Corte ordena a Natalia Valdebenito no realizar rutinas de humor sobre la tragedia en El Teniente: familia de minero fallecido presentó un recurso de protección

Tras la rutina humorística de Natalia Valdebenito, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección puesto por la familia de uno de los mineros fallecidos en la tragedia de El Teniente. La comediante deberá "abstenerse de realizar mofas o rutinas de humor, en espectáculos públicos, que utilicen como base la tragedia ocurrida el día jueves 31 de julio de 2025 en la mina El Teniente", dicta el fallo.

El pasado 31 de julio la familia de uno de los mineros fallecidos en la tragedia de El Teniente presentó un recurso de protección en contra de la comediante Natalia Valdebenito. Esto se dio luego de que el pasado 13 de agosto la humorista hiciera un chiste sobre el accidente, que se viralizó rápidamente en redes sociales. “Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros, imagínate”, bromeó durante su rutina.

Este viernes 29 de agosto La Corte de Apelaciones de La Serena acogió a tramitación el recurso de protección presentado por la pareja e hijos de uno de los mineros fallecidos. Estableció que Valdebenito deberá “abstenerse de realizar mofas o rutinas de humor, en espectáculos públicos, que utilicen como base la tragedia ocurrida el día jueves 31 de julio de 2025 en la mina El Teniente”, según dicta el fallo.

Las disculpas públicas de Valdebenito: “honestas disculpas a la familia de los fallecidos”

Recordemos que, ante las críticas, Natalia Valdebenito se defendió asegurando la polémica que se estaba llevando en su contra en realidad era “artificial” y que no había hecho “nada de malo”. Unas horas después, la humorista se retractó de sus dichos y ofreció disculpas públicas, con un video que subió a sus redes sociales.

En este, ofreció “sinceras y honestas disculpas a las familias mineras de Chile y, en especial, a la familia de los fallecidos en el reciente accidente en la minera El Teniente”.

Al mismo tiempo, aseguró en que “el video que anda circulando (…) está sacado de contexto, se escucha fatal” y afirmó que pedía disculpas “porque el dolor ajeno también me atraviesa, me importa. Lo hago porque honestamente siento que es lo que corresponde cuando uno se equivoca”. “Me equivoqué y quería decirlo aquí, como siempre, de frente a ustedes. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar”, finalizó.