Alfredo Moreno, exministro que inauguró Hospital de Alto Hospicio se suma a críticas por retiro de placa de Piñera: “No tiene sentido esconder los hechos”

Durante el conversatorio El Bien Común, organizado por el Observatorio de la Conciencia Empresarial y The Clinic, Alfredo Moreno, exministro de Obras Públicas del expresidente Piñera, se refirió al retiro de la placa conmemorativa en el Hospital de Alto Hospicio.

El exministro de Obras Públicas del gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, se refirió a la polémica por el reemplazo de la placa conmemorativa de la construcción del Hospital de Alto Hospicio –puesta durante el segundo mandato del expresidente– por una que recuerda su inauguración bajo el actual Gobierno.

El retiro de la placa fue denunciado por la senadora Luz Ebensperger (UDI) y provocó reacciones tanto en la oposición como en el oficialismo. Ebensperger, a través de su cuenta de X, señaló que “es un gesto mezquino y un acto de irrespeto”. Tras darse a conocer la polémica, desde el Servicio de Salud de Tarapacá negaron la existencia de dicha placa al momento de recibir el recinto.

Sin embargo, el exministro de Salud, Enrique Paris, publicó una carta en El Mercurio expresando su molestia por el reemplazo de la placa y donde afirmó que: “Podrán cambiar placas, no la historia”.

En conversación con The Clinic, Alfredo Moreno, exministro de Obras Públicas, se alineó con lo planteado por Paris en la misiva y señaló que “no tiene sentido alguno esconder los hechos”.

Por su parte, Fast Check compartió una fotografía del lugar donde estuvo instalada la placa conmemorativa del gobierno de Piñera. Además, Andrés Cappona, exjefe de gabinete de Miguel Ángel Quezada, delegado presidencial que estuvo en la ceremonia, afirmó al medio que la placa se instaló en enero de 2022 y se develó en marzo de ese mismo año.

Los jóvenes, las empresas y el bien común

Durante el conversatorio El Bien Común, organizado por el Observatorio de la Conciencia Empresarial y The clinic, Moreno y el moderador, Alexis Camhi, hablaron sobre cómo hoy en día el bien común es un buen negocio y la importancia de que las empresas conecten con los jóvenes.

Según Camhi, los jóvenes se están convirtiendo en un activo cada vez más escaso, ya que existe una desesperanza respecto al sistema y no buscan casarse ni tener hijos. Por ello, conectar con ellos cada día es más importante: “Uno de los elementos clave para conectar tiene que ver con que la empresa tenga un propósito. Ahí se da una oportunidad única donde la empresa necesita tener sentido además para conectar con estas nuevas generaciones, hoy día ser el bien común es buen negocio“.

Moreno coincide con Camhi y agrega: “Los talentos que se requieren hoy en día para poder desarrollar una empresa son muy diferentes de los que se tenían antes”. Según él, en la actualidad se prioriza contratar a jóvenes con dedicación y trayectoria comunitaria que alumnos con buen rendimiento académico. Además, Moreno explica que, con la irrupción de la tecnología y la inteligencia artificial, “los talentos técnicos, aunque parezca raro, pasan a ser menos importantes”.

El exministro fue enfático al señalar que el mayor desafío es cómo conectar con las generaciones más jóvenes, con qué valores y cómo unir una sociedad tan diversa.