.

– Para cerrar: ¿qué es lo que queda de 2025? ¿Qué es lo que te tendrá muy concentrada?

L: A finales de 2025 tengo una gira en Japón, a la que me gustaría llevar a todos mis fans japoneses la energía que recibí en este tour de Norteamérica.